В какой футбол будет играть «Спартак» при Кононове

Тактический разбор на примере «Арсенала»

Среди всех возможных кандидатов на пост преемника главного тренера «Спартака» Леонид Федун наконец-то выбрал самого подходящего под требования и амбиции клуба. Да, Олег Кононов пока не поднимался выше третьего места РПЛ за свою многолетнюю карьеру, но при этом бронза с «Краснодаром» образца 13—14-х годов — это был сверхуспешный результат, учитывая достаточно скромный состав на тот момент. Популярный блоггер-тактик Илья Дегенгардт рассказывает, в какой футбол будет играть «Спартак» при новом тренере, в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Философия Кононова

После того как он покинул «Краснодар» из-за разногласий с руководством, подняв его на существенно новый уровень за несколько лет работы, и съездил на несколько стажировок в топ-клубы (в том числе — «Челси»), Олег Георгиевич возглавил «Ахмат», где при достаточно неплохой игре шел лишь на 10—12-х местах и уже в ноябре был отправлен в отставку, хотя виделось, что он вполне способен добиться выхода в еврокубки уже в первый сезон, если бы ему дали больше времени на работу с командой. Пока «Ахмат» поменял еще двух тренеров на этот момент, Кононов успел летом подписать контракт с тульским «Арсеналом» и сделать ее третей по результативности командой после 14 туров РПЛ с 19 голами — выше только «Зенит» и «Краснодар».

Видение футбола Кононова чем-то напоминает философию Сарри и Гвардиолы — он, как и любой тренер, хоть и нацелен на результат, но выше ставит качество футбола, основанного на комбинационной и зрелищной игре, часто жертвуя при этом оборонительным потенциалом. Его главная задача — не высушить игру и выиграть за счет одного-двух моментов, а именно переиграть соперника. Впрочем, он и не скрывает, что Пеп — его любимый тренер. Уже на первой пресс-конференции в «Спартаке» это прозвучало прямым текстом, и действительно можно ждать, что он будет строить российский топ-клуб по конспектам кумира.

4-3-3 никуда не уйдут

В прошлом сезоне Каррера вернулся к схеме 4-3-3 и продолжал гнуть свою линию вплоть до самой отставки — этим же занялся и Рианчо, когда получил должность «и.о.» на некоторое время. На фоне плохих результатов эту схему раскритиковали эксперты и фанаты красно-белых, но все же не стоит забывать, что 4-3-3 — это самое эффективное с точки зрения атакующих действий построение, если правильно его поставить команде. Второй же опорник добавляется обычно, когда мы говорим о более осторожном подходе и попытках тренера максимально защититься на случай потери мяча.

В атакующем же плане эта структура подходит «Спартаку» идеально. Команда располагает Фернандо — одним из лучших глубинных плеймейкеров РПЛ, который достаточно хорош для того, чтобы двигать мяч без дополнительных адресатов на одной линии и помощника в паре.

Давно известно, что Олег Кононов тоже ярый поклонник построения 4-3-3 — так было и в «Краснодаре», и даже сейчас в Туле. Во-первых, при схеме 4-3-3 в позиционных атаках ты стабильно получаешь на одного адресата больше между линиями и появляется возможность лучше манипулировать средней линией соперника, чтобы освобождать пространство за спинами полузащитников за счет вспомогательных рывков. Даже при плохом коллективном движении партнеров в фазе избавления от опеки, как это было в последних матчах при Каррере и, еще показательнее, при Рианчо, чисто на пальцах увеличивается вероятность удачной доставки мяча в финальную треть — на одной горизонтальной линии могут открываться одновременно 2—3 игрока, что усложняет задачу обороняющимся. Как правило, линия паса на одного из них рано или поздно откроется и можно будет продвинуть атаку.

Если при этом ты играешь с подвижными игроками в роли центральных полузащитников (для «Спартака» идеальное сочетание над Фернандо, это Зобнин-Еременко), которые при этом скоординировано перемещаются и помогают друг другу, то можно рассчитывать на хорошие моменты для вскрытия обороны в позиционных атаках, имея одну из лучших групп атаки в РПЛ.

Кононов отлично работает с вингерами

Давайте разберем, как все это работало в «Арсенале». Туляки в этом сезоне хороши в первую очередь быстрым футболом и атаками после прессинга, когда соперник не успевает вернуться в зону, но даже при этом есть достаточно симпатичные отрезки, в которые туляки грамотно атакуют именно низкий блок соперника через поиск партнеров между линиями и создание численного перевеса во фланговых зонах.

Помимо этого, схема банально упрощает игру флангами и дает дополнительную поддержку вингерам — можно стабильно перегружать зону и лепить треугольники или квадраты на ограниченных участках поля, с целью отдать пас партнеру под удар на линию штрафной или перевести атаку в изоляцию на противоположный фланг, где Бакаев, Лесовой или Мирзов смогут при минимальном сопротивлении ставить точку. Подключения в атаке одновременно двух центральных полузащитников сильно упрощают эту задачу.

Мирзов получает мяч справа, Костадинов начинает забегание за спину из центральной зоны. Резиуан стягивает на себя защитников и отдает на ход партнеру.



Костадинов получает мяч, немного тащит и отдает в центр на Ткачева. В итоге тот неточно бьет в сторону ворот, хотя мог отдавать дальше в изоляцию на Бакаева и создать более опасную ситуацию. Еще крайне популярен вариант со смещениями Мирзова/Бакаева/Лесового под удар, когда крайние защитники либо центральные полузащитники поддерживают атаку и уводят за собой соперника на край — отсюда у того же Мирзова значительное улучшение количества ударов в этом сезоне и суммарного качества моментов.

3,5 ударов против 2,9 в прошлом сезоне (на 90 минут игрового времени)

0,24 xG/90 против 0,13 xG/90 в прошлом сезоне

Но если Мирзова вряд ли заберут в «Спартак», то впечатляющего прогресса добился Зелимхан Бакаев, который до этого лишь в пяти матчах появлялся в РПЛ за красно-белых и прибывает в Туле на правах аренды — он уже забил 4 мяча и выдает впечатляющие 0,47 xG+xA/90 — создает моментов в среднем на полгола за игру. Он действительно играет на топ-уровне для своих 22 лет.

Лесовой играет в стенку с Бакаевым, который одним касанием выводит партнера на ворота.

Вполне вероятно, что Кононов вернет Бакаева в «Спартак» и сделает на него ставку, постепенно встраивая в стартовый состав. Параллельно он займется и персонально Ташаевым, который пока не влился в новый «Спартак» и далек от себя образца прошлого сезона, но должен добиться прогресса в системе Кононова.

Потенциально главный плюс от прихода Кононова — в «Спартаке» наконец-то заработают фланги, которые в отсутствии Промеса сильно потеряли в весе. Только за счет этого «Спартак» сможет улучшить свою игру, не говоря уже о позиционной структуре, которую способен поставить команде тренер с Еременко, Ханни, Фернандо и Зобниным в ростере.

Голы после прессинга и в переходных фазах

Несмотря на то что Кононов играет в авантюрный футбол и часто кажется, что это сильно вредит защите, его прессинг достаточно эффективен — «Арсенал» на шестом месте в РПЛ по уровню давления на соперника (в среднем соперник делает всего 10,5 пасов в ряд без попытки отбора, перехвата или фола) и весомую часть своих голов забил именно в быстрых атаках — сразу после отбора/перехвата мяча. При этом если «Спартаку» команда забила две контратаки, находясь на момент отбора в низком блоке, то довольно часто «Арсенал» дожимает соперника прессингом, встречая соперника на чужой половине и создавая максимальную компактность в зоне.

Также много голов забивается после, как кажется, непонятных подборов и просто перехватов мяча в неопасных зонах, но тому есть логическое объяснение — структурно игроки «Арсенала» находятся в правильных позициях без мяча с готовностью убежать в контратаку после незначительной ошибки соперника — будь это просто упущенное владение после заброса на нападающего или обрез на чужой половине. Показательно, что даже при старте из низких позиций они в итоге могут атаковать 3 в 3 или 3 в 4 соперника у их штрафной — фланги моментально поднимаются при отборе мяча и их кормят передачами из зоны, в которой было выиграно владение.

Кадири отбирает мяч в левом полуфланге, Джорджевич следовал за атакой «Спартака» и поэтому сразу готов предложить себя. Пока Кадири отдает пас, Мирзов и Лесовой уже стартуют на флангах, Ожегович готов предложить себя в центре. В итоге, «Арсенал» завершает контратаку 4 в 4 и голом Мирзова.

Проблемы в обороне

При этом только пять команд РПЛ в этом сезоне хуже играют в обороне, чем туляки — «Арсенал» действительно допускает много моментов у своих ворот из-за достаточно агрессивного прессинга в ряде матчей, с целью быстро вернуть владение и умчаться в скоростную атаку, недочетов на стандартных положениях (пропущено уже пять мячей в этом сезоне с угловых + непрямых штрафных) и индивидуальных просчетов последней линии — компонент, который напрямую зависит от класса игроков.

Беляев неоправданно выдергивается из своей зоны, чтобы накрыть Ал. Миранчука и оставляет оголенную зону, в которую врывается другой Миранчук. При этом Костадинов контролировал разворот Алексея в центр в случае принятия мяча, поэтому действия Беляева только ухудшили положение.

Беляева не успевают подстраховать, Миранчук получает передачу на свободное пространство, раскачивает соперника при входе в штрафную и бьет в дальний угол. Гол, который лишает «Арсенал» неплохих шансов на спасение матча.

Правда, хуже Тулы в этом компоненте и «Краснодар» — команда, которая по всем продвинутыми метрикам (xG_diff, xPoints — баланс качества моментов у своих и чужих ворот и ожидаемые очки) идет в четверке таблицы и находится на втором месте в текущей таблице РПЛ. Так что не всегда залог успеха — это наиболее качественная оборона в лиге. Конечно, важно сохранять определенный баланс между обороной и атакой, но с качественным составом «Спартака» не будет больших проблем, чем у «Краснодара».

Кононов получит принципиально иной уровень исполнителей в последней линии — Джикия, Бокетти, Жиго и даже Кутепов гораздо лучше могут держать высокую линию обороны, будут меньше ошибаться в выборе позиции и элементарно лучше 1-в-1 — как внизу, так и в воздухе, чем набор исполнителей в «Арсенале».

До травмы Жиго «Спартак» был практически безупречен в обороне, пропустив в стартовых шести турах лишь один мяч — там они уже сыграли с «Локо», «Зенитом» и «Краснодаром», где в большей степени по делу сохраняли ворота сухими.

При уменьшении количества потерянных владений мяча за матч и хороших кадрах «Спартак» может наладить игру в защите даже с намерениями игры первым номером. Конечно, вряд ли они когда-либо дойдут до уровня «Зенита» или «Ростова» по оборонительным показателям, но тут вполне прогнозируется некоторый рост в этом компоненте, который в сумме с обещанной атакующей игрой может принести результат на уровне тройки РПЛ.

Ростер «Спартака» — оптимальный для Кононова

В целом можно сказать, что Кононов приходит в оптимальные для себя условия с точки зрения подбора игроков. Есть нападающие под разные задачи — Зе Луиш и Адриано. Скорее всего, в приоритете у тренера будет первый, потому что он может выполнять неплохие объемы в подыгрыше и гораздо лучше играет внизу. Возможно, по функционалу он сможет восполнить отсутствие для Кононова Джорджевича, который был важен для туляков не только как наконечник атак, но и как нападающий, постоянно смещающийся во фланги для выхода на пространство и принимающий активное участие в комбинационной игре. При этом Зе Луиш — качественный джокер на случай, когда не будет получаться взломать низкий блок соперника через игру низом за счет игры на «втором этаже».

Есть целая плеяда креативных игроков в центр разного статуса — Еременко, Ханни отлично открываются между линиями и могут отдать последний пас, при том могут исполнить передачу любой сложности. Однозначно, как минимум один из них (видится Еременко) будет играть в центре и многое решать в плане создания моментов. Рядом есть нетипичный для нашей лиги работяга Зобнин, который не просто покрывает огромные объемы без мяча, но и крайне полезен в позиционных атаках — не только может протащить мяч, но и на рывках уводить из зоны соперника, создавая пространство для партнеров. Такой полузащитник должен быть в каждой команде — если так можно выразиться, то это наш Лаллана. Под ними может играть Фернандо — да, не самый дисциплинированный опорник с точки зрения обороны, но с помощью Зобнина, который может опускаться глубоко без мяча, бразилец вполне может качественно играть на этой позиции.

Крайне много молодых и прогрессирующих фланговых футболистов с правильным паспортом — Ташаев, Ломовицкий, плюс, возможно, Бакаев. При этом всегда есть вариант сыграть с Самедовым или Мельгарехо. В общем, простор для креатива большой для тренера, умеющего работать с крайними полузащитниками. Нужны трансферы на края обороны. Слева могут сыграть Мельгарехо и Комбаров (кстати, достаточно недооцененный игрок с точки зрения атаки — он не только хорошо навешивает с флангов, но и хорошо разворачивает атаки и возвращает мяч в центр под прессингом, к примеру), но справа совсем нет конкуренции. Ещенко давно не футболист уровня красно-белых и был слабым звеном команды уже в чемпионском сезоне — тогда соперники целенаправленно давили через его фланг. Рассказов выглядит неплохо, но ему нужна адекватная конкуренция — не факт, что молодой парень сможет на стабильно высоком уровне играть 30+ матчей в сезоне.

Вратарская линия. Очень талантливые Селихов и Максименко — тут вообще без вопросов.

Но… задачи!

«Я никогда не буду играть от обороны», «в «Спартаке» атакующие традиции» — к сожалению или счастью, в исполнении Кононова это не просто типичные для первой пресс-конференции лозунги, чтобы повернуть к себе болельщика, а вполне реальные цели — даже с «Краснодаром» в матчах Лиги Европы или с Тулой, которая имеет достаточно средний по меркам РПЛ ресурс, он не отходил от этой философии.

С таким футболом достаточно трудно гарантировать первые места в современных реалиях, не имея при этом весомого отрыва по части уровня игроков от прямых конкурентов — в России в принципе нет своих «ПСЖ» или «Баварии», которые бы из сезона в сезон гарантировали себе трофей за десять туров до конца.

При этом Семак уже не раз в этом сезоне прибегал к тому, что можно отдать мяч сопернику и играть с целью увезти 1:0 — с «Ахматом», «Бордо» (дважды), «Славией», «Крыльями» и «Оренбургом» уже были такие матчи. Кононов едва ли предаст свою философию, что может помешать ему сбалансировать игру в некоторых матчах и взять необходимые очки.

Поэтому будет адекватно ставить перед Олегом Георгиевичем задачу прямой квалификации в ЛЧ, но на первое место в первых двух-трех сезонах рассчитывать не стоит — это может случиться, но будет скорее чудом, чем закономерностью. Впрочем, вряд ли другой тренер гарантировал бы чемпионство в короткие сроки — а вот зрелищный футбол и стабильную борьбу за квалификацию в ЛЧ Кононов гарантировать может.