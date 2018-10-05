«Откуда столько оптимизации расходов взять?!»: в Госсовете обсудили, на чем сэкономить в 2019 году

Недоремонт школьных спортзалов, двухлетняя очередь на зубные протезы и незастрахованные муниципальные служащие

Комитет по социальной политике Госсовета Татарстана накануне ознакомился с бюджетом на 2019 год. Так как 70 процентов расходов в республике уходят на социальную сферу, то и на депутатов комитета легла колоссальная нагрузка. Обсуждали более полутора часов — это беспрецедентно долго, чему народные избранники и сами были удивлены. Озаботились тем, что бюджетных денег не досталось так любимому местными чиновниками триатлону, и возмутились, что пятый год не растут расходы на страхование госслужащих. Подробности — в материале «Реального времени».

Минэкономики: несмотря на санкции, жизнь налаживается

Заседание комитета начали с доклада замминистра экономики РТ об итогах социально–экономического развития Татарстана. Несмотря на негативные факторы, жить стало лучше, считают в Минэкономики. Россияне активно тратят деньги — обороты розничной торговли выросли на 4%, а зарплата на 8,6%. Самые высокие доходы оказались, что неудивительно, у работников отрасли добычи полезных ископаемых и, что удивительно, — у работников сферы культуры, спорта и досуга. И только после них — IT-сфера.

Бюджет в этом году планируется принять с дефицитом 4 млрд, расходы составят 232 млрд, а доходы 228 млрд. Депутат, ректор КГМУ Алексей Созинов удивился относительно благоприятному прогнозу и спросил, насколько учитывались негативные факторы, например введение новых санкций при формировании бюджета. И получил ответ, что верстали бюджет, только учитывая действующие санкции и рекомендации Минэкономразвития РФ.

Так как заседал комитет по социальной политике, то и вопросы касались социальной сферы. Это, кстати, самая объемная часть расходов бюджета — 70%, поэтому и обсуждение заняло больше полутора часов.

Алексей Созинов сообщил, что много вопросов от родителей учащихся ДЮСШ, которые жалуются, что отправляют детей на соревнования за свой счет



Где взять денег на любимый чиновниками триатлон и почему на соревнования дети едут за свой счет?

Народные избранники доносили чаяния своих избирателей. Тот же Алексей Созинов сообщил, что много вопросов от родителей учащихся ДЮСШ, которые жалуются, что отправляют детей на соревнования за свой счет: «Проезд, питание — насколько это предусмотрено?». «К нам часто обращаются по детям, появилось много новых видов спорта. Дети ездят, надо, чтобы и безопасность была, и сопровождение. Достаточно ли у Минспорта для этого средств?», — поддержала тему председатель комитета Светлана Захарова.

— По разделу «Физкультура и спорт» заложено 867 млн рублей, в рамках этих средств закладываются расходы на проезд, питание, проживание в соответствии с нормативами. Если говорить о командировках в другие регионы, то норматив недостаточен, — согласился замминистра спорта Алмаз Мингулов.

Новыми видами спорта озаботилась и депутат Госдумы Ольга Павлова: «Компьютерный спорт, стрельба из лука, триатлон (очень популярный среди татарстанских чиновников, — прим. ред.) — предусмотрены ли средства на развитие новых направлений?» Оказалось, что отдельной строки на новые виды нет, и представитель Минспорта пообещал, что обратится в Минфин для расчета нормативов на их финансирование.

Новоиспеченный депутат Рустем Хасанов тем временем внимательно изучал и выписывал цифры из доклада замминистра экономики и обнаружил подозрительную закономерность.

— Закупка оборудования — расходы с каждым годом убывают. Говорит ли это о том, что закупка инвентаря будет сокращаться и что о развитии спорта речь не идет, и надо хотя бы поддержать существующий уровень?

Оказалось, что средств на спортоборудование действительно закладывается все меньше, но только потому, объяснил представитель Минспорта, что в течение трех лет республика планирует завершить программу по установке универсальных спортивных площадок, на которую выделено 44,3 млн рублей. Соответственно, денег на это больше не понадобится.

Если говорить о командировках в другие регионы, то норматив недостаточен, — согласился замминистра спорта Алмаз Мингулов



11 млн рублей на муниципальных служащих? Не вопрос!

Депутат Елена Кузьмичева озаботилась благосостоянием госслужащих, в частности, расходами на страхование их от болезней или несчастных случаев, связанных с самоотверженным трудом на благо народа, за счет бюджета, то есть того же самого народа, разумеется.

— В течение пяти лет эта сумма не меняется, хотя все вокруг подорожало, — поддержала Светлана Захарова.

— Министерство труда по поводу увеличения этих расходов не обращается, — нашла крайнего замминистра финансов Алла Анфимова.

В ходе обсуждения, выяснилось, что госслужащие еще не в самом плохом положении, в отличие от своих муниципальных коллег. Расходы на страхование муниципальных служащих в бюджет не закладывают уже не первый год.

— Соответственно, не исполняется законодательство в этой сфере. Многие не компетентны и не знают, что есть такой закон. А есть и обращения в суд, и люди через суд получают деньги за то, что их не застраховали, — продолжила Захарова.

— Не надо создавать «замедленную мину»! — взволновались депутаты. — Сколько нужно денег? 11 млн рублей. Что у нас, в бюджете 11 млн рублей не найдется?!

«Министерство труда по поводу увеличения расходов на страхование госслужащих от болезней или несчастных случаев не обращается», — нашла крайнего замминистра финансов Алла Анфимова



«Мальчики и девочки раздеваются под лестницей вместе»

Депутат Ильсоя Мезикова подняла проблему с недоремонтом школ: «Кровля течет, Роспотребнадзор закрывает учебные классы, директора школ штрафуются, у муниципалитетов нет финансовых возможностей».

— В рамках подготовки к учебному году мы осматриваем все школы, и проблемы решаются по мере поступления, — опровергла эту информацию представитель Министерства образования Татарстана.

— Я четвертый год говорю о некоторых школах в Шаляпинском округе Казани — капремонт был проведен, а спортзалы не тронуты. Школа №114 — спортзал в подвале, при том, что по всем СаНПиНам не проходит — маленький, сырой, раздевалки нет. Плесень везде, мальчики и девочки раздеваются под лестницей вместе! Как же вы говорите, что ездите?! — поймал на слове народный избранник от ЛДПР Руслан Юсупов.

— Школы назовите, мы по названным школам конкретно посмотрим, — ответила представительница Министерства образования.

— Да все школы Шаляпинского округа! — воскликнул Юсупов.

— Да весь город! — поддержал Созинов.

В общем, оказалось, что со спортзалами действительно проблема. В программу капремонта они не входят, для них придумали отдельную программу, но пока под сельские школы. Когда очередь дойдет до городских, неизвестно.

— В прошлом году мы смотрели пищеблоки, там тоже, к сожалению, удручающая ситуация. Нам надо обратиться в правительство, вернуться к вопросу ремонта спортзалов, пищеблоков старых школ, — заключила Светлана Захарова.

— И медкабинетов! Во многих условий для лицензирования нет, — добавил Созинов.

Ксения Владимирова, недавно вышедшая из декрета, как молодая жена и мать поинтересовалась, сколько денег в бюджете заложено на программу обеспечения жильем молодых семей. Оказалось, что очень мало. В бюджете РТ — 50 млн, как и ранее, а федеральный бюджет пожадничал — вместо 14,7 млн в 2018-м только 7,9 млн в 2019-м.

Ксения Владимирова (на фото — в центре), недавно вышедшая из декрета, как молодая жена и мать поинтересовалась, сколько денег в бюджете заложено на программу обеспечения жильем молодых семей



Оптимизируют, оптимизируют, да не выоптимизируют

— Сколько планируется закрыть ФАПов в селах? — неожиданно поставила вопрос Татьяна Воропаева, как будто ей известно то, что неизвестно остальным.

— Безосновательно закрытие не планируется, — недвусмысленно ответил представитель Минздрава. Открывать новые, судя по его словам, тоже не будут, потому что «основа — не открытие ФАПа, а его цифровое оснащение, чтобы человек, придя туда, получил такой же уровень помощи, как в городе — телемедицина и так далее».

— Предусмотрены ли средства на ремонт школьных автобусов? — продолжила допрос Воропаева.

— Это полномочия местного бюджета, — ответила замминистра финансов Алла Анфимова.

— Почему учащихся профтехучилищ не перевозят к месту учебы? Дети 14—15 лет стоят на дороге! И коррекционные школы — почему это не закладывается? — продолжила транспортную тему Римма Ратникова, заместитель председателя Госсовета.

— Мы местные бюджеты ориентируем, что эти перевозки должны быть в рамках оптимизации расходов, — объяснила Анфимова.

— Откуда столько оптимизации расходов взять!? — обреченно посмеялись депутаты и на этом обсуждение бюджета на 2019 год завершили.

Тему медицины затронули в докладе о бюджете территориального отделения ФОМС. В будущем году увеличат расходы на лечение онкозаболеваний — с 2,8 млрд до 4,3 млрд. И впервые установят среднедушевой норматив на каждого больного — он составит 70 тыс. рублей. Это, по словам представителя ФОМС, позволит проводить более качественную химиотерапию.

Пока не по зубам решить проблемы с зубопротезированием. В очереди на протезы, по данным на 1 октября, стоят 12 тысяч человек, а средняя скорость движения за необходимым атрибутом составляет 2 года. Узнав это, депутаты неодобрительно покачали головами, но их тут же успокоили. Еще 1 января в очереди за протезами стояли 15 тысяч человек, а значит все не так и плохо.