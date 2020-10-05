«Наградили медалью, а потом возбудили дело»: как ФСБ и МЧС нашли в Казани «лжечернобыльца»

За два года казанца Виктора Плющева успели лишить досрочной пенсии, оправдать и вновь обвинить в обмане государства

Фото: Ирина Плотникова

В событиях 34-летней давности предстоит разобраться казанскому суду. Экс-сотрудник завода «Компрессормаш» в 1997-м получил удостоверение чернобыльца за единственную командировку в зону отчуждения на Украине. А в 2018-м по итогам проверки ФСБ и МЧС ему сказали — вас там не было, аннулировали все выплаты и обвинили в мошенничестве. В первом судебном процессе Виктору Плющеву и его адвокату удалось добиться полного оправдания, однако по представлению прокурора Казани приговор был отменен. «Реальное время» изучило доводы обеих сторон.

Дело об украинской командировке принял третий судья



С попытки отвода судьи начался очередной — уже третий по счету процесс Приволжского райсуда Казани по делу 57-летнего Виктора Плющева.

По версии следователей УВД Казани, Плющев в неустановленное время сфабриковал документы о своей командировке в октябре 1986 года от завода «Казанькомпрессормаш» в Житомирскую область, а именно в город Коростень и воинскую часть военно-воздушных сил Прикарпатского военного округа №36712. А затем обманом получил в МЧС удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и стал сначала незаконно получать все предусмотренные государством льготы, а затем и досрочную пенсию.

Потерпевшими признали подразделение Пенсионного фонда РФ по Приволжскому району Казани и ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат). За 20 лет с лишним отчисления из бюджета (с учетом пенсионных, единовременных денежных выплат, компенсаций на покупку продуктов питания и реабилитацию в санатории) составили 1,4 млн рублей. В хищении этих социальных выплат в особо крупном размере и путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений (ч.4 ст. 159.2 УК РФ) Плющева обвиняют следователи УВД Казани и прокуратура.

По данным защиты, судья Гарифуллин и гособвинитель по данному делу Анна Буканина знакомы по совместной работе в прокуратуре Приволжского района

6 февраля 2020 года судья Наталия Цветкова после года разбирательства вынесла «лжечернобыльцу» оправдательный приговор. После отмены этого решения в апелляции уже зампред Приволжского райсуда Халиса Ахмадеева 10 июля постановила — вернуть дело Плющева прокурорам в связи с наличием процессуальных нарушений.

В сентябре то же самое дело принял уже судья Ильнур Гарифуллин. И на днях выслушал заявление подсудимого о недоверии к председательствующему. По данным защиты, судья Гарифуллин и гособвинитель по данному делу Анна Буканина знакомы по совместной работе в прокуратуре Приволжского района. Этот факт на заседании Буканина не опровергала, однако заявила, что считает доводы Плющева необоснованными. Председательствующий судья посчитал, что знакомство еще не повод для подозрений в заинтересованности в исходе дела.

Далее были отклонены как преждевременные ходатайства о вызове на допрос следователя УВД Казани Сабирова и зампрокурора Казани Хабибуллина для выяснения деталей законности возбуждения дела.

Приступить к рассмотрению материалов по существу суд не смог в отсутствие потерпевших. Юрист Пенсионного фонда прислал заявление о рассмотрении дела без его участия, а представитель центра матпомощи из-за болезни даже не получила извещение о дате заседания. Судья объявил перерыв до 19 октября.

В архиве Минобороны Украины, согласно полученным ответам, есть сведения о наличии запроса акта выполненных работ части 36712 от 24.10.86 г., но ответа, подтверждающего наличие самого акта в архиве Украины, не имеется

Прокурор Казани: «Часть не существовала, акт поддельный»

«Реальному времени» удалось ознакомиться с ключевыми доводами обвинения, которые изложил Верховному суду Татарстана прокурор Казани Олег Дроздов, когда обжаловал первый — оправдательный приговор:

воинская часть 36712 Минобороны образована 1 июня 1987 года, соответственно Плющев не мог быть откомандирован туда с завода в октябре 1986 года и акт выполненных работ о проведении технической ревизии редукторов не мог быть датирован 24.10.86 г., так как печать на нем не могла быть поставлена раньше срока образования воинской часть, поэтому акт является поддельным;

райсуд необоснованно признал недостоверными показания свидетеля Пушкарева, что он никогда не был в командировке на Украине с Плющевым и в акте выполненных работ не расписывался. Наличие подписи Пушкарева в этом документе не свидетельствует о его совместном нахождении с Плющевым в части 36712, обстоятельства подписания не установлены;

в архиве Минобороны Украины, согласно полученным ответам, есть сведения о наличии запроса акта выполненных работ части 36712 от 24.10.86 г., но ответа, подтверждающего наличие самого акта в архиве Украины, не имеется.

Дроздов просил приговор отменить и его представление было удовлетворено Верховным судом РТ 20 марте 2020-го — то есть ровно через два года после возбуждения в УВД Казани уголовного дела о незаконных выплатах за Чернобыль.

И в том же году пришли ответы, что на хранение в центральный архив Минобороны Украины документы интересующей войсковой части за 1986 год не поступали

Проверки же этой истории начались еще раньше — по инициативе сотрудников УФСБ по РТ. Они еще в июне 2017-го запросили в МЧС документы, подтверждающие законность выдачи удостоверения Плющеву. И в том же году пришли ответы, что на хранение в центральный архив Минобороны Украины документы интересующей войсковой части за 1986 год не поступали, военкомат РТ данными о командировке Плющева в часть не располагает, у «Чернобыльского экологического центра» нет сведений о дозе его внешнего облучения, ну а госкорпорация Росатом не нашла в архивах документов об участии этого казанца в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Зато Львовский отдел госархива Минобороны Украины ответил, что часть 36712 сформирована по приказу Генштаба 1 июня 1987 года.

Кроме того, на следствии показания против обвиняемого дала одна соседка и ее сын, якобы слышавшие от него самого, что в ходе командировки на Украину он купил за 50 долларов липовую справку и на ее основании получил удостоверение чернобыльца.

5 февраля 2018-го комиссия регионального МЧС признала то удостоверение ошибочно выданным и направила информацию в Пенсионный фонд, соцзащиту и силовикам. В итоге, все выплаты были прекращены, а банк в досудебном порядке списал со счетов Плющева в пользу Пенсионного фонда 120 тысяч рублей, как ошибочно начисленные.

В счет возможного погашения ущерба следователи наложили арест на две машины обвиняемого — грузовик ГАЗ 1992 года выпуска и Toyota RAV4 2003 года, а также счета с накоплениями в 68 тысяч рублей.

Версия Плющева: «Дело заказное»

«Все эти годы мне пытаются доказать, что жулик я махровый!» — поделился с «Реальным временем» экс-оправданный Виктор Плющев. С его слов, ему неоднократно предлагали — закрыть дело за сроком давности, но при условии полного признания вины. Замдиректора по юридическим вопросам ООО «Трикотаж» и бывший механик ОАО «Казанькомпрессормаш» с этим не согласен.

— Никаких действий, связанных с какой-то подделкой, фальсификацией я не совершал. Я выполнял свою работу, которая через 10 лет была идентифицирована министром обороны РФ как участие в ликвидации Чернобыльской аварии, — говорит он. — Это дело сфабрикованное и заказное.

В 1986-м Плющеву было 23 года. Сейчас 57. «Да я даже не помню — на чем я туда добирался и приказа о своей командировке до следствия не видел. Сказали — езжай, отвези два ящика, поехал. С кем и не помню уже, много было командировок», продолжает подсудимый. С его слов, при той отправке на Украину ни о какой зараженной радиацией зоне никто не говорил. Ведь в документах стоял город Коростень — от которого до Чернобыля по прямой — 116 км.

— Я и забыл про ту поездку давно. А через 10 лет меня вызвали в военкомат и после проверки всех документов дали удостоверение. Оказывается, в 1996 году Минобороны включило личный состав 36712, а также гражданских в этой части в список тех, кто подвергся радиации вследствие той аварии. Еще через 10 лет из соцзащиты пришла карточка — надо заменить удостоверение на новое. В 2011-м снова позвали в МЧС — дали памятную медаль. А потом возбудили дело. Хотя я никогда и не отрицал — на «саркофаге» Чернобыльской АЭС я не был.

В архивах бухгалтерии и отдела кадров «Компрессормаша» нашли и приказ от 17 октября 1986 года о командировке Плющева. Фото tatcenter.ru

В ходе следствия в архивах бухгалтерии и отдела кадров «Компрессормаша» нашли и приказ от 17 октября 1986 года о командировке Плющева с Пушкаревым на семь дней в часть 36712. Приказ этот вшит в папку с такими же и свободного доступа к этим документам у сотрудников завода нет. Тем более, что Плющев уволился еще в 1989-м. То есть — через три года после «несуществующей», по версии обвинения» командировки и за семь лет до того, как часть 36712 попала в приказ Минобороны РФ в части соцвыплат за облучение.

«С учетом того, что у меня практически не осталось зубов и волос, наверное, эти выплаты я, действительно, получал зря. Или это все-таки последствия чего-то?» — рассуждает обвиняемый.

Защитник: «Следователи и не пытались искать украинских свидетелей»

Экспертизу по срокам приказа о командировке никто не проводил, однако эксперт МВД дал ответ, что подписи гендиректора завода, его зама и главного инженера, вероятно, выполнены не ими. Ответа на вопрос — не расписался ли за всех троих «лжечернобылец» — в обвинительном заключении почему-то нет. Как нет показаний самих ныне покойных подписантов. Не установлен и способ, с помощью которого бывший механик или его сообщники могли бы попасть в защищенный архив режимного объекта, разыскать нужную папку и вшить туда сфальсифицированный, по версии силовиков, документ.

А в другую папку внедрили еще и копию липового акта выполненных работ той «несуществующей» части с подписями Плющева, Пушкарева и представителя военных Диброва. Последний важный свидетель следствием найден не был, защите найти его также не удалось. Зато в ходе первого судебного процесса по видеоконференцсвязи был допрошен полковник авиации Айдашев, служивший с 1985 года в той самой летной эскадрилье, на базе которой позже был сформирован полк, он же воинская часть 36712.

Со слов защитника, благодаря международному адвокатскому братству, ему удалось получить информацию — первоначальный приказ требовал завершить формирование части к марту 1987-го, позже эту дату сдвинули на один день

— Айдашев подтвердил, что он сам и все члены его семьи, включая детей, что тогда были школьниками, получали удостоверения участников ликвидации ЧАЭС. Летчики этой части как раз и формировали саркофаг на АЭС — сбрасывали туда бетон. А сама часть была сформирована не за один день — этот процесс был длительным. Но почему-то следователи и не пытались искать украинских свидетелей, — пояснял в марте на апелляции в Верховном суде РТ адвокат обвиняемого Игорь Турушев.

Со слов защитника, благодаря международному адвокатскому братству, ему удалось получить информацию — первоначальный приказ требовал завершить формирование части к марту 1987-го, позже эту дату сдвинули на один день. Что лишь подтверждает — процесс был не быстрым и схожим, скажем со строительством большого объекта. Никто ведь не станет говорить, что если его сдали в эксплуатацию 1 июня, то девять месяцев назад его не существовало и работы не велись?

Ответов из Министерств обороны двух государств — когда именно началось формирование той самой части — в обвинительном заключении нет. Что до свидетеля Пушкарева, то при очной ставке с обвиняемым он уже не стал категорично утверждать, что командировки не было — сказал, что не помнит.

Ну а свидетелей-соседей, якобы слышавших про покупку справки за 50 долларов, сторона защиты считает слишком заинтересованными ввиду серьезного конфликта 2012 года. Тогда Плющев заявил в полицию о вымогательстве 8 млн рублей со стороны тех соседей, а те забросали письмами все инстанции о его противоправных действиях. По всем заявлениями были получены отказы в возбуждении дела.

Растянувшееся на три года уголовное преследование сам Плющев и его адвокат считают заведомо незаконным, поскольку статья 159.2 УК РФ введена в действие в 2012-м году, а обвинение предъявлено в хищении средств с 1997-го года. «Обвиняют по несуществующей статье и ни один суд не дает этому оценку», — возмущен Игорь Турушев.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.



