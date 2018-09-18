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Нагиев Дудю про пенсии: «Это стыдные суммы, которые даже неприлично произносить»

14:34, 18.09.2018 4
Нагиев Дудю про пенсии: «Это стыдные суммы, которые даже неприлично произносить» Фото: m-rnagiev.ru

Обойдет ли интервью Дмитрия Нагиева по просмотрам Настю Ивлееву (15 млн!)? Поклонники Дудя уже называли это лучшим интервью за последние 5—10 выпусков, а Нагиева очень умным и культурным собеседником. О сантиметрах в этот раз не сказали ни слова, между тем о количестве поговорили славно.

Почему армия калечит, какие подарки дарили Нагиеву бандиты, почему отвратительно все, что связано с агрессией, как российская задушевность может испортить шоу, были ли отношения с Ларисой Гузеевой и почему не надо подрезать в эфире стихи. Дмитрий Нагиев дал интервью Юрию Дудю.

Дмитрий Нагиев рассказал, почему он, патриот своей страны, не пойдет на баррикады, хотя серьезно негодует по поводу количества походов за властью. 51-летний российский актер, шоумен оценил и пенсионную реформу в России. «Реальное время» публикует видео.



Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоТехнологииМедиа
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18:10
    Пойду посмотрю полную версию
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    Анонимно 18:48
    И что там?
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  • Анонимно 18:48
    Не нравится мне Нагиев
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  • Анонимно 19:14
    Харизматичный, настоящий мужчина!
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