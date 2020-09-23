Кучеров или Худобин: за кем будет третий матч финала Кубка Стэнли?

Прогнозируем ночное противостояние флоридской системы и техасского рок-н-ролла

Поочередно устраивают представления на льду Эдмонтона российские хоккеисты «Далласа» и «Тампы» в финале Кубка Стэнли. То поймает кураж открытие сезона — вратарь Антон Худобин, то разозлится не на шутку Никита Кучеров. Тем интереснее и непредсказуемее становится третий поединок финальной серии. «Реальное время» разбирает предыгровые расклады вместе с экспертом лиги Владимиром Дехтяревым.

Финал «Тампы» и «Далласа» — это противостояние планомерной подготовки и куража

Даже несмотря на всю крутость, удачливость и куражность игры Антона Худобина в этом плей-офф, «Тампа-Бэй» по-прежнему выглядит командой, в которую веришь больше. Нынешние «молнии» — это машина, которую отладили еще три сезона назад, и лишь различные непредвиденные обстоятельства (травмы, пропавший кураж у Никиты Кучерова и т. д.) сыграли злую шутку с одним из главных фаворитов Западной конференции. «Тампа» — это олицетворение долгой планомерной подготовки, порядка и мастерства в течение всего нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Даллас Старс» же — полный антипод флоридцев. Это команда, которой перед началом сезона отказывали даже в попадании в первую четверку на Западе. Зато она поймала кураж по ходу Кубка Стэнли-2020, проходящего в новом формате, который очень подошел подопечным Рика Боунесса.

Техасцы очевидно поймали свою игру на данном конкретном временном отрезке, набрали необходимую физическую и психологическую форму — и в данный момент это самая «прущая» команда НХЛ. Достаточно взглянуть на ее раздевалку, чтобы понять, что нынешние «Старс» — это настоящий рок-н-ролл.

Everybody gets love from Rads pic.twitter.com/mid4btLMR5 — Dallas Stars (@DallasStars) September 5, 2020

Да и сам наставник «Далласа» в этом финале смотрится как парень с улицы, которому очень сильно подфартило. Самый головосносящий факт этого противостояния в том, что в финал «Даллас Старс» вывел (впервые за 21 год) специалист, который 16 лет не был главным тренером клуба НХЛ. Боунесс сменил Боба Фрэнсиса в «Финиксе» в сезоне 2003/04, выдал две победы за 20 игр и с тех пор трудился только ассистентом.

Команда из Техаса — лишь вторая в карьере Боунесса, которая пробилась в плей-офф. В прошлый раз он выходил в кубковую серию почти 30 лет назад, когда стоял у руля «Бостона» и был отправлен в отставку после проигранного финала Восточной конференции.

Кучеров и Худобин божат по очереди. Худобин даже больше



Пока что по очереди удается блистать главным российским хоккеистам в этом плей-офф — Кучерову и Худобину. В принципе, это не удивительно, поскольку один форвард, а другой — вратарь, их удачные и неудачные дни по жанру зеркальны.

«Даллас» неожиданно уверенно взял первый матч финальной серии — 4:1. Столь же неожиданно у Кучерова, Пойнта и всего нападения «Тампы» оказался ровно 1 гол, да и тот на счету конька Янни Гурда. А Андрей Василевский сумел отразить лишь 84,2% бросков.

Зато Худобин божил, отбив 35 бросков из 36. В «Твиттере» «Далласа» его уже окрестили «русской машиной». В ответ Антон лишь скромно напоминает, что хоккей — командная игра. Только из этой статистики можно понять, что именно случилось с Кучем в первой игре — с ним случился Антон Худобин.

Во втором матче пришло время феерить уже Кучерову. И это при том, что игроки «Старс» устроили на лидера соперников настоящую охоту, пытаясь подбить его у бортов. Сначала российский форвард получил жесткий удар от Бенна, затем клюшкой в голову от Янмарка, потом блокировал Олексяка. И чем больше его «пихают», тем сильнее Кучеров злится и тем лучше играет. Вот рецепт для игроков «Далласа» на оставшиеся игры финала: не трогайте Никиту — меньше будет проблем.

В первом эпизоде Кучеров сумел найти в центре площадки Пойнта и молниеносно выдать ему пружинистой передачей под бросок.

Во втором же эпизоде его пас был настолько гениальным, что Онджею Палату оставалось только не промахнуться — никакой Худобин уже не способен был остановить эту комбинацию. Удивительным после такого гола выглядит заверение Кучерова, что ключом к победе стала простота. Чего-чего, а простоты в этом эпизоде было меньше всего.

«Честно говоря, мы не думали о Худобине. Понятно, что он хороший вратарь, но мы должны были придерживаться плана: создавать трафик перед воротами, бросать, работать на добиваниях. Простота стала ключом к успеху», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

They forgot about 'Drej pic.twitter.com/hGGTtUJY6c — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 22, 2020

«Я не скажу ничего нового — Куч всегда способен на такие фокусы. Нам нужно лишь открыться под передачу», — отдавал должное партнеру Пойнт после игры.

«Что меня восхищает в Кучерове — это то, с какой страстью он борется за шайбу. Мы говорим о его передачах — и по делу, но вы посмотрите, как часто он вступает в единоборства и выигрывает их. Когда так совмещаются мастерство и бойцовские качества, этим нельзя не восхищаться, — хвалил своего подопечного наставник «Тампы» Джон Купер.

И даже в этой проигранной игре (2:3) Худобин был лучшим в составе «Далласа». В ответной встрече 34-летний голкипер отбил 28 бросков. Таким образом, количество сейвов в текущем Кубке Стэнли Худобин увеличил до 624, что является лучшим результатом в истории «Старз». Прежний рекорд (606 бросков) был установлен Эдом Бельфором в 2000 году.

Владимир Дехтярев: «Фаворита в третьем матче нет, все зависит от ошибок конкретных игроков»

Свой прогноз на третий поединок «Реальному времени» дал эксперт по Национальной хоккейной лиге, комментатор НХЛ на «Яндекс.Эфир» Владимир Дехтярев:

— Я уже отмечал и еще раз повторюсь: в этом финале нет фаворита как такового. И если брать третий матч, то шансы в нем также равны. Есть слабые и сильные стороны у той и у другой команды. Слабая сторона «Старс» — это удаления, которые ломают их игру. Если «Даллас» не будет удаляться, как это было в матче номер два особенно, шансы будут равны у обеих команд.

У «Тампы» этих слабых сторон, наверное, меньше. Но мы не знаем, какая степень травм у Пойнта и у того же Кучерова.



Нельзя отталкиваться от вопроса, чей это будет день — Кучерова или Худобина. Есть еще и другие игроки. Да, эти хоккеисты играют в команде достаточно важную роль, но сказать, что все будет зависеть только от их игры, нельзя. У каждого свои задачи на льду.

В какой-то степени и Виктор Хедман (защитник «Лайтнинг», — прим. ред.) может выстрелить, ведь посмотрите — в первом матче у «Далласа» забрасывали защитники. Будет, на мой взгляд, равная игра, и тот, кто совершит меньше ошибок, как бы банально это ни звучало, у того больше шансов выиграть конкретно в третьем матче, — резюмировал Дехтярев.