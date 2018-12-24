«Спартаку» нужен Каборе, а Гинер ЦСКА никого не купит

Возможные трансферы этой зимы для топ-6 клубов РПЛ

Среди команд топ-6 РПЛ огромная конкуренция — идущий шестым «Рубин» всего на 5 очков отстает от зоны Лиги чемпионов, а «Зенит» ушел на перерыв лидером с отрывом лишь в один балл. Поэтому вопрос усиления на зимнем трансферном рынке станет для команд как никогда актуальным — сейчас даже ЦСКА и «Спартак» вполне могут бороться за чемпионство, если выдадут стабильный весенний отрезок. Кому-то нужны трансферы для того, чтобы прибавить и подняться в таблице еще выше, кому-то (как «Зениту») — для сохранения лидерских позиций. В колонке, написанной для «Реального времени», в задачах топ-6 клубов после первой части чемпионата разбирался блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт.

«Зенит»: левый защитник

Еще летом Семак говорил, что ему хотелось бы приобрести двух-трех футболистов на обозначенные руководству позиции. В итоге было лишь одно приобретение — на правах свободного агента подписал контракт Маркизио, которого в режиме цейтнота заявили после травмы Нобоа в качестве прямой замены. Весной эквадорец, вполне вероятно, вернется в основную обойму, так что даже неудачная адаптация Маркизио, который вышел с первых минут только в пяти играх РПЛ этого сезона и не играет на своем уровне, не должна стать поводом для дополнительных приобретений в опорную зону. Сейчас там и так перебор игроков с большими контрактами на две позиции — Паредес, Нобоа, Маркизио, Эрнани, Краневиттер (можно считать, что здесь они расставлены в порядке приоритета), где есть два явных футболиста старта и сразу три полузащитника разного типажа — на подстраховку. Еще в опорной могут сыграть Ерохин и Кузяев, которым не всегда находится место в группе атаки.

Но между тем остро стоит проблема других позиций. В первую очередь провисает вакансия левого защитника — по ходу сезона туда пробовались поочередно Набиуллин и Чернов, но ни один из них даже близко не восполняет функционал Кришито образца прошлого сезона, который очень влиял на атакующие построениям команды и при этом много обострял напрямую.

Просто для сравнения:

ключевые передачи: Кришито (прошлый сезон) — 1,4; Набиуллин — 0,8; Чернов — 0,6;

процент от всех передач команды: Кришито — 11,3%; Набиуллин — 8%; Чернов — 8,1%;

отрезанные игроки на любых частях поля (Packing): Кришито — 73,4; Набиуллин — 27,12; Чернов — 22,35;

отрезанные защитники соперника (Impect): Кришито — 11,3; Набиуллин — 4,1; Чернов — 1,85.

Таблица лучших игроков по отрезанным через пас защитникам прошлого сезона





По ключевым атакующим показателям фланговые защитники «Зенита» идут сильно в тени остальной лиги. Даже талантливый Кичин из последней команды РПЛ «Енисея» имеет куда более внушительные показатели продвижения мяча через пас — 63,12 отрезанных соперника и 4,47 защитника за 90 минут игрового времени. При этом в топ-30 по продвижению мяча на всех участках поля от «Зенита» только Паредес и Нету, в топ-30 по отрезанным защитникам — Паредес и Дзюба.



Поэтому логичным будет приобретение на левый фланг защиты, которое позволит команде лучше двигать мяч и иметь больше вариантов для выхода в атаку, чтобы сопернику было сложнее блокировать билдап за счет персональных ориентировок по Паредесу и Нобоа. За счет фланговой активности питерцы смогут создавать моменты с игры даже в отсутствие Нобоа и стать лучшей атакующей командой, когда связка эквадорца и Паредеса вернется в центр поля.

Одним из таких кандидатов видится 25-летний защитник «Милана» и сборной Уругвая Лаксальт, которого «Зенит» «ведет» уже с прошлого сезона. В прошлом сезоне он был ключевым футболистом «Дженоа» и перешел в «Милан» за 14 миллионов евро. В сезоне 17/18 Лаксальт провел 2 810 минут в лиге, но был скорее оборонительным крайним защитником — делал всего 0,8 передачи под удар за 90 минут и не слишком активно включался в финальную стадию атак, занимаясь только продвижением мяча из глубины.

Тем не менее нужные атакующие навыки у него есть, и в этом сезоне, даже не являясь основным игроком «Милана» (412 минут в чемпионате), он сильно улучшил свои данные — 0,4 xG + xA за 90 минут, 1,3 паса под удар и 4,2 кросса с точностью 26,2%. Это достаточно неплохие показатели, пусть и для небольшой дистанции.

Вне контекста статистики — он устойчив под прессингом, неплохо двигает мяч через короткие-средние передачи и отсекает прессинг соперника на ограниченных участках поля, плюс отлично исполняет кроссы с левой и вполне неплохо играет слабой ногой, повышая угол для разворота атак и продвижения мяча. К тому же Лаксальт любит идти в дриблинг, пусть и делает это с достаточно большим процентом неудач — 44% его попыток заканчиваются потерей мяча.

«Краснодар»: опорный полузащитник, центральный атакующий полузащитник

В разговоре о «Краснодаре» часто всплывают тезисы о проблемах в защите, но при этом говорить стоит в первую очередь о системе, а не о кадровых проблемах. Спаич и Фьолусон постепенно адаптируются к системе и в паре с Мартыновичем выглядят вполне уверенно на последнем рубеже, являясь при этом хорошими глубинными плеймейкерами, которые могут начинать атаки под давлением. Покупка еще одного центрального защитника не исправит ситуацию, а только помешает завершению адаптации имеющихся, которые к концу первой части сезона смотрелись достаточно неплохо.

Основные задачи на грядущее трансферное окно — это поиски молодого атакующего полузащитника для конкуренции с Перейрой (до тюрьмы им был Мамаев), который через один-два сезона станет полноценной заменой уругвайцу, и поиски замены для Каборе, который, вероятно, переберется в «Спартак» уже зимой.

Насчет первой задачи уже есть соображения — слухи в СМИ об интересе к Ольссону и косвенное подтверждение агента заставляют рассматривать этот вариант всерьез. Ольссон играет за шведский «АИК» и сборную Швеции — помимо прочего, он вышел в старте против сборной России в Лиге наций, где выдал хороший перформанс.

Отдал 71 передачу (лучший — Аугустинссон с 77) с точностью 91% — лучший показатель среди игроков основы.

Пять длинных передач с точностью 100%.

11 передач в финальную треть поля.

То, как Ольссон управлял игрой в своем четвертом матче за сборную, отметил и главный тренер шведов на пресс-конференции, сказав, что тот своим присутствием поднимает культуру паса. Главные плюсы Ольссона — отличная техника и видение поля, за счет чего он часто принимает нестандартные решения и продумывает свои действия на несколько шагов вперед.

Ольссон видит, что разрыв между опорными сборной России большой и транзитом через Ларссона доставляет мяч Бергу, который предлагает себя в полуфланг.

Берг отдает под кросс в касание набегающему партнеру

В чемпионате Швеции Ольссон лидирует по передачам в зону в радиусе 20 ярдов от ворот (можно расценивать как потенциально предголевые передачи) — 81 пас в этом сезоне на конец ноября (последние данные). Умом и культурой паса он действительно напоминает Перейру, только с той разницей, что Ольссону всего 23 года и можно «прокачать» другие его навыки — врывания в штрафную под второй темп (уже сейчас он лучше выходит на ударные позиции, чем Перейра), игру в прессинге (уже лучше, чем Перейра) и какие-то тактические нюансы на манер «Краснодара». Так что 4,5 миллиона, о которых говорится в прессе — вполне адекватная цена, чтобы привезти в Краснодар молодого партнера Классона по сборной.

С прямой заменой для Каборе все гораздо сложнее — достаточно непросто найти игрока, который не только может играть по всей ширине поля и блокировать контратаки соперника на пространстве (когда оба центральных полузащитника высоко при потере мяча и нужно покрывать большие объемы), но и может участвовать в позиционной игре, обостряя игру проникающими передачами из глубины. Навскидку на ум приходит только Самба Соу из «Динамо», который в теории может дать похожий функционал, но понятно, что эта рокировка не очень хорошо отразится на шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство — все-таки это заметный шаг назад на данный момент. Соу вряд ли сможет двигать мяч на том же уровне и он уступает Каборе в понимании игры. Хотя у «Краснодара» наверняка есть понимание, кого можно пригласить. Все-таки у селекционного отдела было достаточно времени на поиски.

ЦСКА: никто

В разговоре о Еременко Бабаев справедливо заметил, что неправильно было бы в принципе приобретать опытных футболистов в сложившийся молодой коллектив и мешать их росту. Действительно, ЦСКА в предыдущее трансферное окно поработал настолько активно, что перекрыл все трудности с уходом плеяды лидеров команды — Натхо, Вернблума, Березуцких, Витиньо и Игнашевича. Сейчас в команде есть обойма из 17—18 футболистов, претендующих на основной состав, включая молодых ребят из академии клуба вроде Кучаева и Чернова, которые активно наигрываются в основе. По факту практически на каждую позицию есть по два игрока и в основном в силу большого количества универсалов — Бистрович может сыграть не только в центре, но и слева в защите, Обляков перепробовал уже три позиции и т. д.

Основная задача «ЦСКА» — это выкупить Бекао (вопрос решен на 99%) и Влашича у нынешних владельцев. Фото vk.com/pfc_cska



Основная задача «ЦСКА» — это выкупить Бекао (вопрос решен на 99%) и Влашича у нынешних владельцев, на чем боссы армейцев и сконцентрируются. Но вряд ли мы увидим принципиально новые фамилии этой зимой, потому что армейцы уже укомплектованы, и это не тот клуб, который будет тратить деньги без острой надобности.

«Спартак»: опорник, правый полузащитник

«Спартак» уже купил Айртона на левый фланг — гиператакующего крайнего защитника, который способен давать требуемый Кононовым вклад в созидание и имеет больше маневров, чем Комбаров. Также «Спартак» ищет замену Фернандо, который проседал уже в чемпионском сезоне (это не было сильно заметно из-за результата на выходе) в плане обороны — он не успевает подчищать огрехи Глушакова и одновременно страховать включения крайних защитников. Помимо того, что он сильно вовлечен в начальную фазу атак, он должен работать по всей ширине поля без мяча и не успевает закрывать большие объемы пространства при его потере — выход в контратаку против «Спартака» может быть куда проще, чем это обычно кажется.

Каборе в «Краснодаре» уже при Кононове занимался как раз тем, что за счет невероятных физических данных и мощи выгрызал мячи и максимально стопорил контратаки соперника при двух одновременно подключающихся к атакам центральных полузащитниках + флангах. При этом Каборе прямо сейчас лучший в лиге по продвижению мяча — передачами он отрезает в среднем 72 игрока за матч, что несомненно помогло Краснодару оказаться там, где он есть сейчас. Без такого разводящего опорника, который много играет вперед и при этом контролирует контратаки соперника, было бы сложно забраться на второе место в соперничестве с более дисциплинированными ЦСКА и даже «Локомотивом».

Учитывая то, что потенциально модель Кононова в «Спартаке» будет очень схожа с той, в которую играет «Краснодар», это трансфер почти без рисков.

Также «Спартак» вполне может рассматривать варианты с приобретением на правый фланг атаки — Самедов весь сезон сидит на лавке и его намереваются продать в ближайшее окно, а Ташаев и Ханни гораздо комфортнее чувствуют себя слева. В сухом остатке есть только Ломовицкий, который пока нестабилен и не может гарантировать качественной игры в завершении — когда дело доходит до последнего паса или правильного открывания в штрафную. Его влияние на игру «Спартака» пока довольно скромное, и «красно-белым» не помешал бы игрок с паспортом на эту позицию. Возможно, стоит вернуть из аренды Зелимхана Бакаева — у него уже пять голов в этом сезоне и 0,39 xG+xGa на 90 минут в Туле. Даже если придется заплатить компенсацию за возврат молодого хавбека из аренды, это будет куда лучше, чем совершить неподготовленный трансфер с бразильского рынка.

Бакаев организует голевой момент

«Локомотив»: левый полузащитник

Ману Фернандеш, видимо, покидает железнодорожников из-за разногласий в финансовых вопросах, и лидеру «Локомотива» прошлых сезонов нужна адекватная замена. В прошлом сезоне португалец внес вклад в 46,3% голов команды через голы, голевые и предголевые пасы — к нему приблизились только Алексей Миранчук (43,9%) и Фарфан (41,5%).

Источник: паблик «ВК» «Пыльный Чердак»





Сложно понять, как будет компенсировать это «Локомотив» — возможно, этого не знают пока и в клубе, который находится в процессе расторжения контракта со своим спортивным директором из Германии. Достаточно сложно предугадать, есть ли в клубе готовый список игроков на этот счет, сколько выделят средств на усиление и будут ли вестись переговоры уже этой зимой или трансфер отложат на лето.

Пока «Локо» — самый непонятный клуб этого трансферного окна. Железнодорожникам сначала нужно разобраться с переменами, которые произойдут внутри клуба (в том числе и с возможным уходом Геркуса).

«Рубин»: атакующий полузащитник

Проблемы «Рубина» с кадрами в атаке тянутся уже несколько лет — после того, как в Казани не заиграли Лестьенн и другие легионеры, приглашенные Грасией, клуб буквально остался без средств на новые серьезные трансферы. Перед стартом этого сезона прогнозировалось, что Подберезкин после восстановления станет крепким игроком старта и сможет наладить доставку мяча, но в итоге он проигрывает конкуренцию Могилевцу, который никогда не был полузащитником с уклоном на атаку — в итоге игра «Рубина» к концу года стала вновь сбиваться на сплошные забросы вперед.

В нападении у «Рубина» все хорошо — есть Азмун, Полоз и Бухаров, как и в легендарный сезон «Ростова», — но нет полузащитника, который будет осуществлять адекватный переход мяча от опорной зоны к штрафной соперника и кормить нападающих мячами. Вполне вероятно, что решение этой проблеме можно найти из прошлого сезона — Нобоа арендовать уже не получится, но есть Попов, который вроде как не входит в планы Кононова. Болгарин очень нравится Бердыеву и действительно сильно «разукрасил» игру казанцев в прошлом сезоне: в девяти матчах имел 0,5 xG+xA на 90 минут — самый большой показатель в команде после Азмуна.

Аренда Попова выглядит небольшой отсылкой к Домингесу — Ивелина хоть и придется какое-то время заново встраивать в игру (хотя после командировки в прошлом сезоне этот процесс вряд ли отнимет много времени), возможно, даже частично перестраивать схему, но он определенно добавит креатива. Попов умеет пасовать на всех участках поля (как продвигать из глубины, так и придумывать что-то в финальной трети), здорово комбинирует и всегда готов к нестандартным действиям.

Нобоа арендовать уже не получится, но есть Попов, который вроде как не входит в планы Кононова. Фото spartak.com

Ему действительно ничего не придется объяснять в атаке, кроме позиционной структуры — на индивидуальных действиях он сможет выруливать атаку, грамотно распоряжаться мячом и создавать моменты для себя и партнеров — вспомнить хотя бы то, что в прошлом сезоне он создавал моментов на полгола в каждом матче. Вероятно, это именно тот футболист, которому разрешено будет ошибаться в системе Курбана Бекиевича — как Дзагоеву при Слуцком или, что еще более показательно, Караденизу и Домингесу — при самом Бердыеве.

При этом Попова можно (и стоит) использовать не только в полузащите. Думаю, его могут опробовать чуть в оттяжке по отношению к ударному форварду и сделать, по сути, оттянутым нападающим в 5-3-2 (читайте как 5-3-1-1), либо и вовсе поставить на одну линию с Азмуном. Хотя помимо этого, конечно, есть и вариант с внедрением игры с двумя ярко выраженными инсайдами (Попов и Подберезкин/Байрамян), которые будут смещаться в центр и оставлять пространство латералям.

Тут у Бердыева много вариантов для дальнейшего перестроения, и все они будут по-своему дельны.