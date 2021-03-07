Видео недели: коты-тиктокеры, взрыв детища Маска и Собчак в гостях у Татарки

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Клюшка из рук президента — на удачу

В канун старта плей-офф КХЛ новое видео в «Инстаграм» выложил президент Татарстана Рустам Минниханов. У ролика, где он готовит клюшку к игре «Ак Барса» и передает ее нападающему команды Данису Зарипову с пожеланием удачи в серии игр, более 158 тысяч просмотров.

Фитнес-коты в тренде «ТикТока»

Коты-тиктокеры Шелли и Тайсон из Челябинска прославились на всю Россию. Их хозяйка Виолетта Плотникова опубликовала в «ТикТок» видео, где ее питомцы занимаются фитнесом — и оно быстро набирает популярность. В других роликах своего аккаунта коты рисуют картины, пишут СМС, разыгрывают любовные драмы...

На юрфаке КФУ провалилась крыша

В аудитории главного здания Казанского федерального университета (КФУ) обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал, но вот видео обрушения попало в соцсети. В пресс-службе КФУ причиной ЧП назначили «интенсивное таяние аномально большого количества снега, выпавшего на крышу здания». Словом, как всегда, зимой совершенно неожиданно для всех в Казани падал снег.

В Казани кондуктор накричала на пенсионера из-за тележки с картоном



Ни недели не проходит без того, чтобы у руководства Ассоциации АТП Татарстана не появлялось новых поводов плохо спать. На сей раз Сергею Темлякову пришлось публично осуждать действия кондуктора автобуса, которая в грубой форме отказалась везти пожилого человека без оплаты провоза багажа. Видео инцидента появилось в соцсети.

Джастин Бибер «грабит банк»



В пятницу популярный певец Джастин Бибер на своем канале в YouTube представил миру новый клип на песню «Hold On» («Держись»). В нем Джастин рассказывает историю любви парня к девушке, которая больна раком. Ради своей возлюбленной главный герой, которого играет сам Бибер, решает ограбить банк, чтобы оплатить лечение. Это его 4-й сингл в поддержку будущего альбома Justice, выход которого ожидается 19 марта. За день новый клип поп-певца посмотрели более 6,7 млн раз.

Ксения Собчак заинтересовалась судьбой Татарки



Представительница российского рэп-направления Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Татарка, стала новой участницей шоу «Осторожно, Собчак!», выходящего на канале в YouTube. В беседе с ведущей Ксенией Собчак она рассказала, почему развелась с лидером группы Little Big Ильей Прусикиным, поделилась мнением о женском рэпе, о том. как работала в секс-шопе, и другими подробностями своей жизни. За неделю выпуск с Татаркой посмотрели почти 2 млн раз.

Голунов залил видео, где ему подбрасывают запрещенные вещества



Корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов опубликовал на своем канале в YouTube подробное видео, полученное с камер видеонаблюдения с его задержанием в июне 2019 года. На нем видно, как за ним следили оперативники и подбросили ему запрещенные вещества. Видео буквально за пару часов после публикации набрало десятки тысяч просмотров и комментариев.

Трансляция испытаний нового космического корабля



Илон Маск и его компания SpaceX продолжают показывать новые прорывы и новые неудачи. На этой неделе в прямом эфире на YouTube весь мир с замиранием сердца следил за испытаниями прототипа космического корабля Starship SN10. Ему удалось не только взлететь без приключений, но и впервые в истории осуществить вертикальную посадку. Правда, через несколько секунд после этого триумфа корабль все-таки взорвался. По мнению инженеров из SpaceX, причиной взрыва стал избыток топлива.

Зрители разочаровались во второй части «Поездки в Америку» с Эдди Мерфи



Премьера сиквела фильма «Поездка в Америку» в эту пятницу состоялась на платформе Amazon Prime Video. После просмотра зрители и критики поделились в Сети первыми отзывами о новой комедии с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом в главных ролях. Лента Крэйга Брюэра получила средние оценки. Например, в IMDb поставили всего 5,9 балла из десяти возможных, а на сайте Metacritic критики отдали ему 52 балла из 100 возможных, а зрители — 4,7 из 10. В общем, сиквел опять оказался гораздо хуже и избыточней оригинала.