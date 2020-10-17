Почему в российском футболе нет нормальной вертикали сборных

Во всем виноваты бандиты, агенты и Хиддинк

Фото: Егор Слизяк / rfs.ru

Российские футбольные сборные долгое время живут сами по себе, не являясь тем идеальным конвейером, по которому игроки переходят из возраста в возраст, работая по единой методике, с конечной целью заиграть в национальной сборной. «Реальное время» разбирается в причинах.

Причина не в развале СССР, а в том, что государство потеряло «бразды правления»



Девяностые годы представляются тем водоразделом, который разграничивает успешные годы советского футбола от российских. Самый элементарный пример: наша олимпийская, считай, молодежная сборная, которая ни разу не участвовала в Играх, начиная с 1992 года. Будучи до этого чемпионом 1988 года и бронзовым призером в период с 1972 по 1980-й год. Да, составы тогда формировались по несколько иной схеме, но олимпийская (молодежная) сборная всегда была второй в пирамиде национального футбола любой страны.

К Олимпиаде в Барселоне советские еще футболисты того возраста подходили в статусе победителей всего и вся. Выиграли последний чемпионат Европы U-19 и стали бронзовыми на чемпионате мира U-20. У тренера той команды Бориса Игнатьева был огромный выбор. По сути, не было только Крыма, а именно воспитанника эстонского футбола Тоомаса Крыма, а также новоиспеченных чемпионов Европы U-19 Крбашяна (Армения), Ахмедова и Лукина (Азербайджан), поскольку конфликт между этими республиками уже бушевал вовсю. Зато были литовец Стауче, грузины Тедеев и Тетрадзе, узбек Касымов, таджик Мандреко, россияне, плюс десять украинцев. Союз еще представлялся нерушимым, но задача сыграть на Олимпиаде оказалась неразрешимой, поскольку в отборе мы пропустили вперед сборные Италии и Норвегии.

В 1993 году на Евро дебютировала первая российская команда, с которой начинает формироваться институт сборных — U-16. И вот уже ее история демонстрирует, какие механизмы работали в 90-х. Вспоминает игрок той сборной Петр Седунов: «В отборе участвовали шестьдесят человек. Проходил он в Новороссийске, потому что сборную спонсировал отец Владимира Бута (финансовый руководитель новороссийского «Гекриса», названного так по именам детей президента клуба Эдуарда Сербияна, — прим. авт.). Бут-старший хотел, чтобы его сын тренировался в хороших условиях и сборная была сыгранной. Осенью 1993-го Бута-старшего застрелили».

В 1993 году на Евро дебютировала первая российская команда, с которой начинает формироваться институт сборных — U-16. Фото: matchtv.ru

Случилось это 27 сентября, а сам чемпионат прошел весной. И на него сборная России отправилась без питерцев и практически без москвичей. Впрочем, в марте того года произошла вопиющая история, когда на чемпионат мира среди молодежи в Австралию не поехал ведущий нападающий Владимир Бесчастных. А уже на самом турнире команда сдала четвертьфинальный матч Гане, о чем рассказал защитник той сборной Евгений Харлачев: «Вокруг команды крутились околофутбольные дельцы. В итоге несколько моих партнеров по команде поставили в тотализаторе на победу Ганы и благополучно проиграли — 0:3». Кстати, слова Харлачева подтвердил и главный тренер той сборной Александр Пискарев.

«Ново-русский» Новороссийск

Новороссийск собрал в свои ряды всех сильнейших, как ему казалось, молодых игроков того возраста. Младший сын Бута Владимир, Седунов из Мурманска, будущие рубиновцы Кобенко из Майкопа и Меерович из Магнитогорска. Тренером сборной работал Александр Бибичев, «аффилированный» с Новороссийском, где он в итоге заканчивал свою тренерскую карьеру. И это напрямую намекает на его ангажированность.

Пискарев, выигравший в 1987 году со сборной СССР звание чемпионов мира, вспоминал в одном из интервью: «С юношескими сборными я уже выиграл все, что мог, а молодежную мне не предлагали. Вернее, Колосков был не прочь, но на странных условиях: «Александр Бибичев будет набирать игроков, а ты — тренировать».

Впрочем, это еще не самое страшное, поскольку Бибичев пришел на смену специалисту, которого в открытую подозревали в близких отношениях со своими несовершеннолетними подопечными. И это уже не коррупция, а кое-что похуже… Более того, этот специалист вскоре приступит к работе с юниорской сборной 1986 года рождения. Понятно какими приоритетами руководствовался такой «наставник» при комплектовании состава сборной… Справедливости ради, оба раза наставника быстро меняли. Но вопрос остается актуальным: а зачем назначали?

Александр Пискарев: «С юношескими сборными я уже выиграл все, что мог, а молодежную мне не предлагали». Фото: facebook.com

В составе сборной были два вратаря из Краснодара Чичкин и Воробьев (Дмитрий), Заранко из Нижнего Новгорода, два тюменца Афонин и Фишман, Аксенов из Твери, по два представителя Ижевска — Заикин и Воробьев (Юрий), в общем, сплошная провинция. Были даже два казанца — Ильдар Мазитов и Александр Топунов, на тот момент перебравшиеся в нижнекамский «Нефтехимик», который мог развивать футбол, поскольку средства на него давал «Нижнекамскнефтехим».

Это было такое время, что все взяли столько суверенитета, сколько захотели. Достаточно вспомнить, что на международные Универсиады под флагом сборной России дважды ездил челнинский «КАМАЗ», сформированный из футболистов-студентов местного спортинститута. Были у автогиганта средства для того, чтобы делегировать своих футболистов в США-1993 и Японию-1995, он и воспользовался. Юниорская сборная поехала на базе новороссийского «Гекриса», который был финансово привлекателен за счет денег, крутившихся в местном порту. С другой стороны, оказались расформированы спортивные общества «Зенит», в котором числился «Рубин», «Урожай», содержавший краснодарскую «Кубань», — и футбольные флагманы Татарстана и Краснодарского края уходили на второй план.

Но подобная ситуация продлилась недолго. Юниорская сборная на базе Новороссийска сыграла на двух чемпионатах 1993 и 1994-го годов и прекратила свое существование. Кстати, в 1994 году победу одержала сборная Турции с Фатихом Текке в основе. Осиротевшие сыновья Бута уехали из Новороссийска, так же как и приглашенные туда юниоры и местные звездочки Вячеслав Мельников и Роман Орещук. «Гекрис» вернул себе название «Черноморец», причем следы Сербияна и его детей сейчас практически невозможно отыскать. Только финансовые сайты дают ссылки на предпринимателя из Томска Эдуарда Сербияна и местную жительницу Кристину Сербиян. Кстати, затерялись следы и первых представителей «Нефтехимика» в сборных страны — Мазитова и Топунова. Известно только, что Мазитов-старший, Ильдус Хатыпович, был известным в республике бизнесменом и тренером по автоспорту.

Сборники тех лет не порадовали серьезными карьерами. До молодежки добрались только Аксенов, Бут, Чичкин и единственный москвич Максим Поворов, а до первой сборной — не проходившие тогда в основу Ролан Гусев и Дмитрий Кириченко. Но самая крутая карьера сложилась в итоге у их ровесника пермяка Константина Зырянова, не входившего по молодости ни в одну юниорскую или молодежную сборные.

До молодежки добрались только Аксенов, Бут, Чичкин и единственный москвич Максим Поворов (на фото). Фото: fc-ural.ru

Кстати, не надо думать, что мода на именование команд по именам детей была отмечена только в России. В Литве в середине 90-х «Сакалас» из Шяуляя переименуют в «Кареду», увековечив имена детей владельца Эгидиуса Шимкуса Карины и Эдвина. Местными клубами начинают управлять «авторитеты», включая наиболее известного из них Владимира Романова, бывшего советского «цеховика». Эта ремарка для того, чтобы дать понять: в 90-е годы на постсоветском пространстве были одинаковые условия развития.

А в российский юношеский футбол пришла новая напасть — агентская

Перепродажа игроков оказалась делом прибыльным, и поначалу им занимались близкие к футболу люди. Роман Орещук рассказывал в интервью автору этих строк, как его продавали ЦСКА и известный всем тренер, написавший в бумагах сумму в 22 тысячи долларов и заработавший 400 тысяч. Причем у самого Орещука было желание поехать в Южную Корею, куда его приглашали, но в клубе его «убедили» поехать в Польшу. Любопытно, что в процессе «продажи» участвовал и тогдашний спортивный директор ЦСКА Владлен Светиков, человек от футбола далекий, поскольку в советские времена он работал администратором театра «Ленком». Но «талантливый человек — талантлив во всем!».

Тем более когда рядом оказался такой человек, как Константин Сарсания, пионер российского агентского дела. Поскольку он уже ушел из жизни, давать оценку его деятельности мы не будем. Просто расскажем о сделках, понять логику которых до сих пор не представляется возможным.

Первый набор игроков, экспортированных Сарсанией в Европу, представлял 1978 год рождения. Это братья Алексей и Максим Бодренко, Рафаэль Зангионов (все — «Андерлехт»), Эрик Корчагин и Роман Свиридов (оба — «Сент-Этьен»), Алексей Еськов («Монпелье»), Сергей Темрюков (ПСВ). Через год Сарсания делегировал в «Аякс» Андрея Демченко, натурализованного украинца и тот рассказал о своем переходе любопытный нюанс: «Когда я вел переговоры со своим агентом в Москве, он мне назвал совершенно другую сумму предположительного контракта. А когда сел за стол — увидел совсем другие цифры. Я был недоволен и сказал Косте: «Это не то, что ты обещал, не буду подписывать». Луи ван Гал был, естественно, ошарашен, что молодой игрок не сразу подписывает договор, а носом крутит. Они вышли посоветоваться, и ван Гал сказал: «Поднимаем предложение на 30%, потому что хотим этого футболиста. У вас 5 минут. Думайте». Так как я в принципе хотел именно в «Аякс», я согласился. Но «осадочек» остался, потому что понимал — в Москве мне обещали совсем другое».

Было впечатление, что Сарсании нужно сплавить футболиста за границу, чтобы потом пристроить его в России, но уже как человека, поигравшего во Франции, Бельгии, Голландии. Фото: oren.ru

Далее за рубеж уезжали «нефтехимик» Александр Колотилко и Алексей Косоногов (оба — «Бордо»), Александр Павленко («Лозанна»), Дмитрий Мичков («Харельбеке»), Виктор Будянский («Ювентус»), Анатолий Герк («Андерлехт»), Евгений Гаврюк («Тулуза»).

Вообще, с институтом сборных не сложится практически ни у одного из протеже Сарсании, и их объединяет еще тот факт, что ни у одного не сложилось полноценной карьеры и в России, и за рубежом. Кто-то попылил на чужбине, кто-то запомнился как игрок нашего чемпионата, а кто-то (как братья Бодренко, Свиридов) закончил, практически не начиная.

«Сарсании надо было светить игроков в сборной и продавать»

Тренер U-17 Александр Гребнев, который вывел свою команду в финальную часть чемпионата Европы 1999 года, рассказывал: «Сарсания содержал команды 1984 и 1987 годов рождения. Собирал таланты со всей России. Возглавив сборную-1987, я сказал: из твоей команды мне подходят пять человек. А он хотел, чтобы я взял всех. Немножко обиделся на меня: ему же надо было светить игроков в сборной и продавать».

Вообще, было впечатление, что Сарсании нужно сплавить футболиста за границу, чтобы потом пристроить его в России, но уже как человека, поигравшего во Франции, Бельгии, Голландии. Таким образом в «Рубине» оказался Мичков, приезжал на просмотр Косоногов, в «Нефтехимике» поиграл Зангионов, в «КАМАЗе» три матча провел Еськов, но никто из них не произвел вау-эффекта, соотносимого с тем, что сопровождал каждый отъезд юного «таланта» за рубеж, поскольку пиар-компания Сарсании была выстроена на самом высоком уровне. Из тех, чьими делами она занимался, наиболее оптимально и за границей (в «Лозанне») и дома (в чемпионатах Украины и России) сложилась карьера украинцев Евгения Луценко и уже названного Демченко, хотя на тот момент, когда он уезжал в Голландию, Андрей отыграл за всевозможные сборные России. Плюс украинец из «Спартака» Александр Павленко.

Любопытно, что Гаврюк стал последним футболистом, которого Сарсания отправлял за рубеж, кода футболист играл в юниорской сборной России в 2005 году. В это же время у Сарсании наладились тесные отношения с руководством казанского «Рубина», а затем он возглавил собственноручно созданную команду «САК».

На десяток лет раньше «САКа» в Волгограде была создана частная команда «Олимпия», которая также ставила себе цель продавать футболистов, засвечивая их в юниорских и молодежных сборных. Работал с ней Леонид Слуцкий, и его подопечные также имели дело с тренером Гребневым, который в итоге взял Адамова, Колодина и еще двоих их товарищей Жданова и Рябых, но оставил без внимания трио Бочкова, Васильева, Сахарова, сделав ставку на «деревянненьких», по определению самого Гребнева, братьев Березуцких. Не взял и «Косоногова, которого Сарсания увез в «Бордо». Леша — хороший пацан, но немножко избалованный». В итоге «избалованного» Лешу вытеснил из состава парнишка из Кингисеппа Александр Кержаков. Выбор Гребневым игроков основы будет оправдан временем: Анюков, Измайлов, челнинец Антон Бобер…

Выбор Гребневым игроков основы будет оправдан временем: Анюков, Измайлов, челнинец Антон Бобер… Фото: admkogalym.ru

Если проводить параллели, то в конце девяностых агентский бизнес также расцвел и на Украине, где юные футболисты начинали профессиональную карьеру в Европе. Там «солировал» Андрей Головаш, наладивший прямые поставки в Германию. Через него прошли Владимир Богданов, Александр Дындиков, Владислав Кошарный (неудачно), а также Игорь Бендовский, Руслан Валеев, Сергей Левченко, Сергей Титарчук, Александр Яковенко (уже успешнее) и наиболее известный из всех Андрей Воронин.

«Волшебник» Гус

Увы, но в период 2006—2010-го у молодежного футбола России приключилась новая напасть — Гус Хиддинк. Когда Хиддинк возглавил сборную России, то должен был, по идее, стать главным не только в национальной команде, но и во всей вертикали сборных, тем более что молодежку возглавил его помощник Александр Бородюк. Итог его работы заключался в том, что Бородюк сохранил в молодежке Ещенко и Павленко, а передал в главную сборную только Торбинского. С самой командой он вышел в стыки, где разгромил в домашней игре Португалию — 4:1 за счет голов Денисова, Набабкина и нынешнего блогера Жеки Савина, а в ответке уступил — 0:3 (решающим стал автогол «пивовара» Ивана Таранова). Страшнее нас опозорились только шведы, которые в гостевом поединке разгромили Сербию — 3:0, а дома влетели ей — 0:5.

В том же году «Рубин» впервые в своей истории станет базовым клубом для сборной России U-19, которая сыграет в финальной части. В команде были казанцы Баляйкин, Голяткин, Дядюн, забивший два гола, столько же, сколько Артем Дзюба. В том составе играли еще и Мамаев со Смольниковым, но никто из них так и не привлек внимания тандема Хиддинк — Бородюк до конца их работы.

На контрасте смотрится экс-футболист «Рубина» Андрей Чернышев, крайне неудачно отработавший с российской молодежкой. Тем не менее за четырехлетний цикл работы (c 2002 по 2006 год) он подготовил и передал в сборную Хиддинка практически весь ее «бронзовый состав» Евро-2008. Поначалу это были Акинфеев, братья Березуцкие, Адамов, Анюков, Аршавин, Денисов, Колодин, Павлюченко, Сычев, а также Измайлов и Кержаков, которого Гус отцепил от итогового состава сборной, несмотря на то, что Александр был лучшим бомбардиром отборочного турнира. Следующий набор российской молодежки Чернышева опозорился в стыках, уступив Дании — 0:1, 1:3 и заработав пять удалений за игру.

Но в составе были Билялетдинов, Быстров, Габулов, Саенко, Жирков, забивший единственный гол датчанам, а также Самедов. И получается, что на перспективу цикл работы Чернышева можно оценивать достаточно положительно. Особенно если учитывать, что ему достался возраст, который пятью годами ранее вышел в финал Евро-2000, но только в той сборной U-17 были совсем другие персонажи.

Получается, что на перспективу цикл работы Чернышева можно оценивать положительно. Фото: sportsdaily.ru

Наиболее известные из них приснопамятный рубиновец Немов, экс-камазовец Зеленовский и экс-нижнекамец Кудряшов, а в числе остальных вообще неизвестные персоны: Архипов, Газетдинов, Добролюбов, Кругляков, Попрыгушин, Цветаев. Причем эта команда умудрилась дойти до четвертьфинала, обыграв по дороге Англию и Португалию, но так практически никого и не передала в профессиональный футбол. А у обыгранных тогда португальцев играли Уго Виана, Рикарду Куарежма, Куштодиу, Раул Мейрелеш — бронзовые призеры ЧЕ-2012.

