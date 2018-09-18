Нагиев Дудю про пенсии: «Это стыдные суммы, которые даже неприлично произносить»

Обойдет ли интервью Дмитрия Нагиева по просмотрам Настю Ивлееву (15 млн!)? Поклонники Дудя уже называли это лучшим интервью за последние 5—10 выпусков, а Нагиева очень умным и культурным собеседником. О сантиметрах в этот раз не сказали ни слова, между тем о количестве поговорили славно.



Почему армия калечит, какие подарки дарили Нагиеву бандиты, почему отвратительно все, что связано с агрессией, как российская задушевность может испортить шоу, были ли отношения с Ларисой Гузеевой и почему не надо подрезать в эфире стихи. Дмитрий Нагиев дал интервью Юрию Дудю.