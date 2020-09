Кучеров или Худобин: за кем будет третий матч финала Кубка Стэнли?

Даже несмотря на всю крутость, удачливость и куражность игры Антона Худобина в этом плей-офф, «Тампа-Бэй» по-прежнему выглядит командой, в которую веришь больше. Нынешние «молнии» — это машина, которую отладили еще три сезона назад, и лишь различные непредвиденные обстоятельства (травмы, пропавший кураж у Никиты Кучерова и т. д.) сыграли злую шутку с одним из главных фаворитов Западной конференции. «Тампа» — это олицетворение долгой планомерной подготовки, порядка и мастерства в течение всего нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

«Даллас Старс» же — полный антипод флоридцев. Это команда, которой перед началом сезона отказывали даже в попадании в первую четверку на Западе. Зато она поймала кураж по ходу Кубка Стэнли-2020, проходящего в новом формате, который очень подошел подопечным Рика Боунесса.

Техасцы очевидно поймали свою игру на данном конкретном временном отрезке, набрали необходимую физическую и психологическую форму — и в данный момент это самая «прущая» команда НХЛ. Достаточно взглянуть на ее раздевалку, чтобы понять, что нынешние «Старс» — это настоящий рок-н-ролл.

Everybody gets love from Rads pic.twitter.com/mid4btLMR5