«Все условия для проживания и учебы созданы»: 7 причин выбрать КГЭУ

В Казанском государственном энергетическом университете началась приемная кампания

Фото: предоставлено пресс-службой КГЭУ

Стипендия до 30 тысяч рублей в месяц, возможность получения гранта ректора даже на платное обучение, решенный вопрос с условиями проживания во всех четырех общежитиях, открытие новых перспективных направлений подготовки, увеличение количества бюджетных мест, высокий процент трудоустройства выпускников — это лишь неполный перечень преимуществ поступления в Казанский государственный энергетический университет. Об особенностях приемной кампании 2022 года и перспективах развития вуза, который в будущем году отметит 55-летие, говорили на специальной пресс-конференции. Ее участниками стали ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, первый проректор — проректор по учебной работе Александр Леонтьев и ответственный секретарь приемной комиссии Анна Дербенева.

Что представляет собой КГЭУ сейчас?



Казанский государственный энергетический университет — один из трех специализированных энергетических вузов в стране. КГЭУ занимает одно из ведущих мест в регионе по уровню образования, технической оснащенности и условиям для научной работы и учебного процесса. КГЭУ сегодня — это:

четыре института (теплоэнергетики, электроэнергетики и электроники, цифровых технологий и экономики, а также дополнительного профессионального образования),

32 кафедры,

три диссертационных совета.

Здесь готовят студентов и аспирантов, которые будут работать с энергосистемами Приволжского региона, стран ближнего и дальнего зарубежья, по 44 направлениям подготовки и 94 образовательным программам. Сегодня в КГЭУ учатся около 10 тысяч студентов и аспирантов из различных регионов России, стран СНГ, Азии и Африки, даже Европы. Они проходят практику на энергетических предприятиях Татарстана и Приволжского региона.



КГЭУ — единственный вуз в России, который использует в учебно-образовательном процессе тренажеры-симуляторы, моделирующие работу одного их самых современных, мощных, энергоэффективных и безопасных атомных реакторов. Именно такие реакторы устанавливаются сейчас на всех АЭС, которые строит концерн «Росэнергоатом» по всей стране и за рубежом.



Здесь готовят студентов и аспирантов по 44 направлениям подготовки и 94 образовательным программам

7 причин выбрать КГЭУ



Общежития



Гордость ректора КГЭУ Эдварда Абдуллазянова — четыре вузовских общежития, расположенные в шаговой доступности от учебных корпусов и метро (максимальное расстояние —300 метров). В них могут комфортно себя чувствовать 2,4 тысячи студентов.



Четвертое общежитие на 552 места (в 10 метрах от вуза) было сдано в эксплуатацию совсем недавно — в 2021 году. Кроме того, в распоряжении КГЭУ еще три общежития на 638, 430 и 793 места. По условиям проживания общежития вуза практически соответствуют 4-звездочным отелям. В общежития заселяют всех желающих первокурсников — и неважно, учатся они на платном или бюджетном отделении. С вводом четвертого общежития появилась возможность заселить практически всех нуждающихся в этом студентов и других курсов.



— Мы полностью завершили строительство общежитий для КГЭУ, в которых созданы комфортабельные условия для проживания студентов. Нам осталось до 1 сентября завершить капремонт второго общежития, построенного в 2010 году. После окончания этих работ мы полностью закроем вопрос по общежитиям в нашем вузе, — заверил ректор.



Комфортный учебный процесс и научная деятельность



В прошлом году завершились работы по созданию кампуса КГЭУ, включающие ремонт всех учебных корпусов и лабораторий. Сейчас все корпусы вуза соединены теплыми переходами. Инфраструктура КГЭУ полностью готова к созданию оптимальных условий не только для проживания, но и для организации учебного процесса.



Полноценные условия созданы в вузе и для научной деятельности. Вуз располагает обширной лабораторной базой — в КГЭУ 120 лабораторий, 80 процентов из которых оснащены суперсовременным оборудованием. В прошлом году университет смог войти в 100 вузов России, получивших грант «Приоритет-2030». Он предусматривает получение финансирования в размере 100 млн рублей ежегодно в течение 10 лет. В рамках этого гранта уже закуплено оборудование для лабораторий, в которых все, от профессора до студента, могут работать над своими проектами по отдельным направлениям науки.



Инфраструктура КГЭУ полностью готова к созданию оптимальных условий для организации учебного процесса Новые актуальные направления подготовки



В этом году в КГЭУ открылся ряд новых перспективных образовательных программ:

— Автоматизированные системы контроля качества и диагностики;

— Бизнес-аналитика и цифровая экономика»;

— Инженерная защита окружающей среды и производственная безопасность»;

— Цифровые системы автоматизации электроэнергетики»;

— Технологии разработки информационных систем и web-приложений»;

— Инженерия искусственного интеллекта».

— Информационные системы управления бизнес-процессами

— Проектирование и эксплуатация электротехнического оборудования электромобилей, беспилотного транспорта и зарядной инфраструктуры.



В этом году впервые предусмотрены бюджетные места на открывшееся в 2021-м новое направление «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Студенты могут претендовать на 13 бюджетных мест на специалитете по этой специальности (продолжительность обучения составит 5,5 года). В связи с открытием этого направления КГЭУ уже посетили несколько делегаций с атомных станций, где проявили заинтересованность в подготовке кадров и развитии научных направлений. Еще несколько визитов запланированы в ближайшее время.



Сейчас КГЭУ «закрывает» бюджетными местами весь спектр энергетики: электроэнергетику, теплоэнергетику, водородную энергетику, атомные станции. Заказчиком выступает «Росатом». С ним заключено соглашение о взаимодействии. КГЭУ вошел в пул ключевых вузов «Росатома», их всего 18 по России. Бюджетных мест стало больше



В КГЭУ на этот год предусмотрено 1804 бюджетных места: 1193 — на бакалавриате, 13 — на специалитете, 413 — в магистратуре, 65 — в аспирантуре, 120 — для заочников. Таким образом, по всем уровням высшего образования вуз предлагает абитуриентам бюджетные места. Бюджетные места предусмотрены и для абитуриентов из ЛНР и ДНР. Они смогут поступить в КГЭУ двумя путями. Первый — по квотам Россотрудничества на места, выделенные для иностранцев (сверх бюджетных мест КГЭУ по допфинансированию). И второй вариант — в рамках контрольных цифр приема по программе «Соотечественники» (если родители были рождены в СССР).



Кроме того, для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, предусмотрена специальная квота в размере 10 процентов от контрольных цифр приема. Если родитель погиб или был ранен, дети поступают в КГЭУ без вступительных испытаний. Если родитель участвует в военной операции в настоящее время — абитуриент проходит по внутренним вступительным испытаниям.

Вуз располагает обширной лабораторной базой — в КГЭУ 120 лабораторий Стоимость платного обучения не повысилась



Кроме бюджетных, в КГЭУ предусмотрено 1500 мест для поступающих на платной основе. Особо важно, что стоимость платного обучения не меняется в КГЭУ третий год подряд. Вуз делает это по рекомендации Союза ректоров России. Касается это как очников, так и заочников.



Для поступающих на бакалавриат на экономические и гуманитарные направления стоимость обучения составит немногим более 113 тысяч рублей в год, на технические — около 131 тысячи. Для абитуриентов магистратуры экономические направления обойдутся в 121 тыс., технические — в 139 тысяч рублей. Заочная форма обучения на балакавриате по гуманитарным направлениям будет стоить всего 38 тыс., по экономическим, техническим и биологическим — 45 тысяч рублей. Магистранты экономического направления заплатят за обучение 46 тысяч, технического — 48 тысяч. Стоимость очно-заочной формы бакалавриата составит 52 тысячи рублей, магистратуры — 55 тысяч рублей.



КГЭУ — один из вузов, учебу в котором можно оплатить студенческим кредитом, который можно получить в Сбербанке под 3 процента годовых*. Особенность этого целевого кредита состоит в том, что государство предоставляет студентам субсидию, которая покрывает часть процентов. Программы поддержки абитуриентов



Хорошо учиться в школе — это выгодно. Такой постулат в вузе подкрепляют своими стипендиальными программами:



— Нам важно, чтобы на входе у нас были сильные абитуриенты. В этой связи в энергоуниверситете продолжается реализация уникальной программы поддержки студентов, поступивших на бюджетные места с высокими баллами ЕГЭ. Ее участниками автоматически становятся все первокурсники, набравшие за три ЕГЭ 220 баллов и выше. В зависимости от количества баллов, первокурсники смогут получать стипендию от 12 до 16 тысяч рублей в месяц. В КГЭУ предусмотрены меры материальной поддержки и других «высокобалльников», поступивших на бюджетные места. Так, студенты, получившие на ЕГЭ от 195 до 199 баллов, в первом семестре получат по 5 тысяч рублей ежемесячно, а набравшие от 200 до 219 баллов — 10 тысяч. Повышенная стипендия в первом семестре полагается и первокурсникам-высокобалльникам, поступившим в КГЭУ на платной основе. При 195—199 баллах такой студент будет получать по 4 тысячи рублей в течение первых четырех месяцев учебы, при 200—219 баллах — 6 тысяч, при 220—229 баллах — 8 тысяч, а при 230 баллах и выше — 10 тысяч рублей. Призеры и победители всероссийских олимпиад школьников и вовсе могут претендовать на стипендию в 30 тысяч рублей. Любопытно, что абитуриенты, поступающие с высокими баллами, могут выбрать себе даже общежитие и комнату по душе, дополнительные научно-образовательные курсы, участвовать в трехдневном интенсиве «ПремиУМ», стать резидентом молодежного бизнес-инкубатора и студенческого научного общества. Интересен опыт КГЭУ по реализации гранта ректора для студентов-высокобалльников, которые поступили учиться на платной основе. Победители конкурса получат возможность учиться бесплатно (за счет средств вуза) на тех направлениях, где в принципе не предусмотрены бюджетные места

КГЭУ «закрывает» бюджетными местами весь спектр энергетики: электроэнергетику, теплоэнергетику, водородную энергетику, атомные станции. Высокий процент трудоустройства выпускников



По словам ректора, благодаря тому, что энергетика — универсальная и успешная отрасль, показатель уровня трудоустройства выпускников КГЭУ традиционно высок:



— В любой стране, селе, городе это универсальная специальность. Можно трудоустроиться не только в энергетической компании. В принципе, в любой крупной компании есть служба главного энергетика.



Как сообщил ректор, более 50 процентов выпускников КГЭУ трудоустраиваются непосредственно по специальности. Это обуславливается еще и тем фактом, что в вузе учатся целыми династиями — деды и родители, работающие в энергетике, целенаправленно приводят сюда своих детей и внуков:



— За свою специализацию мы держимся. В КГЭУ 75 процентов студентов учатся на энергетических направлениях. За счет этого к нам в университет приходят и крупные компании.



Среди задач вуза — чтобы более 50 процентов студентов КГЭУ учились по целевому назначению от конкретных предприятий и компаний. Сегодня же квота для целевиков составляет 10 процентов от цифр приема. Бывают случаи, когда компании направляют абитуриентов на обучение, а их результаты ЕГЭ оказываются не самыми успешными. Чтобы избежать подобных ситуаций, в этом году совместно с ключевыми партнерами КГЭУ запускает проект по организации целевого приема в рамках общего приема. Абитуриентов, поступающих с высокими баллами и желающих стать целевиками, состыковывают с предприятиями, которые включают их в целевые договоры.

— Мы стремимся, чтобы большинство наших выпускников были целевиками конкретных компаний. Это и гарантия трудоустройства, и связь с бизнесом, и прямые отношения с компаниями.

Занимаются здесь и обучением специалистов, которые уже работают в крупных компаниях: например, 30 июня защитили свои выпускные квалификационные работы шесть магистров КГЭУ — сотрудники Департамента водородных технологий ПАО «КАМАЗ» (где сейчас занимаются разработкой «водоробуса»). Четверо из выпускников защитились на отлично. Дипломы им вручат 12 июля. Все шестеро — первый набор по профилю «Водородная электрохимическая энергетика. Автономные энергетические системы», который впервые открылся в КГЭУ в 2020 году.

Особенности приемной кампании

На пресс-конференции рассказали об особенностях нынешней приемной кампании. Так, прием документов в КГЭУ начался чуть раньше, чем в других вузах Казани — уже 1 июня. Завершится приемная кампания в вузе 30 сентября. Приказ о зачислении на бюджетные места для льготников и победителей олимпиад выйдет 28 июля, для остальных бюджетников очной формы обучения — 9 августа, для заочной формы — 15 августа.



Как заявила ответственный секретарь приемной комиссии КГЭУ Анна Дербенева, абитуриенты могут подать документы как лично, так и через электронные сервисы. Так, сделать это можно через «Личный кабинет абитуриента» на сайте КГЭУ или на сайте госуслуг РФ «Поступление в вуз онлайн». Можно прислать пакет документов и по почте.



Завершится приемная кампания в вузе 30 сентября

В 2022 году расширены возможности для абитуриентов. В частности, увеличено количество направлений подготовки в заявлении до пяти. Кроме того, увеличено количество возможностей подать заявление о согласии на зачисление — до трех раз. В этом году вернулась особенность зачисления только по оригиналам аттестатов.



С нынешнего года выпускники колледжей, поступающие в энергоуниверситет, проходят внутренние вступительные испытания, отличающиеся от общеобразовательных предметов. Это единое требование для всех вузов России. Такие испытания должны больше раскрывать профилизацию учебных программ.



Больше иностранцев и специалитета

В вузе в этом году рассчитывают нарастить количество иностранных студентов. Сейчас в КГЭУ учатся порядка 300 студентов-иностранцев из 40 стран. Плодотворная работа по привлечению студентов из Китая, а также выездные международные олимпиады уже приносят свои плоды. В этом году в вуз поступают десятки китайских студентов. В итоге ожидается, что студентов-первокурсников КГЭУ среди иностранных граждан станет вдвое больше, чем было в прошлом году.



— Для нас важно не просто принять любого иностранца, а отобрать сильных и мотивированных абитуриентов, — говорит Александр Леонтьев. — Система отбора отработана. Кого попало мы брать не хотим.



Иностранные студенты могут поступить в КГЭУ по трем каналам: по квоте Россотрудничества (бюджет), программе соотечественников (бюджет) либо на платное отделение. Сделать это можно по внутренним экзаменам или по результатам олимпиады.



Эдвард Абдуллазянов: «Кого попало мы брать не хотим»

Учитывая, что Россия выходит из Болонской системы высшего образования, КГЭУ намерен наращивать набор на специалитет.



— Бакалавриат и магистратуру необходимо сохранить, но наращивать специалитет, особенно в инженерном образовании, — убежден первый проректор. — Сегодня специалитет по России остался на уровне 18 процентов от общего набора. А необходимо стремиться к уровню 50 и выше процентов. Мы как технический и энергетический вуз только за. За четыре года бакалавриата инженера не сделаешь. А на шестилетний курс с учетом двух лет магистратуры идут только порядка 20—25 процентов выпускников бакалавриата. Так что специалитет будет обязательно расширяться. Схема «бакалавриат — магистратура» была настроена на подготовку специалистов для обслуживания оборудования иностранного производства. Учитывая ситуацию, необходимо вернуться к системе подготовки инженеров, которые занимаются проектированием, конструированием, изобретательством, созданием нового. Эту категорию можно подготовить только в рамках специалитета с продолжительностью обучения от пяти до шести лет.



На подготовку настоящих инженеров как раз и направлена часть средств в рамках гранта «Приоритет-2030». В частности, в этом году в КГЭУ намерены создать опытную экспериментальную мастерскую, оснащенную по последнему слову техники. На ее базе чертежи смогут воплощаться в опытные образцы готовой продукции, которую буквально можно будет пощупать руками.



Как подчеркнул ректор КГЭУ, особое внимание в вузе намерены уделить коммерциализации проектов, которые необходимо доводить до логического завершения. Важным этапом стало и создание проектного института, специалисты которого смогут по идеям создавать чертежи и проекты.



— Научные открытия, идеи на каком-то этапе остаются идеями или в лучшем случае становятся научной статьей. Не зря мы ввели в вузе новую должность проректора по науке и коммерциализации. Важно, чтобы идеи прорабатывались, проходили проектные этап, а в экспериментальной мастерской создавались опытные образцы и в конечном итоге появлялись в производстве, — отметил Абдуллазянов. — В текущей ситуации следует рассчитывать на свои умы и идеи.



Причем воплощают проекты в КГЭУ в консорциуме с ведущими вузами Татарстана, в частности КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ, а также ведущими предприятиями. Вуз без науки — это колледж, резюмировал ректор КГЭУ.



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