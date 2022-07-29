Гид по Карла Маркса: химики, связисты, венерологи

Прогулка по Грузинской, часть первая

Фото: въезд на Грузинскую. Начало XX века. Из коллекции Абдуллы Дубина / pastvu.com

В пути по улице Карла Маркса мы прошли Покровскую, вышли на площадь Свободы и теперь перед нами — историческая Грузинская улица, названная в честь церкви Грузинской иконы Божией Матери, построенной в 1702 году. Сейчас в этой части улицы находится Дом Наркомата связи.

Дом Булыгина — Казем-бека (улица Карла Маркса, 40а)

Сначала, с середины 1850-х годов, домом, построенным архитектором Ломаном, владел отставной поручик Александр Булыгин, надворный советник, предводитель дворянства Спасского уезда. Жена Марья Николаевна Мертваго владела имением в известном селе Бездна.

В 1895 году сюда переехал профессор Алексей Казем-Бек, председатель Казанского отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом: инициатор строительства бесплатного противотуберкулезного санатория «Каменка», глава общества врачей при Казанском университете, главный редактор «Казанского медицинского журнала». Во время Гражданской войны уехал в Томск, где преподавал в университете ларингологию. Скончался от рака легких, который сам себе диагностировал. И, согласно табличке, сюда в 1888—1889-х годах ходил в шахматный клуб Владимир Ульянов.

1919 год. Фото: pastvu.com

Церковь Грузинской иконы Пресвятой Богородицы (улица Карла Маркса, 44)

Состоял храм из трех престолов — Грузинской иконы Божией Матери, святителя Митрофана Воронежского и Живоначальной Троицы. Первый вариант построен в 1702 году, его сожгли в 1774-м во время восстания Пугачева и заново отстроили в 1838 году — это здание прожило всего 4 года до следующего пожара. Так что последнюю церковь строили так: сначала кирпич, потом кровельное железо, здание обнесли в 1908 году художественной решеткой. В это же время церкви передали имущество бывшего Феодоровского монастыря, включая иконы. В начале 1930-х храм опустел, здесь находился Дом культуры Армии. В 1933 году «Пишмаш» разобрал церковь.

Дом Наркомата связи. Фото: museum.kgasu.ru

По проекту архитектора Николая Баталова в 1934—1937 годах был построен четырехэтажный Дом Наркомата связи на 24 квартиры (конечно же, с почтой).

Также за Казанской ратушей, смотрящей на площади Свободы, стояла часовня в память избавления Государя Императора Александра II от руки революционного разночинца 4-го апреля 1866 года, построенная в 1868 году по проекту архитектора Грицевича. Сейчас на этом месте пусто.

Конец XIX века. Фото: pastvu.com

Дом Левшина — Соболевых (улица Карла Маркса, 35)

Левшин был чиновником, а Соболевы — его наследниками, они жили в этом доме с 1870-х. Также здесь обитали некие Хмелевские. В конце XIX века жил ученый-химик Александр Зайцев. В науке он оставил, в частности, правило Зайцева, используемое для предсказания преобладающего продукта в реакциях отщепления воды или галогеноводородов от спиртов и галогенидов соответственно.

При этом первый этаж использовался для нужд чиновников Казанского округа путей сообщения, Палаты государственных имуществ Казанской губернии. В 1899 году здесь открылось частное учебное заведение Котовой, а в 1906-м — школа рукоделия Горст. Котова содержала несколько прогимназий для девочек, включая расположенную на углу Горького и Гоголя, которую она получила от госпожи Вагнер.

Фото: 2gis.ru

Дом Галкина (улица Карла Маркса, 37)

Среди множества жителей этого дома 1843 года отметим первого хозяина, Николая Галкина, директора Первой Казанской гимназии. Он учился в медико-хирургической академии и служил лекарем кронштадтского госпиталя, участвовал в экспедиции к Южному полюсу под командованием Беллинсгаузена и Лазарева, а в Казани начинал как оператор Казанской врачебной управы. С 1822 по 1851 год — директор гимназии, введший ежемесячные учебные табели и преподавание славянского языка. Убрал такой метод воспитания, как наказание розгами.

Также здесь обитал историк-медиевист, профессор Казанского университета Николай Осокин. Его предполагаемый биологический отец — граф Иван Делянов, впоследствии министр народного просвещения. Автор «Истории средних веков».

Фото: 2gis.ru

Дом Зедерштедта — Ге (улица Карла Маркса, 39)

Вероятный автор дома 1860-х годов — Михаил Коринфский. Жили здесь профессора. Сначала Иван Зедерштедт, ординатор в Казанском военном госпитале. В конце жизни профессор кафедры госпитальной терапии, даже — сверхштатный ординарный профессор. Кроме него, здесь отдыхал от работы профессор Александр Ге, создатель одной из первых русских образцовых клиник «кожных и венерических болезней» в Казани. Был деканом медицинского факультета и гласным Казанской городской думы.

Фото: 2gis.ru

Гимназия (улица Карла Маркса, 41)

По поводу этого здания идут споры, но, вероятно, оно одно из старейших в городе. Построили его для городской гимназии (логично — рядом живет директор!) в конце XVIII века. Тогда после набега Емельяна Пугачева предыдущее здание сгорело. Проектировал его Василий Кафтырев. В XVIII века здесь по воле властей города, они же владельцы здания, размещались военные части и склад пожертвований общества Красного Креста, а дом назывался «Покровским».

Фото: pastvu.com