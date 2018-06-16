«Дело Собчака»: дочь за отца отвечает

В Казани презентовали фильм об анатомии политического убийства, где жертвой стал человек с идеалистическими взглядами на мироустройство

Фото: Олег Тихонов

В Казани прошел специальный показ фильма «Дело Собчака», двухчасовую документальную ленту представила автор идеи и соавтор сценария Ксения Собчак. Почему возник замысел фильма и что хотела понять для себя и рассказать зрителям дочь первого мэра Санкт-Петербурга — в материале «Реального времени».

Не политическое заявление

Перед показом фильма Ксения Собчак долго и обстоятельно рассказывала о том, как создавалась лента. Она сразу же подчеркнула, что участвовала в работе как соавтор сценария и в максимальной степени как журналист, беря интервью у людей, которые так или иначе были связаны с Собчаком и его «делом». Режиссером фильма выступила Вера Кричевская, автор фильма о Борисе Немцове «Слишком свободный человек».

«Мы старались, чтобы это кино — это было настоящее журналистское расследование. Чтобы ни в коем случае это не был мемориальный фильм, собственно, в этом была моя идея. Меня часто спрашивают, почему я решила снять это кино именно сейчас, с чем это связано. Была очень простая причина. Это было совсем не связано с выборами, мы наоборот перенесли сроки этого фильма, чтобы с выборами не сталкиваться. Как говорил Фрейд, «сигара иногда — это просто сигара». Этот фильм — это не политическое заявление, не агитация, за что-то и против кого-то. Это просто события в Санкт-Петербурге, события, связанные с моим отцом. Я думаю, что этот фильм будет интересен и тем людям, которые даже не знают, кто такой Анатолий Собчак. Мы постарались сделать его шире, и в этом была наша цель: показать время, технологию травли, показать, как ведутся аппаратные игры», — определила задачу Ксения Собчак.

По ее словам, прошло время, и тема для героев ленты, дающих интервью, уже не острая. Надо отдать должное журналистскому умению Ксении Собчак интервьюировать героев. Она беседует с ними в комнате в черным фоном, задает точные вопросы, и удивительным образом искренность и неискренность высказываний проявляются перед камерой.

Перед показом фильма Ксения Собчак долго и обстоятельно рассказывала о том, как создавалась лента



В фильме, по сути, снялся весь политический бомонд прежних и нынешних лет — от Коржакова до Дмитрия Медведева, от Сергея Станкевича до Владимира Путина. С последним Собчак беседовала вместо пятнадцати запланированных минут более часа, в фильм вошел шестиминутный отрывок из этого длинного интервью. Вообще же интервью других персонажей длились от трех до четырех часов. Можно предположить, что в связи с этим монтировать ленту было не просто, из большого интервью всегда сложно вычленять нечто главное.

Не хватило 15 тысяч голосов

«Люди уже не боятся об этом говорить, прошло уже более восемнадцати лет с тех событий, им ничего не угрожает, и враги, и друзья моего отца очень откровенно рассказывают о том пути, по которому проходила эта аппаратная война, и, на мой взгляд, это самое интересная часть фильма, где мы собрали огромное количество сведений от наших героев», — комментирует ленту Собчак.

Как появилась первая записка Ельцину о Собчаке, где его ругали, кто ее передал, кто ее придумал? Ведь был мэр второго по величине города России, человек с большим рейтингом, но с нуля, с рейтингом ноль был придуман другой человек. И президента, и избирателей убедили, что этот человек будет хорошим губернатором, была проведена избирательная кампания по особым технологиям, и соперник Собчака победил. Анатолию Владимировичу в пятимиллионном городе не хватило всего 15 тысяч голосов.

«В этом смысле судьба моего отца — это не просто судьба моего отца, которая мне интересна как дочери, это детальный, как на столе патологоанатома, разбор того, как делалась наша история, как впервые прозвучало имя Владимира Яковлева, почему оно прозвучало, с кем он вел переговоры, почему эту идею решил поддержать Борис Ельцин», — говорит Ксения Собчак.

Судьба моего отца – это не просто судьба моего отца, которая мне интересна как дочери, это детальный, как на столе патологоанатома, разбор того, как делалась наша история



Подтвержденные факты

В фильм, поскольку это журналистское расследование, попали только те факты, которые имели многократное подтверждение. Так же проверялись слова всех участников интервью, потому что прошло время, и люди, сами того не желая, могли исказить некоторые делали. Людям свойственно переписывать в голове историю.

Многие сюжетные линии не вошли в фильм, потому что его авторы были сосредоточены на анатомии аппаратной войны, эта часть в ленте разобрана очень тщательно. «Мы отбрасывали большие пласты питерской жизни, в том числе то, что происходило в Ленсовете, доклад Марины Салье, разборки с внешнеэкономическим отделом, это тоже интересные темы, и мы все их изучали, но на объяснение этих материалов уходит гигантское количество времени. Самая моя нелюбимая часть фильма, но неизбежная, когда мы рассказываем суть уголовного дела против моего отца, когда пытались связать расширение квартиры Собчака на Мойке с делом компании, которая занималась реновацией домов», — поясняет Ксения Собчак.

По ее словам, это было 122 тома уголовного дела, до которых съемочная группа была допущена, и, как на работу, ходила в прокуратуру. Все годы дело было засекречено. «Я ожидала, что что-то я там, конечно, найду. Конечно, какие-то там есть махинации, но не такого масштаба, как их раздули. И когда оказалось, что это абсолютное вранье и клевета, для меня это было большое облегчение», — комментирует Ксения Собчак.

Она приводит один пример. Для того, чтобы узаконить информацию, что мэр давал преференции некой фирме «Ренессанс», а они в свою очередь помогали ему разменять квартиру, в прессу был вброшен компрометирующий Собчака материал. Это была ксерокопия страницы документа, из которого следовало, что компании «Ренессанс» предлагалась льгота в 25 процентов снижения арендной ставки.

Самая моя нелюбимая часть фильма, но неизбежная, когда мы рассказываем суть уголовного дела против моего отца, когда пытались связать расширение квартиры Собчака на Мойке с делом компании, которая занималась реновацией домов



При изучении уголовного дела Ксения обратила внимание, что этот листок — это не весь документ. Это всего лишь первая страница. А на второй странице — подпись Анатолия Собчака с датой и резолюцией: «С какой стати? Отменить, и никаких льгот!». Это есть в деле. Но вторая страница не попала, не должна была попасть в прессу. «Слита» была только первая, и она сделала свое дело, «слив» в газеты произошел через силовиков. Вот типичный пример грязных политтехнологий и черного пиара. Таких примеров очень много.

В то время Анатолий Собчак проходил свидетелем по делу и, как пояснила Ксения, по статусу свидетеля он не имел права ознакомиться с делом, он оказался в ловушке и не мог защищаться. Хотя Анатолий Собчак прекрасно понимал, что дело направлено против него.

Почему мы живем в такой стране

Одна из тем фильма «Дело Собчака» — это анализ того, как можно при желании разрушить любую репутацию в России через непорядочность и ангажированные СМИ. «Та Россия, в которой мы живем сегодня, то, как мы живем — это во многом следствие тех лет. Фильм во многом объясняет ту страну, в которой мы живем сегодня», — делает грустный вывод Ксения Собчак.

«Мне кажется, что фильм объясняет почему глава нашего государства, ученик моего отца, человек, который был его заместителем, видя, как все это происходит, всю травлю, несправедливость, видя, как можно манипулировать общественным сознанием, к чему могут привести огромные олигархические деньги, направленные на конкурента, он построил совсем другую систему. Он сделал свои выводы, но он по-своему понял эти уроки. И в этом смысле наш фильм получился, как я мечтала, сложным, он не черно-белый, в нем нет правильных и неправильных ответов на вопросы. Мы имели большой опыт раскручивания гаек и полной свободы, и наш фильм, в частности, о том, как непорядочно пользовались этой свободой люди, заинтересованные в другом результате. И теперь мы имеем опыт закручивания гаек, потому что полная свобода в глазах того человека, который сегодня принимает ключевые решения, привела к краху его начальника, который ни в чем не был виноват», — резюмировала Ксения Собчак.

Фильм «Дело Собчака» — это, по сути, анатомия политического убийства, когда жертвой стал человек с доминирующими идеалистическими взглядами на мироустройство. А идеалисты, они не жильцы на политическом Олимпе. Грустно, но так было во все времена.