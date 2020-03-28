Наиль Забиров, ГК «Плезир»: «Понятия «средняя инфляция по стране» не существует. В каждой семье она своя»

Как казанский предприниматель первой волны заработал свой первый миллион долларов, а теперь подался в наставники будущих долларовых миллионеров. Часть 9-я

Известный казанский бизнесмен из 90-х, основатель группы компаний «Плезир» Наиль Забиров издал книгу «На$тавления и $оветы $-миллионера», в которой подытожил свой жизненный, научно-педагогический и предпринимательский опыт и выступил в роли наставника и консультанта начинающих инвесторов. В книге «впервые приведена классификация типов долларовых миллионеров, определено их количество (официальных и реальных), описаны их привычки, желания и страхи. Читатель может выбрать, каким миллионером ему стать: «липовым», «потенциальным», «временным», «настоящим» или «богатым». Он получит много новой информации об истинной стоимости доллара, Центробанке РФ, «индексе бигмака», «индексе квадратного метра», реальной инфляции и др. C разрешения автора «Реальное время» публикует избранные главы книги.

Глава 5. Главные источники потери денег людьми (продолжение)

Ниже я привожу таблицу, в которой указана официальная инфляция, начиная с 1991 года (именно с этого года государство начало вести ее учет).

Официальная инфляция, декларируемая государством по годам ГОД 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 % 160.4 2508.8 840 214.8 131.6 21.8 11 84.5 36.6 ГОД 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % 20.1 18.8 15.06 11.99 11.74 10.91 9 11.87 13.28 ГОД 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 8.8 8.78 6.1 6.56 6.45 11.36 12.91 5.38 2.52 ГОД 2018 % 4.3

Инфляция, как известно, делится на три основных вида:



Умеренная или ползучая (цены растут со скоростью до 10% в год). Галопирующая (обесценивание денег идет со скоростью от 10 до 50% в год). Гиперинфляция (деньги обесцениваются с огромной скоростью — более 50% в год). Так, в 1992 году она составила по официальным данным 2508.8%, т. е. рубль обесценился как минимум в 25 раз, а в реальности раз в 100! Именно в этот год сгорели практически все накопления населения, т. е. государство (а может, ФРС?) практически отобрало у людей заработанные долгим и тяжелым трудом накопления.



Как видно из таблицы, согласно официальным данным, в России за последние 28 лет только 8 лет наблюдалась умеренная инфляция. На самом деле официальные данные по инфляции сильно занижены (в среднем в 1,7—1,8 раза, см. одну из следующих глав) и в нашей стране наблюдалась все эти годы либо гиперинфляция, либо галопирующая инфляция.

А что такое реальная инфляция? Это реальное снижение покупательной способности национальной валюты. Вы ее ощущаете, когда оплачиваете коммунальные услуги, которые вдруг возросли на 40%, или идете в продуктовый магазин и на ту же сумму денег, что и в прошлом году, вместо трех пакетов еды покупаете только два. Или когда вы присмотрели себе для покупки автомобиль одной марки, а когда в салоне увидели цены, то передумали и купили авто классом ниже.

Как-то бывший руководитель Росстата А. Суринов честно заявил: «У каждого из нас своя потребительская корзина и, стало быть, своя инфляция». Так что не существует такого понятия: «средняя инфляция по стране». В каждом городе, в каждом населенном пункте, в каждой конкретной семье — она своя. Наименее обеспеченные люди определяют уровень годовой инфляции по росту цен на коммунальные услуги и продукты питания, поскольку основные доходы у них уходят на покрытие именно этих расходов.

Для среднего класса весьма важным является рост цен на атрибуты успеха, на стоимость образования детей и зарубежных путевок и изменение курса иностранной валюты.

А вот для настоящих миллионеров весьма важным является изменение цен на объекты инвестирования, на стоимость недвижимости, а также изменение покупательной способности населения, которая приобретает товары и услуги их бизнесов. У моих друзей-миллионеров, например, на приобретение продуктов питания уходит не более 5-6% от ежемесячных трат, а не 50%, как у бедной части населения.

Из-за чего все-таки возникает инфляция в той или иной стране? Самые важные причины, приводящие к возникновению инфляции, приведены ниже:

Чрезмерная денежная эмиссия (хотя эта причина притянута за уши по старинке, когда в ходу были в основном наличные расчеты, ибо сейчас большая часть покупок-продаж производится за безналичный расчет). В России отсутствует чрезмерная денежная эмиссия, так как ЦБ РФ печатает или производит на компьютере ровно столько денег, сколько страна выручила от продажи энергоносителей, сырья или оружия за рубежом. Недостаток денег в государственном бюджете — реальное превышение расходов над доходами, т. е. дефицит бюджета (разворовывание бюджета). Это как раз наш случай. Рост расходов на военные нужды вплоть до милитаризации экономики (как раз то, что творится сейчас в России). Недостаточное и медленное развитие экономики страны (уже несколько десятилетий именно это и происходит). Монопольное ценообразование на товары и услуги в государстве (каждый год тарифы на все растут на 15—25%!). Это наш случай! Коррупция на всех уровнях власти и вывоз капитала за рубеж (об этом в российских СМИ много пишут, но власти в этом направлении ничего не делают). Впрочем, коррупция существует во всех странах, но в России она цветет махровым цветом. Взаимная инфляция импорта — рост цен на экспортируемые и импортируемые товары и введение дополнительных пошлин с той и с другой стороны (то, что сейчас происходит во всем мире благодаря действиям США). Резкое изменение курса иностранной валюты (1998, 2008, 2014, 2018 годы). Высокие процентные ставки по кредитам (в России одни из самых высоких ставок по кредитам в мире!). Методичное увеличение налоговой нагрузки на предприятия и население (в России каждый год вводятся новые налоги).

Как видим, практически все пункты из этого перечня причин инфляции присутствуют в экономике России, и ожидать реального (не декларируемого правительством!) снижения инфляции вряд ли возможно. Она, скорее всего, еще долго будет оставаться нестабильной и галопирующей.

Как же все-таки и кто производит оценку годовой инфляции в России и в других странах? Оценивают ее государственные статистические управления с помощью индекса потребительских цен. Они производят ежемесячную оценку изменения цен на товары, включенные в список потребительской корзины. Причем для подсчета инфляции в России используется только 25 товаров из этого списка. Вопрос — что это за товары? Как раз об этом информации вы нигде не найдете. Потому как статистическое управление РФ устанавливает такой «оптимистичный» уровень инфляции, какой им спускают сверху. Его задача так пожонглировать с товарами из якобы потребительской корзины, чтобы рост цен по ним мало-мальски соответствовал спущенной сверху цифре.

В данной книге я решил привести состав потребительской корзины, чтобы вместе с вами посмеяться (или погрустить?) над ее цифрами. Итак, что такое потребительская корзина? Это некий набор товаров и услуг, который должен обеспечить комфортное и полноценное проживание человека и удовлетворяющий его минимальные потребности. Это так должно быть во всем мире. А в России потребительская корзина — это набор товаров и услуг, который позволит человеку просто выжить. С 2018 года стоимость потребительской корзины сравнялась с минимальным прожиточным минимумом в РФ и минимальной оплатой труда.

В потребительскую корзину России в первую очередь включены самые необходимые продукты питания (без изысков!), которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах Европы эта цифра не превышает 20%). Во вторую группу включены непродовольственные товары — одежда, обувь, головные уборы, белье, лекарства (25% от стоимости корзины). Ну а третья группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные услуги, расходы на общественный транспорт (не личный автомобиль!), культурные мероприятия и прочее (еще 25% от стоимости корзины).

Количество и наименование товаров потребительской корзины в каждой стране отличается. При составлении перечня минимального набора товаров и услуг учитываются территориальные особенности, климатические, а также средний уровень материального дохода. Так, например, в России в состав потребительской корзины входит 156 наименований товаров и услуг, в США — 300, в Германии — 475, во Франции — 250, в Великобритании — 350.

Есть предметы, которые не включаются в потребительскую корзину. К ним относятся: деликатесные продукты, алкогольные напитки, предметы роскоши. Считается, что без этих предметов человек может обойтись. Опять же не во всех странах. Так, во Франции в потребительскую корзину все же включили вино, а в Германии — пиво.

Каждая страна определяет состав потребительской корзины на государственном уровне. Цена потребительской корзины зависит от уровня жизни данной страны. Расчеты производятся по наименьшим государственным фиксированным ценам. Чем выше экономический статус страны, тем больше наименований включается в корзину.

Ниже я привожу состав потребительской корзины России в период с 2012 по 2020 год по разным группам товаров и услуг.

Таблица 2. Продукты питания (50%)

Наименование Единица измерения Трудоспособное население (объем/год) Пенсионеры (объем/год) Дети (объем/год) Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые) кг 126.5 98.2 77.6 Картофель кг 100.4 80 88.1 Овощи и бахчевые кг 114.6 98 112.5 Фрукты свежие кг 60 45 118.1 Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар кг 23.8 21.2 21.8 Мясопродукты кг 58.6 54 44 Рыбопродукты кг 18.5 16 18.6 Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко кг 290 257.8 360.7 Яйца штук 210 200 201 Масло растительное, маргарин и другие жиры кг 11 10 5 Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4.9 4.2 3.5

Меня очень удивили некоторые цифры из данной таблицы. Оказывается, я один выпиваю в год 290 (!) литров молока, съедаю 100 кг картофеля и 210 яиц! Что это за цифры и откуда они появились? А как определили точные цифры для разных возрастных групп людей: взрослых, пенсионеров и детей? Наверняка для определения всех этих цифр в качестве инструмента выступал потолок или небо. Никто ведь все равно не сможет проверить и установить точные цифры потребления!

Таблица 3. Непродовольственные товары (25%)

НАИМЕНОВАНИЕ Единица Трудоспособное население (объем / колич. лет) Пенсионеры (объем / колич. лет) Дети (объем / колич. лет) Верхняя пальтовая группа штук/лет 3/7.6 3/8.7 3/2.6 Верхняя костюмно-платьевая группа штук/лет 8/4.2 8/5 11/2 Белье штук/лет 9/2.4 10/2.9 11/1.8 Чулочно-носочные изделия штук/лет 7/1.4 4/1.9 6/1.3 Головные уборы и галантерейные изделия штук/лет 5/5 3/2.6 4/2.8 Обувь пар/лет 6/3.2 6/3.5 7/1.8 Школьно-письменные товары штук/лет 3/1 3/1 27/1 Постельное белье штук/лет 14/7 14/7 14/7 Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения штук/лет 19/10.5 19/10.5 19/10.5 Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства % от общей величины расходов на непрод. товары в месяц 10 15 12

Таблица 3 очень забавная. Пенсионерам, например, позволительно сносить не более двух пар носков (!) и полтора комплекта нижнего белья (трусы + майка) за год. А суммарно на лекарства и средства санитарии пенсионеру позволительно потратить только 375 рублей в месяц! В год взрослый человек может купить и использовать только 1 авторучку, 1 линейку и 1 ластик! А что такое товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, которых он может приобрести не более 19 штук за 10,5 лет?

Таблица 4. Услуги (25%)

НАИМЕНОВАНИЕ Единица измерения Трудоспособное население (объем в год) Пенсионеры (объем в год) Дети (объем в год) Жилье кв. м общей площади 18 18 18 Центральное отопление Гкал в год 6.7 6.7 6.7 Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение литров в сутки 285 285 285 Газоснабжение куб. м в месяц 10 10 10 Электроэнергия кВт·ч в месяц

50 50 50 Транспортные услуги поездок в год 619 150 396 Услуги культуры % от общей величины расходов на услуги в месяц 5 5 5 Другие виды услуг % от общей величины расходов на услуги в месяц 15 15 15

В эту таблицу не включены затраты на образование, детские сады и ясли (предполагается, что все это у нас бесплатное), медицинские услуги (они тоже у нас должны быть бесплатными), интернет, мобильную связь, телевидение, оплату услуг управляющих компаний в доме и др. Так что многие затраты, которые несут люди в процессе жизнедеятельности, никак не учитываются российским государством в потребительской корзине.

Размер потребительской корзины считается отдельно для каждого федерального округа, а также для Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в 2016 году он колебался от минимальных 8 243 рублей (Центральный федеральный округ) до максимальных 14 413 рублей (Москва) в месяц. Это значит, что именно на эту сумму мог позволить себе приобрести товаров и услуг любой гражданин данного региона, чтобы не умереть с голода. С 2018 года минимальная оплата труда должна была быть не ниже 10 200 рублей. Для сравнения: в США в 2017 году размер минимальной платы равен 7 долларов 25 центов в час, т. е. при 5-дневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне минимальная оплата труда должна составлять около 15 100 долларов США в год. Это примерно 1 миллион рублей в год или 83 тысячи рублей в месяц. Это и есть прожиточный минимум в США (он в восемь раз выше, чем в России!).

Государства других стран более лояльны в плане формирования потребительской корзины. Так, в Германии в состав ее включены алкогольные напитки, табачные изделия, услуги интернета, офисные товары (компьютер, сканер, принтер), цифровые товары, приборы для измерения давления на запястье, услуги по доставке горячей пиццы на дом, пользование соляриями, фитнес-центрами, велосипедными мастерскими, стоимость детских яслей, содержание в домах престарелых и инвалидов и еще много чего. Государству важно, чтобы граждане Германии вели полноценный образ жизни, доставляющий им радость и удовольствие. В отличие от российских граждан, которым государство «предоставляет» только такие товары и услуги, чтобы они не умерли.

И все же для всех групп людей важным являются изменение стоимости электричества, газа, воды, тепла, бензина, процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам, тарифов за мобильную связь, курс иностранной валюты, появление новых налогов и рост ставок на имеющиеся… Поскольку изменение цен на все эти товары прямо или косвенно влияет на их благосостояние, то именно они определяют реальную инфляцию, которую ощущает на себе каждая отдельно взятая семья. Так, после резкого удорожания иностранной валюты количество российских миллионеров в 2014 году уменьшилось практически вдвое.

Для наименее обеспеченных слоев населения хорошим «мерилом» инфляции будет так называемый «индекс борща», который активно используют газеты «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда». Только для выведения более правильной инфляции к стоимости овощей и других компонентов борща следует еще прибавить стоимость воды, которая необходима для помывки овощей и приготовления продукта, газа или электричества, пошедшего на его изготовление, света, затраченного на освещение, и примерную стоимость вашего рабочего времени, затраченного на его приготовление…

Кстати, у наименее обеспеченных людей большая часть денег (около 80%) уходит на приобретение продуктов питания и оплату коммунальных платежей.

«Потребительская корзина» для более обеспеченных слоев населения должна включать в себя стоимость валюты, стоимость энергоресурсов и сырья, бензина, товаров длительного пользования, процентные банковские ставки.

Ну а для миллионеров «потребительской корзиной» должна выступать стоимость квадратного метра жилой недвижимости, поскольку в ее стоимость экономисты компании-застройщика включили все затраты: сырья (стоимость всех строительных материалов), энергозатрат, транспортных расходов, рабочей силы, земли, налогов, «скрытых затрат», взятки и откаты, процентные ставки по кредитам, собственную прибыль…

Я назвал такую потребительскую корзину «индексом квадратного метра». На мой взгляд, изменение стоимости квадратного метра вторичного жилья, примерно одинакового по качеству и площади в данном городе, наиболее правдиво отражает реальную инфляцию в каждой стране и в отдельно взятом населенном пункте.