«Евразийские тюрки родственны индейцам не больше, чем другие сибирские популяции»

Бразильский исследователь Нельсон Фагундес — о первопоселенцах Северной и Южной Америки и их корнях

Исследование группы ученых из Бразилии и США, опубликованное в журнале Genetics and Molecular Biology, показывает, что первопоселенцами, заселившими Америку, были «мигранты» из Сибири, которые перебрались на другие материки из Берингии (палеогеографическая страна; в настоящее время — территории, окружающие Берингов пролив, Чукотское и Берингово моря). В интервью «Реальному времени» исследователь из отделения генетики федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (Порту-Алегри, Бразилия) Нельсон Фагундес рассказал об исследовании процесса заселения Северной и Южной Америки, о первопоселенцах и их корнях, а также о ближайших для коренных американцев народах.

— Расскажите нам, неамериканцам, как и когда произошло заселение Америки?



— Первоначальное заселение Америки (здесь и далее Америка — часть света, объединяющая два материка, Северную и Южную Америку, — прим. ред.), возможно, началось около 18 тыс. лет назад. Эта дата соответствует генетическим находкам, как и «консенсусным» археологическим данным. Некоторые археологи предложили более старые объекты, но эти даты являются спорными. 18 тыс. лет — это оценка, основанная на наших текущих знаниях. Почти каждый согласится и с тем, что Америка была заселена из Берингии, которая во время последнего ледникового периода служила естественным сухопутным мостом, соединяющим Азию и Америку. Большая часть Берингии была также свободна ото льда, так что «заселение Америки» может быть также рассмотрено как (юго-) восточная экспансия древних берингийцев. Опять же есть несколько гипотез об альтернативных путях миграции, но большинство исследователей считают, что они не имеют какой-либо поддержки.

Сейчас широко признается, что некоторые миграционные потоки из Сибири, последовавшие за первой большой «миграцией» в Америку, должны объяснить генетический профиль коренных американцев. Однако эти основатели, давшие начало первому переселению, «создали» людей, которые распространились по всему континенту, тем самым смешиваясь с представителями, пришедшими из более поздних миграционных импульсов, особенно в Северной Америке.



— За какое время они заселили Америку?



— Учитывая путь миграции через тихоокеанское побережье и то, что самый древний объект в Америке располагается на юге Чили (Монте-Верде, 14,5 тыс. лет), колонизация всей оси север-юг, возможно, заняла около 2—3 тыс. лет, может, меньше. Многие археологические объекты в Америке возрастом 14—13 тыс. лет указывают на то, что сам набег не ограничился тихоокеанским побережьем, а полностью захватил американский континент.

— Какие гипотезы о количестве первопоселенцев существовали раньше?

— Большая часть прошлых исследований фокусировалась на количестве и времени «миграционных волн» в Америку. Очень важный с точки зрения популяционной генетики документ вышел в 2005 году. Согласно ему, коренное население состояло лишь из 70 эффективных индивидов, что является очень и очень маленьким числом. Другие оценки обычно были чуть больше, хоть никогда не были очень большими — около 800 эффективных индивидов. В общем, самые большие показатели (около 2 тыс. индивидов) были сделаны лишь на основе данных митохондриального анализа ДНК. Ввиду того, что мтДНК наследуется через женщин, это могло означать, что эффективный размер женской популяции был больше эффективного размера мужской популяции.

На данном этапе необходимо объяснение. То, что могут вычислить генетики, является количеством под названием «эффективный размер популяции». Этот термин приводит в некоторое замешательство, я признаю, но не существует простого пути для перехода из этого количества к «реальному размеру популяции». Технически, эффективный размер популяции — это абстракция, которая отражает, как данная реальная популяции ведет себя в условиях своей генетической вариации. Приведу один грубый пример. Представьте Х людей из вашей семьи. Поскольку вы все находитесь в родстве, с точки зрения популяционной генетики вы необязательно являетесь «Х-разными» людьми. Если каждый в популяции является близким родственником другому, эффективный размер намного меньше реального зафиксированного размера.

Мы измеряем эффективный размер, потому что, во-первых, это то, что популяционная генетика может сделать, во-вторых, это полезно для понимания динамики между случайностью и естественным отбором, и в-третьих, потому что это полезно для проектирования исследований по картированию заболеваемости.

«Первые американцы определенно были охотниками-собирателями, так как сельское хозяйство развилось намного позже». Фото indiansworld.org



— Можно подробнее о сути исследования: какие методики были применены и к каким выводам вы пришли?

— Мы использовали только коренных индивидов, проверили их на предмет одинакового генетического локуса и применили очень надежный генетический метод, основанный на максимальном правдоподобии, чего другие исследования не делают по многим причинам. Популяционная генетическая теория предсказывает, что важнее получить больше генетических локусов (для точности и достоверности ваших расчетов), и то, что количество индивидов не так важно. Поэтому мы изучили 10 коренных американцев из разных популяций (один индивид на популяцию) в Южной и Центральной Америке, 8 сибирских индивидов, используя тот же прием, и 10 китайских индивидов из литературы. Затем мы использовали популяционную модель, в которой предковая популяция дает начало двум дочерним популяциям в какой-то момент времени, и вычислили демографические параметры для этой модели (время дивергенции и текущий и предковый эффективный размер популяции).

Мы предполагаем, что популяция-основатель коренных американцев состояла из 229 эффективных индивидов с доверительным интервалом в 123—3409 эффективных индивидов.

— Кем были первые американцы? К каким народам они были ближе? Это были охотники или собиратели?

— Первые американцы определенно были охотниками-собирателями, так как сельское хозяйство развилось намного позже. Трудно четко определить их культуру, потому что нет археологических объектов из этого периода. Вполне возможно, что они охотились на крупную дичь в материковой части Берингии. Однако из-за того, что распространение по Америке было очень быстрым и скорее ассоциировалось с прибрежной миграцией, также очень вероятно, что эти ребята полагались на морские ресурсы, в какой-то степени противореча нашей популярной картинке «охотников на мамонта» для изображения этих древних людей.

— Можно ли считать тюрков Сибири и России родственниками американских индейцев и первопоселенцев?

— Не больше, чем другие сибирские популяции. Недавно был спор о том, какая сибирская популяция лучше представляет предковую популяцию коренных американцев. В зависимости от некоторых данных, алтайцы действительно были рассмотрены как возможный претендент на эту роль. Однако, по моему мнению, мы можем рассматривать все сибирские популяции как равноценно родственные коренным американцам. Это рассуждение исключает сибирских эскимосов и чукчей, которые или получили много генетического материала от северных коренных американских популяций, или просто являются ими.