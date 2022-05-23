От детского лепета — к правильной речи

Как понять, что у ребенка есть нарушения речи и кто поможет решить проблему?

Фото: предоставлено Еленой Власовой

Детей с задержками речевого развития из года в год становится все больше. В каком возрасте ребенок должен начать говорить? Что делать, если этого не произошло? И на какие показатели нужно обратить внимание, чтобы устранить проблему своевременно? Эти вопросы мы обсудили с Еленой Сергеевной Власовой, руководителем логопедических центров «Дар речи» и «Панда».

Как отличить особенность от проблемы

— Как родителю понять, что ребенка стоит отвести на консультацию к логопеду?



— Для каждого возраста есть свои маркеры, которые помогут родителю понять, что с ребенком что-то не так. Привести ребенка в наш центр можно с полутора лет, но уже в 4—6 месяцев стоит насторожиться, если гуление так и не перешло в лепет. Далее для каждого возраста существуют определенные нормы речевого развития — например, в год ребенок должен говорить уже десять слов. Конечно, на практике не всегда так происходит. Но если малыш к году не говорит вообще ничего, а к двум-трем годам — только по полслова, перед нами уже не индивидуальная особенность, а повод обратиться за консультацией.



Стоит обратить внимание и на моторное развитие. Если ребенок поздно сел, поздно пошел, пропустил этап ползания — это тоже поводы насторожиться. Внимательность к моторным функциям позволит вовремя обратиться к специалисту — и к двум годам ребенок заговорит.

Занятия с нейропсихологом и дефектологом «вытягивают» детей с двоек до четверок и пятерок. Главное — не отрицать проблему, а принимать ее и работать с ней.





— Если диагностика подтвердит, что у ребенка есть нарушения — что дальше?



— Если это темповая задержка в возрасте полутора лет, то достаточно групповых занятий в нашем филиале, развивающем центре «Панда». Когда речь запустилась, занятия можно завершить. Но если в ходе коррекции обнаруживаются признаки серьезных нарушений, динамика слабая или ее нет совсем, мы добавляем к групповым занятиям индивидуальные: сенсомоторную коррекцию с нейропсихологом и занятия с логопедом-дефектологом.



— Многие родители скажут вам: «У нас в детстве не было никаких логопедов и нейропсихологов — и ничего, выросли нормальными». Что бы вы им ответили?



— Я бы ответила: что было, то прошло. 20—30 лет назад не было такого огромного количества детей с речевыми трудностями. Сейчас ситуация совсем другая. Ежегодно число детей с нарушениями растет в бешеном темпе. Исследования психофизиологов показывают, что у 40% детей в 1—2 классах есть трудности с чтением и письмом. У 30—40% учеников 3—4 классов стоит диагноз «дислексия» и «дисграфия». Это реальность, которую просто нужно признать. И мы должны радоваться, что есть способы эффективно решить эти проблемы. Занятия с нейропсихологом и дефектологом «вытягивают» детей с двоек до четверок и пятерок. Главное — не отрицать проблему, а принимать ее и работать с ней.



— А что если родитель обратил внимание на проблему позже: в 3, 4 года или вообще в школьном возрасте?



— Чем позже вы начнете коррекцию, тем больше времени она займет. С каждым годом мозг ребенка становится все менее пластичным. Но это не значит, что к моменту, когда ребенок пошел в школу, шансов наверстать упущенное нет. Просто это будет сложнее и дольше, займет больше времени и сил. Приступить к коррекции на 2—3 года позже, чем следовало, — это все равно лучше, чем не начинать ее вообще.



Игра — залог успеха



— Что из себя представляют занятия в вашем центре?



— Занятия проходят в индивидуальном формате с логопедом-дефектологом, их продолжительность 30—40 минут. Для нас главное, чтобы ребенку было интересно. Если есть мотив — будет результат. А прийти к результату можно только через игру. На занятиях мы используем огромное количество пособий, подвижных игр. Детям не бывает скучно, они с удовольствием выполняют задания, которые им дает логопед.

Главное, чтобы ребенку было интересно. Если есть мотив — будет результат. А прийти к результату можно только через игру



— Можно ли посещать занятия логопеда и нейропсихолога в качестве «развивашек»? Или они предназначены только для детей с нарушениями?



— Если нарушений нет, мы говорим родителям, что специалисты не нужны. Но бывает и так: у ребенка есть особенности, которые обращают на себя внимание. Он несобранный, неусидчивый или, напротив, заторможенный. В этих случаях мы рекомендуем пройти курс мозжечковой стимуляции. Это универсальная программа, которая подходит не только детям с нарушениями. После занятий дети становятся более собранными и внимательными, улучшается поведение, учеба дается легче.



— К каким трудностям готовиться родителю, чей ребенок встает на путь коррекции?



— Успех коррекции невозможен без активного вовлечения трех сторон: педагог, ребенок и родитель. Важно не только регулярно приводить сына или дочку на занятия, но и заниматься дома, поддерживать ребенка, хвалить за успехи и поддерживать в случае неудач. Родитель должен быть готов посвятить много времени, сил и энергии тому, чтобы достичь результата.

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