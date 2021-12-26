Видео недели: ректор КФУ за решеткой, «Лента» в огне и «не новогодний» клип «Рубина»

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

4 часа и пять десятков вопросов

Нынешняя большая пресс-конференция Владимира Путина стала 17-й по счету. Первая, в 2001 году, длилась всего полтора часа. В 2008 Путин засиделся с журналистами на 4 часа 40 минут. В прошлом году общение Путина с прессой шло онлайн и продлилось 4 часа 29 минут.

На сей раз все длилось около четырех часов. За это время журналисты российских и зарубежных СМИ задали главе государства 55 вопросов — от вакцинации и социальной поддержки населения до позиции России на мировой арене и «любимчиках» в правительстве. Помимо прочего, Владимир Путин рассказал о своих взаимоотношениях с Дедом Морозом.



С ветерком на беспилотнике

А президент Татарстана Рустам Минниханов удивил на днях первого замглавы Совета Федерации Андрея Турчака. Он предложил ему прокатиться на беспилотном такси по Иннополису. Сенатор с интересом согласился: еще ни разу в жизни он не ездил на авто без водителя. Видео поездки глава республики опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Этот же ролик чуть позже репостнул в своем инстапрофиле и Турчак.

Арест года

Одно из резонансных событий уходящего года — арест ректора КФУ Ильшата Гафурова. Его подозревают в заказном убийстве депутата и предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова. Гафурова задержали во вторник вечером и отправили спецбортом в Москву.

Видео о том, как Гафуров идет по коридору суда в наручниках, а потом и с заседания суда, который оставил его в СИЗО до 21 февраля 2022 года, разлетелось по соцсетям и мессенджерам. Студенты КФУ устроили на эту тему флешмоб в TikToк, обогатив Сеть новой порцией креатива.

«Да гори оно все огнем»

В соцсетях появилось видео с моментом обрушения крыши полыхающего здания гипермаркета «Лента» в Томске. Все очень эффектно: клубы дыма, языки огня, да еще и крыша, и часть стены обваливается... Чтобы потушить пожар на территории в 5 тыс. кв. метров, пожарным расчетам потребовалось почти полдня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Его виновник задержан — он признался, что решил поджечь магазин из-за личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети. Момент поджога попал на камеры — он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и затем поджег ее. Томскому Нерону (или, если хотите, Герострату) грозит 5 лет срока.

Видимо, слава поджигателя вдохновила томичей на подвиги, и в субботу появилось новое видео — на сей раз уже из другой томской «Ленты». Приближается Новый год, поэтому тут все было уже празднично, ведь подожгли не что-то скучное, а отдел фейерверков.

На защиту гениальной дочки

Отец печально известной 9-летней Алисы Тепляковой на днях устроил драку на лестнице МГУ. В этот день его дочь сдавала экзамен по психологии, но неверно ответила на вопрос и выбежала из аудитории, не дождавшись результата. Девочка получила двойку.

Как сообщили в вузе, Тепляков попытался прорваться в здание вуза, кричал и угрожал сотрудникам университета. Чтобы успокоить бузотера, вызвали полицию. Со слов отца юной студентки, процедура экзамена была нарушена, а его сдачу назначили, не уведомив об этом родителей. Момент, как разгневанный отец пытается прорваться вверх по лестнице, но его не пускает охрана, попал на камеры видеонаблюдения, а затем и в соцсети.

ЧП новогоднего масштаба

А жители Мариуполя на этой неделе остались без центральной городской елки. Виновником ее «триумфального» падения стал сильный ветер. Конструкция не выдержала его порывов, достигавших 15 м/сек. Из 20 ее ярусов устояло меньше половины. Но празднику все же быть — подрядчики пообещали установить новую, хорошо укрепленную елку.

В клубах песка и пыли

За несколько дней до католического Рождества сильный ветер принес в Австралию мощную песчаную бурю. Стихия обрушилась на северо-запад австралийского штата Квинсленд и замела песком город Булиа. Сила ветра была рекордной — достигающей 109 км в час. Благо тонны пыли и песка продержались над городом всего 10 минут — последствия бури следом смыл дождь.

Поздравление от «Рубина»

Футбольный клуб «Рубин» вновь порадовал своих поклонников новым клипом. Как и положено в это время, он посвящен Новому году, хоть и называется «Не новогодний клип». Игроки поют в клипе на своих родных языках (английском, французском, русском, корейском). Главный тренер Леонид Слуцкий не только спел вместе с игроками команды один из рождественских мировых хитов — Last Christmas, но и сыграл на фортепиано.

Темная версия Доктора Стрэнджа

Поклонники марвеловских Мстителей на этой неделе активно обсуждали первый тизер-трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». В главной роли Верховного мага Земли — снова Бенедикт Камбербэтч. В ленте события будут разворачиваться сразу после истории, рассказанной в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Стрэнджу предстоит решать проблемы мультивселенной, на помощь он призовет Ванду — Алую Ведьму, будет сражаться с монстром Шумой-Горатом и встретится с темной версией самого себя в параллельной вселенной. За неделю трейлер посмотрели более 6 млн человек. Показать новую кинокартину миру Marvel планирует 5 мая 2022 года.