Опрос предпринимателей: нужны ли вам многозадачные сотрудники?
Современные работодатели ожидают от своих подчиненных умения работать в режиме многозадачности. Это подтверждает статистика сайтов по поиску работы. Чаще всего многозадачных специалистов ищут в таких сферах, как продажи, административный персонал и маркетинг.
«Реальное время» спросило у бизнесменов, заинтересованы ли они в таком персонале.
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Галина Маштакова генеральный директор GMC консалтинг
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Если говорить о минусах, многозадачность снижает эффективность, потому что люди не заточены под выполнение конкретных операций. Во-вторых, многозадачными сотрудниками сложнее управлять. Они чаще всего самодостаточные.
Если говорить про плюсы, люди умеют делать переносы одной ситуации в другую и достаточно хорошо обучаемы. Такие сотрудники могут принимать самостоятельные решения, не прибегая к помощи руководителя.
Руководитель должен сам выбирать, хочет ли он работать с удобными сотрудниками или с теми, которые сами принимают решения. Это зависит от специфики бизнеса в том числе. Лично я бы отдавала приоритет многозадачным сотрудникам. Они сложнее, но интереснее.
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Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир»
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Сложно объять необъятное. Все охватить невозможно, поэтому в компании и предполагается разделение труда. Должно быть дублирование определенных должностей, чтобы была замена в случае отсутствия сотрудника. Если компания маленькая, то многозадачность может быть оправдана. В крупной компании должна быть узкая специализация. Важно понимать, что многозадачные сотрудники — творческие люди, которых сложно поместить в рамки. Им нужно давать свободу.
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Гузель Хисматуллина основатель компании TeamSoft
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Мозг обрабатывает задачи последовательно. Поэтому я не очень верю в многозадачность. Многозадачность — иллюзия. Таким образом руководитель бардак в собственной голове перекладывает на сотрудников. Кроме того, многозадачность — всегда стресс. Сотрудники из-за нее быстро эмоционально выгорают. Нужно просто научить людей расставлять приоритеты. Если темп выше, решения нужно просто принимать быстрее.
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Алсу Набиева ректор Казанского кооперативного института
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Я считаю, что сотрудник обязан уметь работать в режиме многозадачности. Чтобы стать востребованным специалистом, человек должен учиться, осваивать различные компетенции. Сотрудник ценен настолько, насколько много задач он может выполнять, насколько он может заменять другого в определенный момент времени. Я ценю это в людях. Думаю, такими качествами обладают потенциальные лидеры и потенциальные руководители структурных подразделений или направлений.
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Руслан Кафиатуллин сооснователь компании Neti
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Есть профессии, которые требуют многозадачности. Есть профессии, где многозадачность вредна. Для программистов это довольно тяжело. Любое переключение занимает минимум полчаса. Скажем, руководитель на 15 минут переключил на небольшую задачу, а сотрудник вместо этого потратил час, чтобы в нее въехать. А потом еще час, чтобы вернуться к предыдущей задаче. Поэтому мы стараемся, чтобы программисты по максимуму работали над одной задачей. У специалистов техподдержки другие функции, там нужно решать несколько задач одновременно.
На мой взгляд, многозадачность возможна там, где присутствует монотонная работа. Например, в финансах. В творческой работе переключаться гораздо сложнее.
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Татьяна Фисенко основатель студии «АрхиФорма»
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Думаю, все зависит от сферы. Не везде можно совмещать функционал, чтобы добиться профессионализма. Хороший хирург, например, вряд ли станет хорошим стоматологом, хотя они оба медики.
В нашей студии мы разделяем задачи. Чтобы вникнуть в задачу, понять ее, нужно время. Конечно, здорово, если человек может одномоментно решать много задач, но это не всегда положительно сказывается на качестве. По опыту, чаще люди специализируются на чем-то одном. Я бы хотела в команду многозадачного сотрудника, чтобы он управлял процессом. Думаю, такие люди именно управленцы. Многозадачность — не хорошо и не плохо. Это просто вопрос применимости качеств человека.
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Сергей Болотаев директор казанского филиала САО «ВСК»
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Для меня как работодателя многозадачность — не одновременное выполнение нескольких дел, а умение быстро и без стресса переключаться с одной задачи на другую. Изменения в сегодняшнем мире происходят гораздо быстрее, и необходимо оперативно реагировать на них, быстро принимать решения, откликаться на проблемы и реализовывать проекты. Чтобы не запутаться, важно правильно расставлять приоритеты и доделывать начатое до конца. В бизнесе умение решать вопросы сразу же по мере их поступления крайне важно и является конкурентным преимуществом. Кроме этого, многие люди в силу склада ума или характера не могут постоянно и скрупулезно выполнять одну и ту же работу, а усидчивые смогут реализовать себя в не менее важных, но более «спокойных» сферах, например IT, юриспруденция, документооборот или наука.
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Эдуард Коваленко директор по развитию бизнеса группы компаний Softline в ПФО
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Большое значение имеет тот факт, что понимает руководитель под словом «многозадачность» и совпадает ли это определение с тем, которое дают многозадачности его подчиненные. Некоторые компании стремятся сократить штат сотрудников, заменив узких специалистов на «универсальных солдат», которые могут, например, не только продавать, но и осуществлять техническую поддержку. Такие эксперименты, как правило, не приносят положительного результата — человек не может одинаково хорошо решать несколько разнородных задач.
По моему опыту, важно, чтобы сотрудник мог параллельно выполнять несколько задач в рамках одного масштабного проекта. Например, за один день ему может потребоваться провести переговоры с потенциальным клиентом, обсудить детали с коллегами, произвести какие-то расчеты и так далее. Главное, чтобы все эти мелкие шаги вели к одной большой цели. При поиске сотрудников я также не стремлюсь найти многофункционального «бойца». Гораздо важнее, чтобы работник был легко обучаемым и умел фокусироваться на важном. Такое сочетание качеств дает возможность стать максимально эффективным в рамках конкретной компании за короткое время.
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Вадим Иванов директор центра переводов «Глобус»
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Я не сторонник того, чтобы сотрудник хватался за все. Поэтому в нашей компании существует четкое разделение обязанностей. Устные переводы идут отдельно от письменных. Кроме этого, есть еще разделение по направлениям. Кто-то отвечает за экономическое направление, кто-то — за медицинское, юридическое и так далее. Многофункциональность не ложится на одного человека.
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Ильназ Набиуллин владелец сети «Чио-Чио»
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Я не могу сказать, что все руководители стремятся к многозадачности сотрудников. Здесь важен уровень компании и ее запросы. Мелкий бизнес не может позволить себе большое количество сотрудников, там в приоритете универсальные специалисты. В крупных компаниях, напротив, придерживаются четкого разделения обязанностей.
У меня нет пункта на многозадачности. Менеджер по продажам, к примеру, должен просто хорошо продавать, ему не надо делать все подряд. А вот личный ассистент должен работать в режиме многозадачности. Вакансия тоже многое решает.
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Роман Попроцкий основатель ресторана Van Gogh
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Многозадачность — в большей степени прерогатива сотрудников, работающих в сфере управления. Функция многозадачности для линейного персонала не совсем уместна. Потому что там важна скорость и качество выполнения одной конкретной операции. Но каждому человеку прокачивать многозадачность нужно просто с точки зрения личностного роста и профессиональных амбиций. Иначе никогда не стать нормальным руководителем.
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Борис Молодов исполнительный директор коммуникационного агентства «Главный советник»
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Мы подбираем персонал, состоящий прежде всего из людей со своими привычками и предпочтениями в работе. Наша работа не выстраивается по принципу фабрик Генри Форда, в которых один человек выполнял только одну функцию. Есть специалисты, которым комфортно быть в режиме многозадачности. Таких людей мы ставим на соответствующие должности, где необходимо оперативно переключаться между задачами. Например, проектные менеджеры.
Но есть и другие процессы, которые требуют от специалиста не многозадачности, а глубокого погружения в тему и работы над одним процессом. Для таких задач мы подбираем второй тип людей, которые нацелены на концентрацию над конкретным процессом и овладение максимальной информацией о нем. Мы за них ранжируем задачи, чтобы не возникала потеря времени.
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Елена Салихова старший вице-президент банка «Открытие»
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В последнее время, действительно, многие говорят о необходимости работать в режиме многозадачности. Многие даже включают данную формулировку в описание вакансий. Но если разбираться в вопросе многозадачности глубже, то становится понятно, что данную фразу используют как метафору.
Формируя ожидания от своих подчиненных или кандидатов, важно понимать, что есть физиологические ограничения, связанные с возможностями работы нашего мозга. Исследования Сильвена Шаррона и Этьена Кошлена показали, что наш мозг может решать лишь две задачи, требующие осознанности, одновременно.
Самое интересное, что за каждую задачу будет отвечать отдельное полушарие. Третья же задача игнорируется префронтальной корой головного мозга. Это говорит о том, что под выражением «работать в режиме многозадачности» стоит понимать только скорость переключения между задачами и умение держать задачи в фокусе.
Касаясь вопроса производительности, важно понимать, что многозадачность часто требует быстрого принятия решений. И тут мы опять попадаем в ловушку завышенных ожиданий. Целая группа нейробиологов под руководством Бирта Фортсмана провела ряд экспериментов и доказала, что чем меньше человек тратит времени на принятие решения, тем чаще он ошибается.
Безусловно, есть люди, способные принимать решения быстро и верно, но таких меньшинство. Именно поэтому я всегда ставлю задачи, стараясь соблюдать баланс между их сложностью и сроком выполнения.
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Марат Галлямов директор федеральной риелторской компании «Этажи-Казань»
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Многозадачность непосредственно в сфере недвижимости — наше все. Многим работодателям, конечно, выгоднее разложить цикл работы на этапы и удешевить процесс. Но этот вариант все-таки больше подходит для производственной сферы. Это не про услуги.
Как показывает практика, лучше всего продажи удаются экспертам, а это люди, которые владеют знаниями не только в своей специфике, но и по рынку в целом, хорошо разбираются в психологии людей, при этом достаточно креативны. Клиентам, согласно нашим исследованиям, психологически комфортно работать с одним человеком. Безусловно, для «отшлифовки» результата привлекаются профессионалы из других отделов — юристы, бухгалтеры и так далее.
В целом многозадачность — условие современного мира, реалия нашего времени. Да, это психологическое давление для личной жизни, поэтому мы начинаем искать отдушину в спорте, походах и т. д. Но для работы и успеха — это обязательное требование конкурентоспособности.
Этим и объясняется соответственная оплата труда и услуги в сфере недвижимости в целом.
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Гульшат Низамиева директор по аудиту PwC в Казани
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В современном мире, полном огромного количества информации и гаджетов, многозадачность становится естественным качеством. И, несомненно, этот навык просто необходим специалисту, работающему в сфере консалтинга и аудита. Мы ищем это качество у соискателей, претендующих на все позиции в нашей компании, в том числе стартовые, так как каждый день работы в компании подразумевает выполнение большого количества задач в условиях ограниченного времени. Эффективная работа в условиях многозадачности является ключевым залогом успеха для профессионального роста и развития в компании.
Как оставаться эффективным в условиях многозадачности, чтобы не страдало качество и производительность? Для этого, на мой взгляд, необходимо:
— научиться правильно расставлять приоритеты с учетом важности и срочности дел, а также времени, которое требуется для выполнения той или иной задачи;
— выполнять задачи в очередности, которая учитывает индивидуальные особенности человека;
— развивать в себе умение глубоко сосредоточиться на выполняемой задаче здесь и сейчас, не отвлекаясь на какие-то внешние факторы.
И я уверена, что эффективная работа в условиях многозадачности — навык, который можно и нужно развивать современному человеку.
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Мария Новоселова директор по работе с персоналом ИФК «Солид»
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Такое требование вызвано прежде всего желанием работодателей повысить эффективность деятельности за счет меньшего количества человеческого ресурса. Конечно, это уменьшает производительность, ведь каждая задача, если ее выполнять качественно и в срок, требует фокусировки внимания, времени для обдумывания, взаимодействия с другими подразделениями компании, согласования. Тем не менее режим многозадачности способствует тому, что сотрудники вынуждены расширять свои компетенции, они приобретают опыт, связанный с разными аспектами работы в компании, получают более полное представление о ее функционировании. Сотрудники становятся более универсальными, взаимозаменяемыми.
С одной стороны, казалось бы, это преимущество, но я довольно часто сталкиваюсь с эмоциональным выгоранием и состоянием стресса у сотрудников — прямо пропорциональным чувству ответственности. И здесь я считаю, что большую роль играет конкретный руководитель и его умение распределять нагрузку между подчиненными. Нельзя злоупотреблять способностью сотрудников решать одновременно несколько сложных задач. В этой ситуации возрастает фактор командной работы, руководитель должен стать в первую очередь координатором, регулирующим совместное исполнение задач.
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