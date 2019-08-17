Опрос предпринимателей: нужны ли вам многозадачные сотрудники?

Если говорить о минусах, многозадачность снижает эффективность, потому что люди не заточены под выполнение конкретных операций. Во-вторых, многозадачными сотрудниками сложнее управлять. Они чаще всего самодостаточные.

Если говорить про плюсы, люди умеют делать переносы одной ситуации в другую и достаточно хорошо обучаемы. Такие сотрудники могут принимать самостоятельные решения, не прибегая к помощи руководителя.

Руководитель должен сам выбирать, хочет ли он работать с удобными сотрудниками или с теми, которые сами принимают решения. Это зависит от специфики бизнеса в том числе. Лично я бы отдавала приоритет многозадачным сотрудникам. Они сложнее, но интереснее.