Земфира зашифровала татарскую песню в новом альбоме

Певица посвятила композицию своей матери

После восьмилетнего перерыва Земфира выпустила второй альбом за год — саундтрек к полному декадентской роскоши фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». В картине в одной из песен можно услышать реверс татарской народной песни «Җырым сиңа күчтәнәч». Это вторая композиция, которую певица посвятила своей матери. Подробнее — в материале «Реального времени».

Когда Земфиру поет Герзмава

«Северный ветер» — так называется не только фильм, но и спектакль Ренаты Литвиновой для МХТ им. Чехова. Большая часть треков альбома появилась еще при подготовке к театральной постановке. Ранее певица писала музыку для других фильмов подруги — «Последняя сказка Риты», «Богиня: как я полюбила» и «Девушка с коробкой».

Действие фильма происходит в роскошном доме, который принадлежит некоему северному клану, в картине снимаются, помимо самой Литвиновой, Татьяна Пилецкая, Галина Тюнина, Манана Тотибадзе, Светлана Ходченкова и Антон Шагин. Что касается саундтрека, в отличие от недавнего альбома «Бордерлайн», здесь на первом месте не голос, а музыка — фортепианная и электронная. Звучат и слова, но в исполнении Хиблы Герзмавы («Ария Дивы»).

Голос можно услышать и в последнем треке под названием «Фло». В нем звучит женское пение, но дорожка явно играет задом наперед. Поклонники оперативно развернули композицию в аудиоредакторах и выяснили, что это песня «Җырым сиңа күчтәнәч». Предположили, что это — посвящение матери Земфиры, день рождение которой приходится на 12 апреля.

Флорида Хакиевна Рамазанова ушла из жизни весной 2015 года. В 2009-м умер отец певицы, в 2010-м — брат Земфиры — Рамиль Рамазанов. Ранее она лишилась двух сводных братьев певицы (Талгат Талхович был женат трижды, — прим. ред.) — из-за сердечного приступа и сахарного диабета.

На альбоме «Борделайн», вышедшем 27 февраля, также есть трек «Мама» — с рваным ритмом и прямолинейным текстом: «Я же только хочу, чтоб ты меня любила. Только хочу, чтоб ты меня простила. Прошлое здесь и давит каждый вечер На мои обугленные плечи. Мама, я есть, я вспомнила имя — Ты же меня назвать им хотела. Только сейчас, когда тебя не стало, Я поняла, что мира стало мало». При публикации певица снабдила каждый трек комментарием:



— Я много лет хотела написать песню про маму. У меня не получалось. Я не понимала, как выразить то, что хочу. Решение пришло случайно, вытекло из репетиции, из того, что играла группа. На следующий день я заперлась в квартире и сделала этот трек. После мы пытались переписать то, что было. Но оставили барабаны Зингера и бас Тильдикова: они в некотором смысле соавторы этой песни. Так же, как и Дима, который написал главный рифф. В общем, абсолютно внутривенный трек, от начала и до конца сделанный только нами. Он дискомфортный, сложный, болезненный, но одновременно один из моих самых любимых.

Татарская песня в подарок

Песня «Җырым сиңа күчтәнәч» известна по исполнению заслуженного артиста РБ Инсафа Галимова. В припеве поется: «Просила у берез справедливости, просила у ручьев здоровья, желания переплела с чувствами — и написала тебе песню в подарок». У песни есть и башкирская версия — «Йырым һиңә күстәнәс». В СМИ ее называют народной, но сам Галимов указал, что автор слов — Ленар Бикмурзин, а музыку он написал совместно с Данисом Багауовым.

Неожиданно сторонящаяся политики Земфира внесла лепту в республиканскую повестку, в год переписи еще раз обозначив свою национальность. По отцу она татарка, по матери — башкирка.



В 2011 году в Сети появился фанатский анимационный клип, где Земфира пела на башкирском песню «Күҙ нурым» — поклонники называли ее «Кайда», она звучала и на концертах. Но в 2013-м во время пребывания в Казани певица заявила:



— Многие считают меня наполовину татаркой (по папе), наполовину башкиркой (по маме), но на самом деле, как рассказала моя матушка, когда-то давно моей бабушке в графе «национальность» написали «башкирка», хотя она была татаркой. Так что я — татарка! — рассказала Земфира.



В 2016-м она также заявила со сцены: «Мои любимые татары, я с начала тура ждала этого концерта. Мои музыканты спросили меня, ну понятно, Москва, Питер. Какой город ты ждешь еще? Я сказала, что Казань. Теперь они понимают почему, — перейдя на английский, она обратилась к музыкантам: — Они — татары, как и я! В России много национальностей, и мы — одна из частей этой огромной страны».

