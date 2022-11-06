Елена Тихонова: «Лучшая стратегия — вкладывать в развитие детей и подростков»

Руководитель детского города КидСпейс о том, насколько необходимы знания о предпринимательстве школьникам и как это совместить со школьными занятиями

Фото: предоставлено Еленой Тихоновой

«Лучшая стратегия — вкладывать в развитие детей и подростков — причем это лучшая стратегия как в рамках одной семьи, так и в рамках государства. Так было всегда и особенно актуально сейчас», — считает Елена Тихонова, предприниматель, мама троих детей, руководитель детского города КидСпейс. А в этом учебном году команда Елены реализовывает масштабный республиканский проект по формированию предпринимательских навыков у детей и подростков «Школьный бизнес-старт». Насколько необходимы знания о предпринимательстве школьникам? Как это совместить со школьными занятиями? Как стать участником проекта? Уместно ли сейчас финансирование подобных проектов и кто преподает предпринимательские науки современным подросткам? На эти и другие вопросы в преддверии Всемирной недели предпринимательства читателям «Реального времени» расскажет Елена Тихонова.

Не вдаваясь в подробности политической и экономической ситуации в нашей стране и в мире, могу сказать однозначно, что выводить человечество из нынешних кризисов суждено именно нашим с вами детям. И если раньше развитие детей и подростков как задача государства входило в канву обычной цикличной работы с подрастающим поколением, то теперь это направление, я считаю, имеет стратегическое значение. Особенно направление по формированию именно предпринимательских навыков. Почему? Да потому что это то, что принято называть гибкими навыками: способность планировать и эффективно тратить время — важнейший ресурс, рассчитывать риски и уметь от них уходить, уметь вести переговоры и в принципе эффективно коммуницировать с людьми, правильно распределять задачи в команде, брать на себя ответственность, преодолевать кризисы, презентовать себя и свой продукт и многое другое. Кроме того, предпринимательство невозможно без знаний в сфере финансов, экономики, права.

Известный экономист и политолог Йозеф Шумптер писал, что предпринимательство — это не профессия, а часть человеческого характера, которая не зависит от социальной принадлежности. Абсолютно согласна, как и с тем, что предпринимательские навыки можно сформировать в любом человеке, ведь они лишь усилят профессиональные качества в любой области. Согласитесь, что собственник частной клиники, который сам является медиком, или владелец швейной фабрики, умеющий кроить и шить, гораздо эффективнее обычного управленца в этих компаниях.

Наличие предпринимательских навыков позволяет человеку позитивно реагировать на изменения и использовать их в качестве новых возможностей. Адаптивность — умение быть гибким и подстраиваться под любые изменения. Разве последние годы явно не демонстрируют нам буквально жизненную необходимость этого качества? Готовность к постоянному развитию, поиск лучших решений — разве это не то, что необходимо и фермеру, и пилоту, и кулинару, и ветеринару?

А когда, как не в школьном возрасте, следует формировать в ребенке эти навыки? И кем, если не действующими предпринимателями?

Меня очень радует то, что мы живем в республике, где на самом высоком уровне это понимают. Именно президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым поставлена эта стратегическая задача еще прошлой осенью в послании Государственному совету Республики Татарстан. Скажу больше, речь идет о формировании предпринимательских навыков у детей, учащихся в сельских школах и школах малых городов нашей республики. Ведь далеко не у каждой семьи есть финансовые возможности для прохождения подобного обучения, а многие просто не видят в этом первой необходимости.

«Именно президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым поставлена эта стратегическая задача еще прошлой осенью в послании Государственному совету Республики Татарстан». Фото: tatarstan.ru

Уже в этом учебном году проектом «Школьный бизнес-старт» охвачено 12 тысяч школьников 5—7-х классов. Это жители Алексеевского, Альметьевского, Менделеевского, Мензелинского, Арского, Балтасинского, Бугульминского, Лаишевского и других районов нашей республики, а также городов Зеленодольска, Набережных Челнов, Бугульмы, Альметьевска и, конечно, Казани. Проект не появился с нуля — в Татарстане работа по этому направлению велась много лет. Это действительно уникальный опыт взаимодействия государства и нас, предпринимателей, для созидания, рождения нового поколения, обладающего финансовой и правовой грамотностью и имеющего уже в школе опыт ведения бизнеса.

Работу в проекте «Школьный бизнес-старт» я сравниваю с плетением кружева. Ведь нам приходится аккуратно встраиваться в учебный процесс детей, предусмотренный школьной программой. Но, как показывает практика, если детям повезло учиться в школе, где руководство и педагоги имеют активную жизненную позицию, появляется возможность учиться без ущерба обязательной общеобразовательной программе.

Конечно, бывает, что мы встречаемся и с недоумением, а порой и некоторым сопротивлением, мол, зачем детям забивать голову каким-то предпринимательством да еще в деревне? Не соглашусь. Даже если молодой человек не станет предпринимателем, что вполне нормально (свое дело, действительно, не каждому под силу), имея базовые знания о структуре частного бизнеса, ценообразовании, налоговой системе, основах маркетинга, формировании прибыли и т. п., он станет сильным членом коллектива в любом коммерческом проекте и опорой в команде предпринимателя. Так разве в муниципальных районах не нужны молодые люди с предпринимательским мышлением? Еще как нужны!

В самом начале проекта, буквально на первом занятии, мы просим ребят оглянуться вокруг, представить свою дорогу из дома в школу, рассказать, что их окружает. Буквально все на их пути создано частным бизнесом — одежда, бижутерия, мебель, гаджеты, электроника, продуктовые и промышленные магазины, продукты в них… Как широко раскрываются их глаза! Оказывается, они даже не задумывались об этом! А ведь это так: предпринимательство — мощная поддержка экономики страны. Но в семьях, где нет родителей-предпринимателей, а это 95% семей, бизнесмен считается каким-то хитрым лисом, на которого просто падают с неба деньги… В нашем проекте шаг за шагом мы раскрываем истинную суть предпринимателя — человека, который вкладывает свои средства, да и всю свою жизнь в дело, которое приносит не только прибыль (что не факт), но создает рабочие места, финансирует государство через налоги, создает нечто полезное, конкурентоспособное и старается сделать это максимально хорошо, чтобы заказчик, клиент, покупатель приходили и покупали его продукт еще и еще.

«Мы получаем позитивную обратную связь от детей, педагогов, родителей, много обращений и заявок на участие в проекте». Фото: предоставлено Еленой Тихоновой

Мы получаем позитивную обратную связь от детей, педагогов, родителей, много обращений и заявок на участие в проекте. Но в этом учебном году проект еще продолжается — из 12 тысяч участников лишь 5% перешли на следующий этап — он сложнее и более углубленный. 600 детей республики в течение трех дней проектируют свой стартап под наставничеством реальных предпринимателей. Это очень интересный и, уверена, для многих детей судьбоносный опыт. В декабре мы планируем провести «Школьную благотворительную ярмарку», на которой дети уже смогут реализовать свою продукцию, а в феврале проведем чемпионат бизнес-кейсов. Ближе к окончанию учебного года будут награждены победители первого в Татарстане «Школьного бизнес-старта». Мечтаю открыть ребятам-победителям новые горизонты и очень надеюсь на то, что проект будет иметь продолжение — ведь это тоже был некий стартап, и очень много муниципальных районов осталось неохваченными. Где дети, там перспектива. Значит нам, взрослым, нужно им эти перспективы создавать уже сегодня. Особенно сегодня.