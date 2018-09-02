«Сегодня и Навальный, и «Единая Россия» борются за детей»

Директор школы-интерната «СОлНЦе» Павел Шмаков о будущем российской школы и о том, чем она отличается от себя вчерашней

Фото: Олег Тихонов

Чем российская школа отличается от себя вчерашней? В каком направлении она сейчас движется? На эти непростые вопросы в авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», отвечает директор школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» Павел Шмаков.

«Остановиться бы, подумать… Некогда. Торопимся»



Российская школа начала XXI века — бежит вперед, вдогонку за передовыми школами Европы и США. Берем, заимствуем, перенимаем все без разбора. Ездим в Финляндию — якобы перенимать передовой образовательный опыт. Платим гигантские деньги специалистам из Сингапура — пусть обучат наших учителей (неважно, что менталитет жителей Сингапура и наш менталитет — как небо и Земля). Внедряем ювенальную юстицию. Возвращаем в школьную программу астрономию… Обучаем весь народ Татарстана по плохим учебникам татарскому (а сейчас быстро-быстро увольняем сотни учителей. Дескать, не нужен в Татарстане татарский, а в Башкирии — башкирский). Остановиться бы, подумать… Некогда. Торопимся.

Последние 10 лет, как раз с 2008—2009 годов, все российские школьники пишут единый государственный экзамен. Введение ЕГЭ изменило российскую школу. Вот что писал про ЕГЭ Михаил Задорнов: «ЕГЭ был введен во Франции после того, как бывшие французские колонии в Африке стали независимыми государствами. Во Францию хлынула волна афро-иммигрантов… Именно из-за них и была упрощена система экзаменов, введен ЕГЭ и тестовая система опроса, при которой умение размышлять подменяется угадыванием…». Следующими на очереди были США. «Менее затратная тестовая система обучения быстро вжилась в умеющую считать прибыль Америку». Из США — в Россию.

Да, ЕГЭ в России в какой-то мере помог избежать коррупции и блата при поступлении в вузы, позволил выявить в провинции, в местах, далеких от крупных университетских центров, достойных абитуриентов, которые раньше не имели возможности сдавать вступительные экзамены в больших городах. С другой стороны, много и минусов. После перехода от полноценного экзамена к тестам исключается развитие способности к доказательству, страдают логические и мыслительные навыки в целом, а также творческие способности. ЕГЭ по неязыковым предметам нельзя сдавать на языках народов России, кроме русского. ЕГЭ по русскому языку не заменяет выпускного сочинения: когда-то статус сочинения был очень высоким. Сейчас сочинение возвращается, но до сих пор еще не вернулось.

«После перехода от полноценного экзамена к тестам исключается развитие способности к доказательству, страдают логические и мыслительные навыки в целом, а также творческие способности». Фото Максима Платонова

«Когда-то российская школа была хороша, с одной стороны, математикой, с другой — трудовым воспитанием»



Одна из грустных черт нашей школы-2018 — то, что школа потихоньку отказывается от воспитания. Школа сейчас — сфера услуг. Часто в нынешней школе вырабатывают условные рефлексы, а не развивают мозг. Школа сейчас — место, где дают образование. Образование в некоторых школах дают вполне хорошее, но и такие школы в меньшинстве. А от воспитания отказываются почти все! Это неправильно. Когда-то российская школа была хороша, с одной стороны, математикой, с другой стороны, трудовым воспитанием. Сегодняшняя российская школа считает, что воспитанием должны заниматься родители. А родителям, к сожалению, некогда. Есть, конечно, родители, которые занимаются воспитанием, но большинство видит своих детей по вечерам и в воскресенье. В остальное время родители зарабатывают деньги, чтобы было на что кушать.

В России всегда нормально относились к труду. К тому, чтобы ребенок за собой прибрался. Не за всеми, а хотя бы за собой. А у нас сейчас нельзя предложить ребенку вымыть пол в классной комнате, где он только что отучился. Можем попросить, но он имеет право отказаться. Есть такая строчка в Федеральном Законе «Об образовании»: запрещается применять труд, не предусмотренный школьной программой. Понимаю, когда говорят, что детям нельзя мыть унитазы или окна на втором этаже. Но убраться за собой? У нас с этим проблемы. Не предусмотрено, что школьники вытирают с доски за собой — вытирай сам, учитель. Ребенок намусорил — убирай, уборщица. Это неправильно, это противоречит духу России. У нас всегда было принято трудиться.

Законом разрешено трудиться с 14 лет — с согласия родителей. С 13 — с согласия органов опеки. Мы, в нашей школе «СОлНЦе», не раз хотели устроить 13-летних на работу — помогать младшим школьникам выполнять домашние задания. 13-летние хотят работать и зарабатывать! А органы опеки и Вахитовского, и Советского районов Казани стоят насмерть. Нет! Не разрешим! Не хотят брать на себя ответственность. Раньше государство помогало в трудовом воспитании детей, сейчас — в лице органов опеки — самоустраняется. Да и учебно-производственные комбинаты за эти 10—15 лет куда-то исчезли…

И в советской, и в российской школе было такое клише — «гармоничное развитие». Слова красивые, а к чему это приводило? Слово «троечник» было клеймом. Если ты троечник, значит, ты плохой, учишься некачественно. Но это неправильно. Плохо — это не тогда, когда есть тройки, а тогда, когда нет пятерок. Когда нет любимого дела, тогда плохо. Ровный «ударник», без троек и без пятерок — это ужасно. Это человек, который ни в чем не мастер. Кто уважаем в нашей стране? Левша, который блоху подковал. У нас будет уважаться сантехник, который починит любой кран или любой унитаз. Не так важно, кто мастер — профессор математики или сантехник. Ценность мастера — это великая вещь, которую в нашей стране надо всячески поддерживать со школьной скамьи. Если растить ровного, ничем не выдающегося, послушного ученика, выполняющего без любви домашние задания по всем предметам, то не получится мастера, он сереньким и дальше останется. Хорошо, если в будущем он найдет себя. Школа его не поддержала. Хорошо, если родители поддержали, а если родителям некогда? Сегодня уже из многих школ ушло это клише. Появляется все больше поддержки увлеченных детей. Да, порой за это приходится платить неполными знаниями по предметам, которые ребенку неинтересны. Но серость, наверное, хуже…

«Плохо — это не тогда, когда есть тройки, а тогда, когда нет пятерок. Когда нет любимого дела, тогда плохо. Ровный «ударник», без троек и без пятерок — это ужасно. Это человек, который ни в чем не мастер». Фото shkolasolnce.ru



«Неаргументированный приказ современными детьми не выполняется»



Десять лет назад детям была безразлична политика. Сегодня и Навальный, и «Единая Россия» борются за детей. Дети выходят на митинги. Дети бесстрашны. Дети говорят правоохранителям то, что думают. Офицеры полиции, привыкшие поступать жестко и даже жестоко с инакомыслящими и инакодействующими, не всегда знают, как поступать со спорящими с ними подростками. А директора школ выросли и воспитаны в прошлом веке, когда точек зрения на любую общественно-политическую тему было всего лишь две — точка зрения компартии и неправильная. А дети живут в многополярном, в цветном мире. И неаргументированный приказ современными детьми не выполняется.

Сегодняшние дети, в отличие от детей начала XXI века, живут в мире социальных сетей. А там они разговаривают матом: не ругаются — именно разговаривают. Мы стали вслух, вместе, на общешкольных собраниях обсуждать эту тему. Раз обсудили, два, три, а к четвертому обсуждению одна из учениц решила написать исследовательскую работу по ненормативной лексике. И написала. Пришла в свою старую школу на переменке и записала, сколько раз дети произнесли глагол на букву «е», а затем и другие слова обсценной лексики. То же проделала в школе «СОлНЦе». Выяснилось: наши ребята используют мат в семь раз реже. Детям было интересно обсудить эту ситуацию на научной конференции, и, когда мы это сделали, мата в школе стало еще меньше. Когда снимается табуирование, проблема уходит. Мир соцсетей… «Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». 10—15 лет назад мы понимали, что такое наркотики, что такое алкоголь, но мы не могли себе представить, насколько иной уровень проблем в виртуальной реальности. А нынешние школьники там живут. И чувствуют эту реальность лучше большинства взрослых.

Есть и еще одно интересное отличие нынешней школы от школы вчерашней. Появилось молодые директора. Современные. Не боящиеся рисковать. Появились учительницы, не боящиеся подрабатывать моделями, порой даже рекламирующими нижнее белье (хорошо ли это? Воздержусь от высказывания собственного мнения. Но факт налицо).

В целом, конечно, школа консервативна и меняется медленно. Известна фраза Наполеона III, произнесенная после очередного плебисцита во Франции: «Не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают». По-прежнему избирательные участки в школах — это верный путь к тому, чтобы проголосовали так, как надо. Но князь Кропоткин когда-то гениально подметил: «Люди лучше учреждений». Наша школа благодаря миллионам быстро меняющихся и быстро взрослеющих детей меняется к лучшему. И еще через несколько раз по десять лет школа станет заметно лучше. «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе».