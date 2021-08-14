События недели: подведены итоги Олимпиады, Доронин остается в СИЗО, в РКБ спасли роженицу с ковидом

Какими событиями в Татарстане запомнится уходящая неделя

Минувшая рабочая пятидневка была относительно спокойной на события. Глава республиканского Минспорта оценил, как выступили татарстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио (отметил слабые места и собрался усилить подготовку к следующим Играм). Внимание вкладчиков рухнувшей в июле финансовой пирамиды Finiko вновь было приковано к Кириллу Доронину. Верховный суд РТ в пятницу рассмотрел его апелляцию о переводе под домашний арест, но попытка выйти из СИЗО не удалась. А Минздрав республики опроверг информацию, прозвучавшую в ряде СМИ, о якобы создавшемся дефиците донорской крови из-за вакцинации. Об этих и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

«Очень достойно, где-то даже со слезами на глазах»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги выступления республиканских спортсменов на Олимпийских играх, прошедших с 21 июля по 9 августа в Токио.

Сборная России завоевала 71 награду и заняла 5-е место в медальном зачете. У россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. 20 из 335 спортсменов российской сборной представили Татарстан. Глава Минспорта республики сообщил, что итоговый результат — «большой успех для всей сборной страны, несмотря на невысокое общекомандное место. Особенно в последние дни. Было непросто… Определенные выводы, конечно, мы сделаем по итогам Игр. Выстроим дорожную карту на следующий олимпийский цикл. Тем более он будет тоже уникальный, необычный: вместо четырех лет три года будем готовиться к новой Олимпиаде».

— За Веронику Кудерметову до слез обидно: из 9—5 и 11—9 проиграть. Ну как это может быть? Оказывается, может быть. И ребята-волейболисты не дожали в финале, хотя могли, все для этого было. Никиту [Шлейхера] заклевали. Последний прыжок, бронза вроде бы была в кармане. Зиля [Батыршына] тоже. Ну, бывает...

Фото: Олег Тихонов

И все же, считает Леонов, перспективы у татарстанских спортсменов, главное — продолжать работу и комплексно подходить к развитию олимпийских видов спорта, включая обновление инфраструктуры: «По водным видам перезагрузку проведем... Не надо забывать про легкую атлетику, сегодня тоже нужно сделать такую реновацию. Есть хорошие результаты в стендовой стрельбе, сильные юниоры в пулевой стрельбе. Будем развивать экстремальные виды спорта, BMX, тем более что появился у нас «Урам».

Казань претендует на Олимпиаду — 2036

Казань тем временем готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.

Также документы в Олимпийский комитет планирует подать и Санкт-Петербург, заявил на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров.

В июле Казань уже заявляла о намерении через 15 лет принять Олимпийские игры. Министр спорта Владимир Леонов тогда заявил, что столица Татарстана — самый готовый в стране город для проведения Олимпийских игр. «Реальное время» выяснило, какие шансы у столицы Татарстана принять историческое спортивное мероприятие.



Главе Finiko домашний уют пока не светит

В пятницу Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию по делу о финансовой пирамиде Finiko.

Показания давал ее лидер — находящийся под арестом Кирилл Доронин. В ходе допроса он отказался комментировать связи с беглым Эриком Гафаровым, поделился намерением «продолжить выплаты тем партнерам, которые по праву считают себя потерпевшими», а также поддержал следствие в поиске его партнеров, пропавших 2 июля вместе с «криптой».

Фото: Ирина Плотникова

Претензий в свой адрес арестованный по-прежнему не признает и винит в крахе своих партнеров, сбежавших с конвертированными в «крипту» деньгами.

— Хищения чужого имущества путем обмана я не совершал, — заявил Кирилл Доронин. По заявлениям, с которыми меня ознакомил адвокат, очевидно — на меня показывают в лучшем случае лишь потому, что я каким-то образом презентовал платформу [проекта]. 3 года она работала безукоризненно, и это показатель серьезной стабильности.

Как считает бизнесмен, проблема возникла только в июле этого года из-за «исчезновения партнеров с криптовалютой». При этом ни одного из них по имени Доронин не назвал.

Верховный суд РТ по итогам заседания решил не отменять меру пресечения в виде нахождения главного фигуранта дела в СИЗО и заменять ее на домашний арест.



В Казани стало больше пожаров

За прошедшие 7 месяцев в Казани произошло 995 пожаров (против 969 за такой же прошлогодний период). Главная причина их возникновения — как всегда, человек.

Неосторожное обращение с огнем привело к возникновению 646 пожаров, в которых погибли 11 человек. Из-за неправильного использования электрооборудования и электроприборов произошло 135 пожаров, где погибли двое. При этом 10 человек, погибших в огне, были в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, большинство пожаров происходит ночью.

Полиция задержала заинских драчунов

На этой неделе полиция установила и задержала 16 участников массовой драки, произошедшей в одном из кафе Заинска. Против них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Фото: скриншот видео

По адресам проживания задержанных организовали обыски, изъяли компьютерную технику, отрезок металлической трубы и нож. 6 августа Заинский городской суд вынес решение — шестерых заключить под стражу, пятерым назначен домашний арест.



Инцидент произошел ночью 1 августа — между посетителями кафе возник конфликт, переросший в драку. Сначала мужчины стали кидать друг в друга стулья, потом в ход пошли ножи. В ходе выяснения отношений двое мужчин 26 и 32 лет получили колото-резаные ранения, их доставили в больницу.



Проблем с донорской кровью нет, но потребность растет

В Татарстане нет проблем с обеспечением медицинских учреждений донорской кровью, заявил республиканский Минздрав. Но все больше пациентов в ней нуждается.

Служба крови каждый год заготавливает более 50 тонн компонентов донорской крови — этого хватает на 30 тысяч пациентов. На сайте республиканского Центра крови есть «Светофор донора», показывающий востребованность крови в конкретный период времени.

Фото: Максим Платонов

В Минздраве пока не видят прямой связи между вакцинацией от коронавируса и снижением количества доноров. Информацию о дефиците донорской крови из-за массовой прививочной кампании, опубликованной в ряде СМИ, опровергли и в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России. Однако медотвод от донорства после вакцинации все-таки есть, и он составляет 30 календарных дней.

Все больше жителей Татарстана хотят жить за городом

Татарстан занял второе место в рейтинге регионов с высоким спросом на дачи.

На первом — по традиции, москвичи, на третьем — жители Ленинградской области, четвертое и пятое места заняли Самарская и Новосибирская области. Еще в топ-10 Краснодарский и Красноярский края, Челябинская, Свердловская и Иркутская области.

Спрос на дачи в Татарстане объясняется тем, что коронавирус изменил образ жизни людей, а еще тем, что развивается сектор ИЖС. Цены на загородные дома близ больших городов республики начинаются с 600 тыс. рублей. За эти деньги можно в основном купить старые огородные домики площадью 30—40 кв. метров.

Фото: tatarstan.afy.ru

Кредиторам «ИнтехБанка» начнут возвращать их деньги

С 16 августа этого года начнутся выплаты кредиторам первой очереди ПАО «ИнтехБанк». На расчеты с ними госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно направит более 430 млн рублей.

Процент удовлетворения требований увеличат почти до 34% от суммы установленных требований — это становится возможным за счет того, что в конкурсную массу «Интехбанка» поступают деньги от продажи его имущества.

Врачи РКБ спасли беременную женщину с коронавирусом

Врачи РКБ спасли жизнь беременной женщины с коронавирусом, который поразил более 80% легких.

На 38-й неделе ей пришлось провести срочное кесарево сечение, поскольку нехватка кислорода начала сказываться на ребенке. Малыша сразу же изолировали от заболевшей мамы — он был абсолютно здоров и первые дни жизни провел в отделении для новорожденных. Но после родов состояние мамы троих детей стало быстро ухудшаться — 24 июля она была на грани жизни и смерти. 11 дней на ИВЛ и препаратах помогли справиться с вирусом — легкие начали восстанавливаться. Сейчас новорожденного с мамой уже готовят к выписке.

