Нагиев Дудю про пенсии: «Это стыдные суммы, которые даже неприлично произносить»
Обойдет ли интервью Дмитрия Нагиева по просмотрам Настю Ивлееву (15 млн!)? Поклонники Дудя уже называли это лучшим интервью за последние 5—10 выпусков, а Нагиева очень умным и культурным собеседником. О сантиметрах в этот раз не сказали ни слова, между тем о количестве поговорили славно.
Почему армия калечит, какие подарки дарили Нагиеву бандиты, почему отвратительно все, что связано с агрессией, как российская задушевность может испортить шоу, были ли отношения с Ларисой Гузеевой и почему не надо подрезать в эфире стихи. Дмитрий Нагиев дал интервью Юрию Дудю.
Дмитрий Нагиев рассказал, почему он, патриот своей страны, не пойдет на баррикады, хотя серьезно негодует по поводу количества походов за властью. 51-летний российский актер, шоумен оценил и пенсионную реформу в России. «Реальное время» публикует видео.
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