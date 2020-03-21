Наиль Забиров, ГК «Плезир»: «Центробанк России очень успешно ведет свой бизнес в нашей стране»

Как казанский предприниматель первой волны заработал свой первый миллион долларов, а теперь подался в наставники будущих долларовых миллионеров. Часть 8-я

Известный казанский бизнесмен из 90-х, основатель группы компаний «Плезир» Наиль Забиров издал книгу «На$тавления и $оветы $-миллионера», в которой подытожил свой жизненный, научно-педагогический и предпринимательский опыт и выступил в роли наставника и консультанта начинающих инвесторов. В книге «впервые приведена классификация типов долларовых миллионеров, определено их количество (официальных и реальных), описаны их привычки, желания и страхи. Читатель может выбрать, каким миллионером ему стать: «липовым», «потенциальным», «временным», «настоящим» или «богатым». Он получит много новой информации об истинной стоимости доллара, Центробанке РФ, «индексе бигмака», «индексе квадратного метра», реальной инфляции и др. C разрешения автора «Реальное время» публикует избранные главы книги.

Глава 5. Главные источники потери денег людьми (продолжение)

3. Приобретение брендовых вещей

Практически в каждой группе товаров и услуг существуют более раскрученные и зарекомендовавшие себя вещи, вызывающие у покупателей большее доверие. Естественно, они продаются по более высокой цене, а ее обладателю придают уверенности и большего веса.

«Липовые миллионеры» или «транжиры», а также «временные миллионеры» грешат как раз тем, что стараются приобретать именно такие вещи и услуги, чтобы казаться в глазах окружающих более богатыми и успешными. Но все происходит с точностью до наоборот. Из-за переплаты за товары одни никак не могут скопить деньги, другие теряют то, что имеют. Кстати, две из трех дорогих вещей (автомобили, квартиры, одежда, ювелирные украшения и др.) покупаются именно такими «транжирами», и только каждая третья — по-настоящему богатыми людьми, истинными миллионерами!

Для того чтобы быстрее разориться, надо приобретать только брендовые вещи

Как-то генеральный директор концерна «Ауди» хвастался перед бизнесменами тем, что производство автомобиля марки «Ауди» обходится его компании всего на 500 евро дороже по сравнению с производством «Фольксвагена», но продают они эти автомобили вдвое (на десятки тысяч евро) дороже. Эта разница в ценах двух близких по качеству автомобилей и есть цена бренда.

Многочисленные товары (автомобили, одежда, часы, бытовая и цифровая техника, драгоценности, алкоголь, табачные изделия, продукты питания и многое другое) могут быть дороже своих небрендованных аналогов в несколько раз. И это порой не смущает их покупателей. Они готовы переплачивать, и делают это с большим удовольствием, лишь бы казаться «крутыми» и богатыми. И это, безусловно, приветствуется государством, банками и производителями!

Трата денег на покупку дорогих брендовых вещей, мне кажется, является одной из самых затратных и бессмысленных.

Фото victorialunina.com

Трата денег на покупку дорогих брендовых вещей, мне кажется, является одной из самых затратных и бессмысленных

4. Покупка иностранной валюты

Торговать законно иностранной валютой в России имеют право только банки, имеющие на это государственную лицензию. В наших обменных пунктах можно приобрести или продать в основном только самую ликвидную валюту: доллары США или евро. Другая валюта не в почете. Разница между стоимостью валюты при покупке и продаже называется спредом, который может колебаться в достаточно широких пределах — от долей процента до десятков процентов (в зависимости от жадности банков и ситуации на рынке).

Накопления в виде иностранной валюты — это спокойствие и уверенность их обладателя

Помните, что иностранная валюта в России является товаром, а не деньгами, то есть за доллары и евро нельзя что-либо продавать или покупать в РФ (это нарушение закона). Именно поэтому, покупая иностранную валюту, кассиры банков очень тщательно рассматривают купюры на предмет их товарного вида и отсутствия на них каких-либо надписей и печатей. А вот за пределами России доллары во многих странах и в США, а также евро в Европе являются деньгами или средствами расчета, и там имеют обыкновение принимать любые купюры.

Иностранную валюту многие в России покупают как средство накопления или сбережения либо в качестве платежного средства при поездке за границу. И это еще один способ заработать деньги властями США и РФ. Центробанк России (он же как-никак принадлежит ФРС США) нагло торгует долларами США и евро через банки в 2,5—3 раза дороже их истинной или справедливой стоимости (паритета стоимости). Кстати, в 1998 году при паритете стоимости доллара в 4,1 рубля он продавался в банках за 21 рубль, то есть спекулянты в лице ЦБ и государства через банки продавали доллары населению в 5 с лишним раз дороже их истинной стоимости! В то время, покупая путевку для поездки за рубеж, вы должны были фактически оплатить почти пять путевок, то есть рядом с вами должно было незримо лежать на курортном пляже четыре тела нефтяников, газовиков, чиновников или банкиров! Сейчас картина несколько улучшилась — приобретая путевку на отдых за рубежом, вы должны оплатить не пять путевок, а «только» три, поскольку доллар переоценен не в 5, а почти в 3 раза. О справедливой стоимости иностранной валюты (паритете стоимости) мы поговорим отдельно в главе, посвященной «индексу бигмака».

Поэтому чем меньше товаров и услуг вы покупаете по цене, привязанной к иностранной валюте, тем больше экономите. Но вот держать свои накопления в ликвидной иностранной валюте (долларах и евро) длительное время все же менее затратно, чем в рублях (см. одну из следующих глав). И лучше ее не обменивать обратно на рубли и не терять на спреде и инфляции, а тратить за рубежом (реальная годовая инфляция долларов и евро за рубежом составляет около 4—5%, а рублей в РФ — 18—20%!). И при этом еще ЦБ России постоянно корректирует цену на иностранную валюту в сторону увеличения. Ее колебания обычно связаны с корыстными действиями Центробанка (когда он валюту продает, ее обменный курс в банках резко возрастает, когда же покупает, наоборот, ее обменный курс падает). Все монополисты товаров и услуг обычно так себя ведут.

И Центробанк России (читай — ФРС США) ведет свой бизнес в нашей стране очень успешно: он умудряется продавать товар в виде окрашенной в зеленый цвет и нарезанной бумаги при ее себестоимости 6—7 рублей за одну купюру за баснословные деньги. Так, купюра номиналом 100 долларов продается по цене 6500 рублей, то есть в тысячу с лишним раз дороже себестоимости! Ай да молодцы! Вот на чем зиждется «богатство» США! Доллар США — самый ликвидный и самый прибыльный товар в мире, торговать им гораздо выгоднее, чем наркотиками, оружием, проститутками и человеческими органами. Именно так США создают свое богатство, меняя свои ничего для них не стоящие доллары на сырье, энергоносители и товары, произведенные или добытые в других странах мира. Им трудно придется, когда мир откажется от доллара.

Фото dailystorm.ru

Чем меньше товаров и услуг вы покупаете по цене, привязанной к иностранной валюте, тем больше экономите. Но вот держать свои накопления в ликвидной иностранной валюте длительное время все же менее затратно, чем в рублях

Кстати, доллар США умудрился подорожать в России за 20 лет (с 1998 по 2018 год) с 6 до 68 рублей, то есть в 11 с лишним раз! Не такое уж плохое вложение рублей! Правда, у доллара есть два недостатка: он практически не приносит пассивных доходов (ставки банков для вкладов в валюте 0,1—1,5% в год), и практически невозможно предсказать его стоимость в тот или иной момент времени (никто не знает, какой курс установит Центробанк).

5. Инфляция

Любая инвестиционная деятельность человека, по сути, направлена на борьбу с главной бедой — инфляцией. Государство налоги с дохода уже забрало, банки свои проценты получили. Теперь государство запустило новую артиллерию: инфляцию.

Инфляция — это обесценивание денег во времени. Это значит, что на ту же сумму денег вы через какое-то время купите значительно меньшее количество товаров и услуг.

В переводе с латинского языка инфляция (inflatio) означает «вздутие».

По мнению американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике 1976 года Милтона Фридмана, «инфляция — одна из форм налогообложения, не нуждающаяся в законодательном одобрении».

Во времена СССР в стране не было никакой инфляции, точнее, в то время ее не оценивали и не отслеживали. Цены печатались на этикетках и не менялись десятилетиями. Многие тогдашние цены остались в нашей памяти навсегда: коробок спичек — 1 коп., стакан газированной воды с сиропом — 3 коп., эскимо на палочке — 22 коп., буханка пшеничного хлеба — 16 копеек., бутылка водки — 2 рубля 87 коп. и 3 рубля 62 копейки, бутылка коньяка — 4 рубля 12 копеек, «Жигули» — 6 тыс. рублей… В то время можно было спокойно копить деньги на крупные покупки (автомобили, бытовую технику, мебель), не боясь, что на них изменится цена в обозримом будущем. Другое дело, что качество этой продукции оставляло желать лучшего. Но поскольку выбора практически не было, приходилось удовлетворяться тем, что было. А за более качественную продукцию зарубежного производства приходилось переплачивать спекулянтам, и переплачивать хорошо.

Сейчас выбор продукции огромный, а калейдоскоп цен такой, что голова идет кругом. И это выгодно в первую очередь государству. Поскольку в руках государства и близких ему людей все энергоресурсы и сырье, на которые оно регулярно и планово повышает цены, то бизнесмены, производя свои продукты или услуги, несут большие затраты и вынуждены корректировать на них цены. Монополизация самых значимых видов бизнеса (торговля продуктами питания, медикаментами, одеждой, товарами длительного пользования, предоставление услуг населению) государством и его друзьями приводит к постоянному росту цен. Покупательная способность денег стремительно падает из года в год. Это значит, что на ту же сумму денег вы купите значительно меньшее количество товаров и услуг, чем годом ранее. Согласно официальным данным, рубль с 2000 по 2018 год подешевел в 8,1 раза. Однако реально, согласно «индексу квадратного метра», он подешевел в 13,8 раза, то есть в 1,7 раза сильнее!

Цель всякого инвестора — сохранить, а лучше приумножить заработанные капиталы, за которые он уже заплатил все мыслимые и немыслимые налоги и другие платежи. Все так называемые инвестиционные инструменты (банковские депозиты, ценные бумаги, пенсионные отчисления, медицинское страхование, драгоценные металлы и др.), навязываемые населению государством, направлены на дополнительный отъем у него денег.

Основа существования любого правительства — это манипуляция сознанием людей через подконтрольные ему СМИ, откровенное вранье с помощью статистических данных через государственное статистическое управление, обирание народа через постоянно растущие налоги, инфляцию, спекулятивные цены на иностранную валюту, погружение населения в кредитное рабство…

Фото Максима Платонова

Покупательная способность денег стремительно падает из года в год. Это значит, что на ту же сумму денег вы купите значительно меньшее количество товаров и услуг, чем годом ранее

Ниже я привожу вам практически дословный отрывок из выступления Германа Грефа на одном из совещаний высокопоставленных чиновников (с сохранением стилистики и речевых оборотов):

«Вы знаете, уважаемые господа, мне хочется сказать, что вы говорите страшные вещи. Вы говорите, и мне становится страшно.

Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы тогда науправляем? Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда имеют знания.

В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, была на протяжении 3 тысяч лет секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими?

Любое массовое управление предполагает элемент манипуляции. Как жить? Как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, где все имеют возможность судить напрямую и получать непрепарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов и средства массовой информации, которые как бы независимы. Но на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации заняты построением страт. Так как в таком обществе жить?

Мне становится страшновато от ваших рассуждений, и мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите!»

Из этого эмоционального отрывка видно, что властям США и России совсем невыгодно, чтобы люди стали разбираться в вопросах финансов, экономики, пенсионной системы… Поэтому ЦБ и власти через государственные и прогосударственные институты, СМИ, статистические управления, так называемых финансовых аналитиков и консультантов стараются оболванить население, внедряя в их головы недостоверную и откровенно лживую информацию (см. одну из следующих глав).

Фактически в любой стране мира существуют два вида инфляции: официальная (лживая), которая объявляется государством, и реальная (правдивая), которую реально ощущают на себе все жители государства. Ее еще называют социальной.

Фото Максима Платонова

Герман Греф: «Если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы тогда науправляем? Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда имеют знания»

Официально объявленная инфляция всегда ниже реальной (это наблюдается в любой стране мира). Так, в США и Европе реальная инфляция составляет около 4—5% в год, а правительства заявляют об 1,2 или 2%. В России правительство хвасталось по итогам 2017 года рекордно низкой инфляцией в 2,52% на фоне удорожания стоимости иностранной валюты на 10%, бензина на 15% и энергоресурсов на 15%! Но ведь стоимость энергоресурсов заложена во все товары и услуги, а стоимость валюты — во все импортируемые товары, стоимость зарубежных поездок и т. д.! Откровенное вранье! Власти озвучивают эти мифически низкие проценты инфляции и даже не краснеют!

По итогам 2012 года правительством была озвучена годовая инфляция в размере 6,3%, а, согласно исследованиям независимых аналитиков, она составила 31%! И так происходит каждый год. А в 2018 году власти объявили об инфляции в 4,3% при подорожании бензина на 15%, а валюты — на 25%.

А для чего правительству так сильно занижать инфляцию? Все очень просто. На основании декларируемой инфляции производят перерасчет пенсий, социальных пособий и заработных плат бюджетникам. То есть искусственно заниженная инфляция позволяет государству существенно экономить бюджетные средства на выплате пенсий, пособий и зарплат. Таким образом, происходит обнищание населения. К тому же только так можно заявлять о «росте экономики» в размере 1—1,5% и повышении уровня жизни! Смешно и грустно. А сэкономленные деньги — это, как известно, заработанные деньги. А куда можно использовать сэкономленные (заработанные) деньги? Правильно, на повышение зарплат и выплат чиновникам, политикам, их прихлебателям, а также на их личное обогащение.

Продолжение следует

