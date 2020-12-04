Для российского бизнеса и госсектора подготовили «облачную» IT-подушку

В 2020 году бизнес, госструктуры и другие отрасли по всему миру начали уходить в онлайн — свыше 36 тысяч сотрудников различных предприятий Татарстана даже сейчас работают удаленно. Это спровоцировало взрывной рост спроса на облачные технологии. «Реальное время» решило выяснить, почему облако стало настолько востребованным в условиях начавшейся в этом году глобальной трансформации, какие задачи оно помогает решить и безопасно ли доверять подобным сервисам данные. Подробности — в нашем материале.

Очевидный факт

В уходящем году наше общество столкнулось с серьезным вызовом — из-за пандемии оно было вынуждено в максимально сжатые сроки приспосабливаться к стремительно меняющейся реальности. Весной в республике был парализован практически весь малый и средний бизнес, а сегодня, несмотря на отсутствие требования о массовом переходе на удаленку, значительная часть предприятий все же сохраняет дистанционную работу сотрудников. Госструктуры и бизнес, которые не могли допустить остановки протекающих внутри них процессов, нашли свое спасение в цифровизации. В свою очередь в реализации массового перехода на онлайн-формат миру помогли облачные технологии.

О взрывном росте спроса на облачные сервисы в 2020 году свидетельствуют многочисленные исследования рынка, а эксперты называют произошедшее «очевидным фактом», ссылаясь на статистику.

— Можно взглянуть на показатели использования всех облачных сервисов за этот год и прийти к соответствующему выводу, — комментирует экс-глава казанского IT-парка, операционный директор Schaffhausen Institute of Technology Антон Грачев. — Спрос стремительно растет. Облачное хранение данных — это оперативный доступ к информации без привязки к местоположению пользователя, что особенно востребовано в условиях пандемии.

Спрос стремительно растет. Облачное хранение данных — это оперативный доступ к информации без привязки к местоположению пользователя, что особенно востребовано в условиях пандемии

Схожую позицию высказывает и Минцифры РТ, пресс-служба которого сообщила «Реальному времени», что «использование облачных технологий значительно возросло с начала пандемии».

— Это обусловлено тем, что облачные решения позволяют автоматизировать многие рабочие процессы и обеспечить безопасность хранящимся данным. Например, в Центре информационных технологий РТ было зафиксировано, что с началом пандемии количество соединений по видеоконференцсвязи подскочило в два раза, а количество госслужащих, удаленно выходящих в государственные информационные системы выросло в три раза, — констатирует министерство.

Быстро уйти на удаленку и сократить капитальные затраты

Директор департамента по работе с корпоративными клиентами ПАО «МТС» Эльвира Пашенкова также соглашается с тем, что глобальная трансформация, начавшаяся в текущем году, однозначно способствует популяризации облачных сервисов.



— Если в самом начале 2020 года или в конце 2019-го мы слышали от клиентов, что «ваши облачные продукты интересные, но мы пока не готовы», то сейчас многие очень легко идут на необходимую трансформацию, — констатирует эксперт. В первую очередь это обусловлено возможностью быстрого перевода сотрудников на удаленную работу без расширения собственной инфраструктуры.

Если в самом начале 2020 года или в конце 2019-го мы слышали от клиентов, что «ваши облачные продукты интересные, но мы пока не готовы», то сейчас многие очень легко идут на необходимую трансформацию

Опыт МТС является довольно показательным: спрос на облачные сервисы компании в первом полугодии 2020-го вырос примерно в два раза. Если же посмотреть на динамику второго полугодия, то здесь наблюдается пятикратный рост.

По данным оператора, в основном облака помогали компаниям запускать digital-проекты и развивать онлайн-продажи, в связи с чем почти половина новых подключений пришлась на инфраструктурные сервисы, IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Порядка 18% — это сервисы для удаленной работы и виртуальные рабочие места. Еще 12% — услуги информационной безопасности из облака. Кроме того, компании стали чаще подключать услуги резервного копирования, заботясь о сохранности данных.

— Одно из основных преимуществ облака заключается в том, что бизнес может переложить капитальные затраты в операционные. Соответственно, нет необходимости сразу тратить очень много средств на закупку серверных мощностей, которые быстро теряют свою ликвидность и актуальность — «железо» необходимо обновлять каждые 3—5 лет, — комментирует Эльвира Пашенкова. — Можно сказать, что мы построили «за клиентов» несколько мощных виртуальных ЦОДов, которые соответствуют всем требованиям надежности и безопасности, предъявляемым к подобным хранилищам. Для понимания отмечу, что нашими мощностями пользуются даже банки. Кроме того, мы как провайдер полностью соответствуем закону о работе с персональными данными, 152-ФЗ, поэтому мы можем предоставлять наши услуги расширенному спектру компаний и даже государственным структурам, которые традиционно предъявляют самые жесткие требования к безопасности.

Сервисы из «единого окна»

Многие компании, особенно из числа крупного бизнеса, пользуются услугами сразу нескольких подрядчиков, в том числе по части IT-сервисов. Компаниям со сложными бизнес-процессами, многоступенчатой иерархической структурой и длительными процедурами закупок гораздо удобнее получать комплекс услуг у одного поставщика. Такой подход несет массу плюсов, способствуя более быстрой реализации проектов и повышению гибкости. К примеру, заказчик может воспользоваться одновременно и облачными ресурсами, и защищенными каналами связи МТС, и все это в рамках одного договора. Это особенно актуально, например, для торговых сетей, которые работают по всей стране.

— В первом квартале текущего года наша компания решила перейти на использование облачных решений ПАО «МТС», — рассказала «Реальному времени» заместитель директора сети медицинских центров «Здоровье семьи» Татьяна Шилыковская. — Нас интересовала защита персональных данных в соответствии со всеми требованиями закона — это основная цель перехода из предыдущего ЦОДа в облако МТС. Нас привлекла надежная работа облачной платформы #CloudMTS c катастрофоустойчивой архитектурой. А также возможность в случае необходимости оперативного перевода сотрудников на удаленный режим работы.



Компаниям со сложными бизнес-процессами, многоступенчатой иерархической структурой и длительными процедурами закупок гораздо удобнее получать комплекс услуг у одного поставщика. Фото: pixabay.com



Помимо работы с казанской компанией «Здоровье семьи» провайдер #CloudMTS реализовал проекты по организации облачной инфраструктуры с другими крупными российскими компаниями. К примеру, «Дымов» с помощью провайдера перенес в облако все IT-системы, которыми пользуются животноводческие комплексы.

А один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов Segezha Group развернул и запустил в облаке цифровую платформу управления на основе решений SAP. Также был реализован проект для девелопера федерального уровня — группы компаний «КОРТРОС», который перенес в облако все бизнес-системы филиалов и центрального офиса. C помощью облачных технологий девелопер оперативно перевел 95% сотрудников на удаленные рабочие места.

Безусловно, у крупного, среднего и малого бизнеса совершенно различные потребности. Разный масштаб запросов требует дифференцированного подхода, а значит и отдельных структур, отвечающих на них. Для крупного бизнеса и корпораций в облачное направление бизнеса провайдера входят собственный провайдер #CloudMTS и один из старейших на рынке провайдеров «ИТ-ГРАД». На малый и средний бизнес ориентирована платформа 1cloud. Облачная экосистема включает в себя не только построение разных видов облаков, например, частных или гибридных, но и комплекс консалтинговых услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой МТС