«Все условия для проживания и учебы созданы»: 7 причин выбрать КГЭУ
В Казанском государственном энергетическом университете началась приемная кампания
Стипендия до 30 тысяч рублей в месяц, возможность получения гранта ректора даже на платное обучение, решенный вопрос с условиями проживания во всех четырех общежитиях, открытие новых перспективных направлений подготовки, увеличение количества бюджетных мест, высокий процент трудоустройства выпускников — это лишь неполный перечень преимуществ поступления в Казанский государственный энергетический университет. Об особенностях приемной кампании 2022 года и перспективах развития вуза, который в будущем году отметит 55-летие, говорили на специальной пресс-конференции. Ее участниками стали ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, первый проректор — проректор по учебной работе Александр Леонтьев и ответственный секретарь приемной комиссии Анна Дербенева.
Что представляет собой КГЭУ сейчас?
Казанский государственный энергетический университет — один из трех специализированных энергетических вузов в стране. КГЭУ занимает одно из ведущих мест в регионе по уровню образования, технической оснащенности и условиям для научной работы и учебного процесса. КГЭУ сегодня — это:
- четыре института (теплоэнергетики, электроэнергетики и электроники, цифровых технологий и экономики, а также дополнительного профессионального образования),
- 32 кафедры,
- три диссертационных совета.
Здесь готовят студентов и аспирантов, которые будут работать с энергосистемами Приволжского региона, стран ближнего и дальнего зарубежья, по 44 направлениям подготовки и 94 образовательным программам. Сегодня в КГЭУ учатся около 10 тысяч студентов и аспирантов из различных регионов России, стран СНГ, Азии и Африки, даже Европы. Они проходят практику на энергетических предприятиях Татарстана и Приволжского региона.
КГЭУ — единственный вуз в России, который использует в учебно-образовательном процессе тренажеры-симуляторы, моделирующие работу одного их самых современных, мощных, энергоэффективных и безопасных атомных реакторов. Именно такие реакторы устанавливаются сейчас на всех АЭС, которые строит концерн «Росэнергоатом» по всей стране и за рубежом.
7 причин выбрать КГЭУ
- Общежития
Четвертое общежитие на 552 места (в 10 метрах от вуза) было сдано в эксплуатацию совсем недавно — в 2021 году. Кроме того, в распоряжении КГЭУ еще три общежития на 638, 430 и 793 места. По условиям проживания общежития вуза практически соответствуют 4-звездочным отелям. В общежития заселяют всех желающих первокурсников — и неважно, учатся они на платном или бюджетном отделении. С вводом четвертого общежития появилась возможность заселить практически всех нуждающихся в этом студентов и других курсов.
— Мы полностью завершили строительство общежитий для КГЭУ, в которых созданы комфортабельные условия для проживания студентов. Нам осталось до 1 сентября завершить капремонт второго общежития, построенного в 2010 году. После окончания этих работ мы полностью закроем вопрос по общежитиям в нашем вузе, — заверил ректор.
- Комфортный учебный процесс и научная деятельность
В прошлом году завершились работы по созданию кампуса КГЭУ, включающие ремонт всех учебных корпусов и лабораторий. Сейчас все корпусы вуза соединены теплыми переходами. Инфраструктура КГЭУ полностью готова к созданию оптимальных условий не только для проживания, но и для организации учебного процесса.
Полноценные условия созданы в вузе и для научной деятельности. Вуз располагает обширной лабораторной базой — в КГЭУ 120 лабораторий, 80 процентов из которых оснащены суперсовременным оборудованием. В прошлом году университет смог войти в 100 вузов России, получивших грант «Приоритет-2030». Он предусматривает получение финансирования в размере 100 млн рублей ежегодно в течение 10 лет. В рамках этого гранта уже закуплено оборудование для лабораторий, в которых все, от профессора до студента, могут работать над своими проектами по отдельным направлениям науки.
- Новые актуальные направления подготовки
В этом году в КГЭУ открылся ряд новых перспективных образовательных программ:
— Автоматизированные системы контроля качества и диагностики;
— Бизнес-аналитика и цифровая экономика»;
— Инженерная защита окружающей среды и производственная безопасность»;
— Цифровые системы автоматизации электроэнергетики»;
— Технологии разработки информационных систем и web-приложений»;
— Инженерия искусственного интеллекта».
— Информационные системы управления бизнес-процессами
— Проектирование и эксплуатация электротехнического оборудования электромобилей, беспилотного транспорта и зарядной инфраструктуры.
В этом году впервые предусмотрены бюджетные места на открывшееся в 2021-м новое направление «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг». Студенты могут претендовать на 13 бюджетных мест на специалитете по этой специальности (продолжительность обучения составит 5,5 года). В связи с открытием этого направления КГЭУ уже посетили несколько делегаций с атомных станций, где проявили заинтересованность в подготовке кадров и развитии научных направлений. Еще несколько визитов запланированы в ближайшее время.
Сейчас КГЭУ «закрывает» бюджетными местами весь спектр энергетики: электроэнергетику, теплоэнергетику, водородную энергетику, атомные станции. Заказчиком выступает «Росатом». С ним заключено соглашение о взаимодействии. КГЭУ вошел в пул ключевых вузов «Росатома», их всего 18 по России.
- Бюджетных мест стало больше
В КГЭУ на этот год предусмотрено 1804 бюджетных места: 1193 — на бакалавриате, 13 — на специалитете, 413 — в магистратуре, 65 — в аспирантуре, 120 — для заочников. Таким образом, по всем уровням высшего образования вуз предлагает абитуриентам бюджетные места. Бюджетные места предусмотрены и для абитуриентов из ЛНР и ДНР. Они смогут поступить в КГЭУ двумя путями. Первый — по квотам Россотрудничества на места, выделенные для иностранцев (сверх бюджетных мест КГЭУ по допфинансированию). И второй вариант — в рамках контрольных цифр приема по программе «Соотечественники» (если родители были рождены в СССР).
Кроме того, для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, предусмотрена специальная квота в размере 10 процентов от контрольных цифр приема. Если родитель погиб или был ранен, дети поступают в КГЭУ без вступительных испытаний. Если родитель участвует в военной операции в настоящее время — абитуриент проходит по внутренним вступительным испытаниям.
- Стоимость платного обучения не повысилась
Кроме бюджетных, в КГЭУ предусмотрено 1500 мест для поступающих на платной основе. Особо важно, что стоимость платного обучения не меняется в КГЭУ третий год подряд. Вуз делает это по рекомендации Союза ректоров России. Касается это как очников, так и заочников.
Для поступающих на бакалавриат на экономические и гуманитарные направления стоимость обучения составит немногим более 113 тысяч рублей в год, на технические — около 131 тысячи. Для абитуриентов магистратуры экономические направления обойдутся в 121 тыс., технические — в 139 тысяч рублей. Заочная форма обучения на балакавриате по гуманитарным направлениям будет стоить всего 38 тыс., по экономическим, техническим и биологическим — 45 тысяч рублей. Магистранты экономического направления заплатят за обучение 46 тысяч, технического — 48 тысяч. Стоимость очно-заочной формы бакалавриата составит 52 тысячи рублей, магистратуры — 55 тысяч рублей.
КГЭУ — один из вузов, учебу в котором можно оплатить студенческим кредитом, который можно получить в Сбербанке под 3 процента годовых*. Особенность этого целевого кредита состоит в том, что государство предоставляет студентам субсидию, которая покрывает часть процентов.
- Программы поддержки абитуриентов
Хорошо учиться в школе — это выгодно. Такой постулат в вузе подкрепляют своими стипендиальными программами:
— Нам важно, чтобы на входе у нас были сильные абитуриенты. В этой связи в энергоуниверситете продолжается реализация уникальной программы поддержки студентов, поступивших на бюджетные места с высокими баллами ЕГЭ. Ее участниками автоматически становятся все первокурсники, набравшие за три ЕГЭ 220 баллов и выше. В зависимости от количества баллов, первокурсники смогут получать стипендию от 12 до 16 тысяч рублей в месяц. В КГЭУ предусмотрены меры материальной поддержки и других «высокобалльников», поступивших на бюджетные места. Так, студенты, получившие на ЕГЭ от 195 до 199 баллов, в первом семестре получат по 5 тысяч рублей ежемесячно, а набравшие от 200 до 219 баллов — 10 тысяч.
Повышенная стипендия в первом семестре полагается и первокурсникам-высокобалльникам, поступившим в КГЭУ на платной основе. При 195—199 баллах такой студент будет получать по 4 тысячи рублей в течение первых четырех месяцев учебы, при 200—219 баллах — 6 тысяч, при 220—229 баллах — 8 тысяч, а при 230 баллах и выше — 10 тысяч рублей. Призеры и победители всероссийских олимпиад школьников и вовсе могут претендовать на стипендию в 30 тысяч рублей. Любопытно, что абитуриенты, поступающие с высокими баллами, могут выбрать себе даже общежитие и комнату по душе, дополнительные научно-образовательные курсы, участвовать в трехдневном интенсиве «ПремиУМ», стать резидентом молодежного бизнес-инкубатора и студенческого научного общества.
Интересен опыт КГЭУ по реализации гранта ректора для студентов-высокобалльников, которые поступили учиться на платной основе. Победители конкурса получат возможность учиться бесплатно (за счет средств вуза) на тех направлениях, где в принципе не предусмотрены бюджетные места
- Высокий процент трудоустройства выпускников
По словам ректора, благодаря тому, что энергетика — универсальная и успешная отрасль, показатель уровня трудоустройства выпускников КГЭУ традиционно высок:
— В любой стране, селе, городе это универсальная специальность. Можно трудоустроиться не только в энергетической компании. В принципе, в любой крупной компании есть служба главного энергетика.
Как сообщил ректор, более 50 процентов выпускников КГЭУ трудоустраиваются непосредственно по специальности. Это обуславливается еще и тем фактом, что в вузе учатся целыми династиями — деды и родители, работающие в энергетике, целенаправленно приводят сюда своих детей и внуков:
— За свою специализацию мы держимся. В КГЭУ 75 процентов студентов учатся на энергетических направлениях. За счет этого к нам в университет приходят и крупные компании.
Среди задач вуза — чтобы более 50 процентов студентов КГЭУ учились по целевому назначению от конкретных предприятий и компаний. Сегодня же квота для целевиков составляет 10 процентов от цифр приема. Бывают случаи, когда компании направляют абитуриентов на обучение, а их результаты ЕГЭ оказываются не самыми успешными. Чтобы избежать подобных ситуаций, в этом году совместно с ключевыми партнерами КГЭУ запускает проект по организации целевого приема в рамках общего приема. Абитуриентов, поступающих с высокими баллами и желающих стать целевиками, состыковывают с предприятиями, которые включают их в целевые договоры.
— Мы стремимся, чтобы большинство наших выпускников были целевиками конкретных компаний. Это и гарантия трудоустройства, и связь с бизнесом, и прямые отношения с компаниями.
Занимаются здесь и обучением специалистов, которые уже работают в крупных компаниях: например, 30 июня защитили свои выпускные квалификационные работы шесть магистров КГЭУ — сотрудники Департамента водородных технологий ПАО «КАМАЗ» (где сейчас занимаются разработкой «водоробуса»). Четверо из выпускников защитились на отлично. Дипломы им вручат 12 июля. Все шестеро — первый набор по профилю «Водородная электрохимическая энергетика. Автономные энергетические системы», который впервые открылся в КГЭУ в 2020 году.
Особенности приемной кампании
На пресс-конференции рассказали об особенностях нынешней приемной кампании. Так, прием документов в КГЭУ начался чуть раньше, чем в других вузах Казани — уже 1 июня. Завершится приемная кампания в вузе 30 сентября. Приказ о зачислении на бюджетные места для льготников и победителей олимпиад выйдет 28 июля, для остальных бюджетников очной формы обучения — 9 августа, для заочной формы — 15 августа.
Как заявила ответственный секретарь приемной комиссии КГЭУ Анна Дербенева, абитуриенты могут подать документы как лично, так и через электронные сервисы. Так, сделать это можно через «Личный кабинет абитуриента» на сайте КГЭУ или на сайте госуслуг РФ «Поступление в вуз онлайн». Можно прислать пакет документов и по почте.
В 2022 году расширены возможности для абитуриентов. В частности, увеличено количество направлений подготовки в заявлении до пяти. Кроме того, увеличено количество возможностей подать заявление о согласии на зачисление — до трех раз. В этом году вернулась особенность зачисления только по оригиналам аттестатов.
С нынешнего года выпускники колледжей, поступающие в энергоуниверситет, проходят внутренние вступительные испытания, отличающиеся от общеобразовательных предметов. Это единое требование для всех вузов России. Такие испытания должны больше раскрывать профилизацию учебных программ.
Больше иностранцев и специалитета
В вузе в этом году рассчитывают нарастить количество иностранных студентов. Сейчас в КГЭУ учатся порядка 300 студентов-иностранцев из 40 стран. Плодотворная работа по привлечению студентов из Китая, а также выездные международные олимпиады уже приносят свои плоды. В этом году в вуз поступают десятки китайских студентов. В итоге ожидается, что студентов-первокурсников КГЭУ среди иностранных граждан станет вдвое больше, чем было в прошлом году.
— Для нас важно не просто принять любого иностранца, а отобрать сильных и мотивированных абитуриентов, — говорит Александр Леонтьев. — Система отбора отработана. Кого попало мы брать не хотим.
Иностранные студенты могут поступить в КГЭУ по трем каналам: по квоте Россотрудничества (бюджет), программе соотечественников (бюджет) либо на платное отделение. Сделать это можно по внутренним экзаменам или по результатам олимпиады.
Учитывая, что Россия выходит из Болонской системы высшего образования, КГЭУ намерен наращивать набор на специалитет.
— Бакалавриат и магистратуру необходимо сохранить, но наращивать специалитет, особенно в инженерном образовании, — убежден первый проректор. — Сегодня специалитет по России остался на уровне 18 процентов от общего набора. А необходимо стремиться к уровню 50 и выше процентов. Мы как технический и энергетический вуз только за. За четыре года бакалавриата инженера не сделаешь. А на шестилетний курс с учетом двух лет магистратуры идут только порядка 20—25 процентов выпускников бакалавриата. Так что специалитет будет обязательно расширяться. Схема «бакалавриат — магистратура» была настроена на подготовку специалистов для обслуживания оборудования иностранного производства. Учитывая ситуацию, необходимо вернуться к системе подготовки инженеров, которые занимаются проектированием, конструированием, изобретательством, созданием нового. Эту категорию можно подготовить только в рамках специалитета с продолжительностью обучения от пяти до шести лет.
На подготовку настоящих инженеров как раз и направлена часть средств в рамках гранта «Приоритет-2030». В частности, в этом году в КГЭУ намерены создать опытную экспериментальную мастерскую, оснащенную по последнему слову техники. На ее базе чертежи смогут воплощаться в опытные образцы готовой продукции, которую буквально можно будет пощупать руками.
Как подчеркнул ректор КГЭУ, особое внимание в вузе намерены уделить коммерциализации проектов, которые необходимо доводить до логического завершения. Важным этапом стало и создание проектного института, специалисты которого смогут по идеям создавать чертежи и проекты.
— Научные открытия, идеи на каком-то этапе остаются идеями или в лучшем случае становятся научной статьей. Не зря мы ввели в вузе новую должность проректора по науке и коммерциализации. Важно, чтобы идеи прорабатывались, проходили проектные этап, а в экспериментальной мастерской создавались опытные образцы и в конечном итоге появлялись в производстве, — отметил Абдуллазянов. — В текущей ситуации следует рассчитывать на свои умы и идеи.
Причем воплощают проекты в КГЭУ в консорциуме с ведущими вузами Татарстана, в частности КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ, а также ведущими предприятиями. Вуз без науки — это колледж, резюмировал ректор КГЭУ.
Справка
*ПАО «Сбербанк»
комментарии