Черчесов-2018 vs Хиддинк-2008: кто круче?

«Волшебник Гус» здесь в проигрыше

Обыграв сборную Турции (2:0), команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе первое место в группе Лиге наций, что позволит не только перейти в следующем розыгрыше турнира в класс сильнейших, но и получить право на ошибку в квалификации на Евро-2020, ведь по регламенту Лиги все победители групп сыграют в плей-офф за право отобраться на чемпионат континента. Но это дело хоть и недалекого, но будущего. А сейчас сборная России впервые за долгие годы заставляет нас испытывать чувство гордости. В последний раз наш футбол вызывал такие эмоции 10 лет назад после триумфальной бронзы ЧЕ-2008. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, чем эта сборная сильнее команды 2008 года и почему Станиславу Черчесову было гораздо сложнее, чем «волшебнику Гусу» из Нидерландов.



Сильнейшее поколение российского футбола досталось Гусу

После триумфа российской сборной на ЧЕ-2008 казалось, что команда Хиддинка очень близка к тому, чтобы ворваться в число сильнейших сборных континента. Такого с нашим футболом не случалось с советских времен. В распоряжении голландского «волшебника» оказался, пожалуй, сильнейший состав за всю постсоветскую историю. Поспорить с этим могли лишь Мостовой, Шалимов, Бесчастных и компания.

Мы не будем конкретизировать, кто именно играл на триумфальном ЧЕ-2008, перечислим по линиям все значимые фигуры тех лет. Еще молодые, в самом соку, Игнашевич, Березуцкие, востребованные в европейских топ-чемпионатах в самом расцвете футбольных сил Жирков, Смертин. Не забудем добавить сюда и Сергея Семака с Константином Зыряновым, которые (наверное, все согласятся) по сумме мастерства гораздо выше тех же Глушакова или Зобнина. В нападении у Хиддинка тоже был богатый выбор страйкеров европейского уровня. Прежде всего это Александр Кержаков и Роман Павлюченко, которым немного не повезло невовремя оказаться в «Севилье» и «Тоттэнхеме» соответственно. И, тем не менее, Артему Дзюбе и, прости Господи, Александру Кокорину объективно далеко по европейским регалиям не только до этой парочки, но и до Павла Погребняка, который в этой тройке был на подхвате.

Отдельных слов заслуживает фигура Андрея Аршавина, который по первым сезонам за лондонский «Арсенал» вполне себе стал лидером британского клуба и одной из ярчайших звезд АПЛ, пусть и длилось это недолго. И вообще, то поколение было на порядок востребованнее в европейских топ-5 лигах.

Кто уехал из нынешнего состава сборной после успешного ЧМ-2018? Один Головин. Фото asmonaco.com



Даже Головина забрало только «русское» «Монако»

Многие возразят: мол, все они уехали из России как раз благодаря успешному выступлению на Евро-2008 — и будут правы. Но кто уехал из нынешнего состава сборной после аналогично успешного ЧМ-2018? Один Головин. Да и то, внимание, — в клуб, владельцем которого является россиянин Дмитрий Рыболовлев. Как бы ни набивали агенты цену Головину «вбросами» в СМИ про интерес того же «Ювентуса», но в итоге Александром соблазнился только «русский» «Монако», который к тому же переживает не лучшие свои времена.

Из сказанного с беспощадной очевидностью вытекает, что в распоряжении Хиддинка был куда более качественный и мастеровитый материал. Стоит ли говорить, что абсолютно все перечисленные звезды 2008 года делали «первые шаги» в большом футболе в условиях спортивной конкуренции, даже без намека на лимит на легионеров, который они застали уже будучи состоявшимися футболистами.

«Дети лимита» и низкий уровень игроков — наследие «волшебства» Хиддинка

Тем временем отличный «ростер» национальной команды России не помешал голландцу за короткое время растерять игру в отборочном цикле к ЧМ-2010, апогеем которого стал безвольный вылет от словенцев в стыковых матчах и, как следствие, отставка «волшебника».

Какое наследие получил российский футбол в результате успеха 2008 года, помимо словенского позора и кучи маленьких «Гусов Ивановичей» по всей России? Чехарду тренеров, поколение «детей лимита» имени экс-президента РФС Виталия Мутко и стремительное падение уровня игроков с российским паспортом, которым (падением) уже и крупное поражение от Уэльса небезуспешно пытались оправдать чиновники всех мастей — от футбола и не только.

Такая сборная досталась Станиславу Черчесову — с небольшим вкраплением уже престарелых звезд «долимитного» прошлого, а также испанской «звездочкой» Денисом Черышевым, к воспитанию которой российский футбол не имеет отношения. Фото twitter.com/teamrussia



Поколение «новых русских»… футболистов, ярким примером которых являются подозреваемые ныне в уголовном преступлении Павел Мамаев и Александр Кокорин, представляет собой однородную массу средних по европейским меркам футболистов, среди которых совсем немного выбивается Головин. Такая сборная досталась Станиславу Черчесову на период КК-2017 и ЧМ-2018. С небольшим вкраплением уже престарелых звезд «долимитного» прошлого в лице Акинфеева, Игнашевича, Жиркова, а также испанской «звездочкой» Денисом Черышевым, к воспитанию которой российский футбол не имеет отношения. Ну и конечно, натурализованный бразилец Марио Фернандес, без которого успех сборной был бы невозможен.

Черчесову было сложнее и до, и во время ЧМ

На всем протяжении работы Черчесова со сборной специалисту доставалось от экспертов, болельщиков и СМИ. Команда на линии от Кубка конфедерации и до стартового матча домашнего мундиаля выглядела все хуже. Уверен в своей работе (хотя бы внешне) был, пожалуй, только сам Станислав Саламович.

Тем неожиданней стало превращение гадкого утенка в сильную сборную, которая сначала играючи вышла из группы, пусть и не самой сложной, героически дотерпела в битве с могучими испанцами и смело играла с сильной сборной Хорватии — не мучилась, а именно играла в футбол, уступив лишь в «лотерее» 11-метровых. Нельзя обойти стороной и следующие факты. Объективно нынешняя сборная Испании выглядела бОльшим фаворитом плей-офф ЧМ, чем давно не доходившая до финальных стадий ЧМ и ЧЕ сборная Голландии образца 2008 года. Кроме того, испанцам Хиддинк уступил в полуфинале ЧЕ, что называется, без шансов, тогда как россияне были близки к проходу хорватов. И все это со слабейшей по составу сборной в истории российского футбола, которая досталась Черчесову. В этом аспекте российский специалист, конечно же, круче голландца.

Две победы над крепкими турками (Лига наций) и чехами (в контрольном матче), а также игра со шведами, в которой наша команда была ближе к победе, дают однозначный ответ. Фото twitter.com/teamrussia



Сделать из болота «паспортистов» — команду

Ну и наконец, именно первые официальные матчи сборной России после ЧМ-2018 должны были дать ответ, насколько закономерен был ее успех на домашнем мундиале. Две победы над крепкими турками (Лига наций) и чехами (в контрольном матче), а также игра со шведами, в которой наша команда была ближе к победе, дают однозначный ответ. К тому же во всех этих играх команда Черчесова действовала с позиции силы и первым номером.

Из глубокого болота «паспортистов» тренеру удалось вычленить обойму игроков, которым деньги и вседозволенность не затуманили разум (яркие примеры — Дзюба, Головин, Зобнин), и заразить их идеей честного труда и профессионализма. Вряд ли эти ребята станут звездами хотя бы европейского футбола, но могут взять свое — командой.

Резюмируя, осетинский трудяга сделал больше, чем голландский кудесник, и заслуживает всеобщего признания. Сейчас и сама сборная воспринимается с гордостью — практически забытое, но такое приятное чувство за 10 лет со времен 2008-го года. А там, глядишь, и лимит на легионеров трансформируется во что-то более полезное. Ведь домашний ЧМ мы пережили — причем успешно — как в спортивном, так и организационно-имиджевом плане. А значит, можно подумать и о футболе.