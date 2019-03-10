Наиль Забиров: «Я вернулся с мыслью, что больше не хочу быть нищим»

Основатель ГК «Плезир» о симбиозе науки и бизнеса, предательстве сотрудников и открытии в себе творческой жилки

Фото: Ринат Назметдинов

В 1991 году кандидат (ныне доктор) химических наук Наиль Забиров открыл компанию «Плезир», продававшую препараты для борьбы с колорадским жуком. Но продолжал долгое время совмещать науку и бизнес, что не помешало его небольшой фирме разрастись со временем до группы разнонаправленных компаний. Об опыте общения с криминалитетом в 90-е, мечтах открыть казино и обнаружении в себе писательского таланта бизнесмен рассказал в интервью «Реальному времени».

«Мы совершили «пестицидную революцию» в Казани»

— Наиль Галиевич, почему вы, успешный ученый, однажды решили пойти в бизнес?

— На тот момент я достаточно долго занимался наукой, и когда в конце 80-х годов страна впервые услышала о законе «О кооперации», мне очень захотелось попробовать себя на этом поприще. Но я сознательно оттягивал момент открытия собственного дела, поскольку сначала хотелось завершить экспериментальную часть работы над докторской диссертацией, которой посвятил около 10 лет. Да и со средствами на тот момент было все более или менее хорошо.

Все кардинально изменилось в 1990 году, когда меня пригласили принять участие в международном симпозиуме в Страсбурге. Оргкомитет пообещал оплатить проживание, а вот за дорогу туда и обратно предстояло заплатить самому. В тот момент у меня было всего 40 долларов в кармане, полученных за научные публикации. Валюту законным способом нигде купить не мог, но мне тогда сильно повезло. В аэропорту Парижа меня встретил знакомый профессор, купил билет на поезд до Страсбурга за 50 долларов.

Это была моя первая поездка за рубеж, а потому я решил задержаться в Париже на 4 дня. Очень хотелось увидеть французскую столицу, побродить по ее улицам, посетить значимые места. Валюты было совсем немного, поэтому пришлось ночевать на скамейке в аэропорту с каким-то афроамериканцем на пару. Питался консервированным мясом криля, которое привез из России, запивая его водой из-под крана. Это была незабываемая поездка. Из нее я вернулся с мыслью, что больше не хочу быть нищим.

В ноябре 1991 года открыл компанию «Плезир». Название связано с моей любовью к французскому. В переводе означает «удовольствие». Вначале было непонятно, чем мы будем заниматься. Просто хотелось открыть фирму



Через год меня снова пригласили в Страсбург, но все было уже по-другому. Мне полностью оплатили дорогу, проживание во Франции и дали еще 400 долларов «на карманные расходы». Тогда я вкусил все прелести заграничной жизни. Прилавки магазинов ломились от изобилия товаров и продуктов питания. В ту поездку я почувствовал себя по-настоящему свободным и богатым человеком. По приезде домой родилась новая мысль: отныне я хочу быть богатым!

Через пару недель случился августовский путч, после которого стало окончательно ясно: возврата к коммунизму больше нет, можно смело начинать что-то новое.

— Сомнения, страхи были?

— Нет. Я понял, что нужно действовать. Составил себе план на три года, в течение которых должен был написать и защитить докторскую диссертацию, заработать кучу денег, переехать из однокомнатной квартиры в четырехкомнатную и приобрести атрибуты успеха (автомобиль, дачу, красивую одежду). И начал действовать.

— С чего начиналась компания «Плезир»? И почему такое название?

— Я открыл ее в ноябре 1991 года. Название связано с моей любовью к французскому, в переводе оно означает «удовольствие». Вначале было непонятно, чем мы будем заниматься, просто хотелось открыть фирму. Рынок был совершенно пустой.

Решил начать с пошива школьных рюкзаков. Съездил в Подмосковье, привез ткань, освоил покраску этой ткани у себя в лаборатории. Жена кроила, сестра шила, родственники из Ташкента поставляли молнии. Рюкзаки получились красивые, но не держали форму. Мы продали какое-то количество, но больше подарили. Поняли, что это не наш вариант.

Мы фактически совершили «пестицидную революцию» в Казани. И не только в Казани. Продавали препараты на территории от Екатеринбурга до Прибалтики и от Перми до Сочи, включая Москву



Поскольку всю сознательную жизнь профессионально занимался химией, решил поискать идеи для бизнеса в этой области. Вместе с другом Ниязом Галяутдиновым (мой бессменный партнер по бизнесу) приобрели две бочки французского препарата «Децис», предназначенного для борьбы с колорадским жуком. Время было голодное, и люди активно занимались садоводством и огородничеством. Чтобы вырастить хороший урожай, были нужны препараты для борьбы с вредителями. Но все, что было до нас на прилавках, либо сильно устарело, либо было опасно для здоровья. Мы фактически совершили «пестицидную революцию» в Казани. И не только в Казани. Продавали препараты на территории от Екатеринбурга до Прибалтики и от Перми до Сочи, включая Москву.

Магазины, в которые мы поставляли препараты, часто банкротились, директора магазинов задерживали платежи или вовсе не платили. Денежные потери были очень большие и достигали 40—50%, но благодаря высокой марже (на первых порах около 1000%) мы все равно оказывались в прибыли.

«Решил понять, как водка влияет на рост цветов»

— И как долго это продолжалось?

— Лет 7 мы занимались мелкой фасовкой ядохимикатов. Ценообразование у нас было очень интересным. В начале 90-х два флакона препарата приравнивались к бутылке водки. Как только бутылка водки в магазинах дорожала, наши препараты тоже увеличивались в цене. Себестоимость вообще не учитывалась. Но как только объявились конкуренты, ценообразование пришлось менять. Маржа стала стремительно падать, и когда она достигла 20%, производство пришлось свернуть.

Для меня это был удобный бизнес, поскольку позволял параллельно писать докторскую. Весной и летом я занимался бизнесом, а осенью и зимой — научной деятельностью. В таком режиме жил до 1995 года, пока не защитил диссертацию.

Логически мы от фасовки химии перешли к созданию сети садовых магазинов. Наш флагманский магазин в центре Казани сначала напоминал сельпо. В нем мы продавали все неликвиды, которые получали от «Хозмебельторга» в обмен на свои препараты. Это были и колготки, и туалетная бумага, и самовары, и семена, и химия… Но позже переформатировали магазин в садовый центр и стали тиражировать его в районах города. В общей сложности было открыто более десятка садовых центров.

Есть бизнесы сезонные, а есть всесезонные. Но самый хороший бизнес — владельческий (владение объектами недвижимости, бизнесами, торговыми марками), поскольку он приносит пассивные доходы



В 2005 году я реструктурировал компанию, выделив центры финансового учета в отдельные структурные подразделения. Получилось 12 разных бизнесов. После финансового анализа оказалось, что пять бизнесов убыточны, в том числе сеть магазинов. Пришлось эти убыточные бизнесы закрыть либо продать. Сейчас осталось шесть разных бизнесов. Все они в той или иной степени прибыльны.

— Какие из них наиболее эффективны?

— Есть бизнесы сезонные, а есть всесезонные. К числу сезонных относятся садово-ландшафтный рынок «Плезир — Уютная Усадьба», «Плезир-Инжиниринг» и «Агрохимкомпани» (оптовая торговля ядохимикатами). У нас есть компания, которая управляет всеми нашими объектами недвижимости, а также компания, которая занимается санобработкой помещений. Но самый хороший бизнес — владельческий (владение объектами недвижимости, бизнесами, торговыми марками), поскольку он приносит пассивные доходы.

— Многие направления вашего бизнеса связаны с природой. Вам это близко?

— Очень. С 4-го класса начал ходить в кружок юных натуралистов. Тяга к исследованиям у меня уже тогда появилась. Помню, в 5-м классе нашел во дворе бутылку водки, которую спрятали грузчики при разгрузке товара. В моей голове сразу родилось научное исследование, как влияет водка на рост цветов. Пока я планировал начать, появились грузчики и отняли у меня бутылку. Так эта научная работа и умерла в зародыше (смеется).

За многие вещи я благодарен старшему брату. Он привил мне любовь к игре на гитаре, к химии, к рыбалке, к походам в лес. Если мне надо решить какую-то проблему, до сих пор отправляюсь в лес, чтобы принять решение. Очень люблю походы, путешествия. До сих пор с друзьями организуем соревнования по спортивному ориентированию в лесу.

«…Мне не нужны вечные сотрудники»

— Наиль Галиевич, бизнес и наука — два противоположных полюса. Сложно было перестраиваться?

— Сложно. В бизнесе нужно быстро думать, быстро принимать решения. В науке, напротив, все медленно и неспешно. Какой-то переключатель был в мозгу, видимо.

— Желания вернуться в науку не возникало?

— Нет, хотя науку я покинул только в 2007 году. Занимался аспирантами, писал статьи, ездил на международные симпозиумы. А бизнес фактически кормил мою науку. С заработанных денег я платил зарплату научной группе, покупал приборы в лабораторию, технику.

А еще мне нравился научный туризм. Я мог поехать в любую точку мира, потому что научным сотрудникам визу давали элементарно. Так посетил около 60 стран, вплоть до Новой Зеландии.

Занимался аспирантами, писал статьи, ездил на международные симпозиумы. А бизнес фактически кормил мою науку. С заработанных денег я платил зарплату научной группе, покупал приборы в лабораторию, технику



В 2007 году понял, что сильно устал, поэтому от чего-то нужно было отказываться. Нобелевская премия мне уже вряд ли светила, а заниматься наукой ради науки было неинтересно. И тогда я осознал, что в науке задержался. Потерял много самых «сладких» лет, когда бизнес был на подъеме. Как ушел, сразу поступил на MBA в Москву, купил три квартиры с видом на Кремль. До этого было просто некогда, голова все время была занята.

— Был ли у вас руководящий опыт до бизнеса? Как осваивали управленческие навыки?

— Как такового руководящего опыта не было. Максимум, чем я руководил, — туристическими группами. У меня в принципе демократический стиль управления. Никогда не кричу, не раздаю указаний. Сотрудников уговариваю по-человечески.

Руководитель должен оставить себе три вещи: вдохновлять сотрудников, обучать их и контролировать. Эти три функции он никому не может делегировать. Все остальное передается. Поэтому, когда подбирал персонал, сразу смотрел, есть ли у людей руководящий потенциал. Мне не нужны вечные сотрудники, важны растущие кадры. Если человек занимается постоянно одним и тем же, мне с ним неинтересно.

Стресс после ФСБ снимал в «Макдоналдсе»

— Что помните из реалий 90-х? Какие сложности приходилось преодолевать?

— В середине 90-х мы арендовали офис в комбинате «Здоровье». В одном крыле сидели мы, а в другом — бандиты из ОПГ «Хади Такташ». Как ни странно, они не предлагали нам услуг по крышеванию. Видимо, думали, раз здесь поселились, значит, нас уже кто-то крышует.

А в 1999 году под Казанью ограбили один склад ядохимикатов на большую сумму, и в ФСБ предположили, что это мы заказали ограбление у ОПГ. Так сказать, по-соседски. Естественно, это были не мы. Но меня затаскали на допросы. Возвращаясь с очередного допроса, я, чтобы снять стресс, заходил в только что открывшийся «Макдоналдс» на Баумана. С того времени «Макдоналдс» у меня ассоциируется с ФСБ, а ФСБ с «Макдоналдсом». К счастью, все закончилось благополучно, заказчиков и грабителей нашли. Мы даже с некоторыми работниками ФСБ стали друзьями.

Был еще один случай. В начале 2000-х годов в наш магазин на Горках зачастили бандиты с предложениями о крышевании. Мне пришлось встретиться с главарем ОПГ «Горки» и, блефуя, сообщить ему, что у нас есть крыша в лице правоохранительных органов. После этого случая наезды прекратились.

В 1999 году под Казанью ограбили один склад ядохимикатов на большую сумму, и в ФСБ предположили, что это мы заказали ограбление у ОПГ. Так сказать, по-соседски. Естественно, это были не мы. Но меня затаскали на допросы



— Что касается экономики, насколько тогда была насыщена ваша ниша? И когда было легче выстроить бизнес — в 90-е или сейчас?



— В 90-е годы все нужно было делать самому. Устав я прописывал сам, поэтому включил туда все виды деятельности: от продажи алкоголя до продажи нефти. По принципу «а вдруг этим буду заниматься». Книг соответствующих не было, подсказок и грамотных юристов тоже. Зато был абсолютно пустой рынок, можно было заниматься чем угодно.

Сейчас бизнес легче открыть. Многие молодые люди считают: все схвачено, лезть некуда. А вы посмотрите, как компании работают. Многие, откровенно говоря, плохо. Всегда можно обыграть конкурентов. Просто, чтобы бизнес пошел, нужно сильно в него верить. Там, где есть элемент сомнения, — не получится.

Первые 2—3 года бизнес убыточен по определению. Крайне редко получается выйти на прибыль через год. При этом в 90-е мы могли выйти в плюс через пару месяцев. Сейчас такого не будет, конкуренция высока. Даже если конкуренты и плохо работают, но они есть. Нужно терпение. Пока клиент к тебе протопчет дорогу, требуется время.

Хотел бы дать совет молодым бизнесменам — нужно ставить такую цель, чтобы достичь высот. Если открываешь магазин, планируй впоследствии создать сеть, причем не только в России, но и в мире. Услуги предлагаешь — пусть это будут центры по оказанию услуг. Целься в Луну — и попадешь в звезды.

«Директор OBI приходил к нам договариваться о ценовой политике»

— Вы перепробовали 25 видов бизнеса. Искали свое или просто вы настолько увлекающийся человек?

— Пожалуй, второе. Самое интересное при создании нового бизнеса — это начальный этап (обнаружение новой ниши, аналитическая работа, изучение конкурентов, создание команды, поиски источников финансирования и так далее). Когда бизнес начинает работать, мне становится скучно. Я пытаюсь передать управление в руки другого человека, который гораздо лучше меня может руководить готовым бизнесом. А сам в этот момент ищу новые направления.

Я отношусь к категории серийных предпринимателей. Образно выражаясь, есть предприниматели, которые всю свою жизнь строят большой бизнес (небоскреб), а есть такие, которые предпочитают строить деревеньку из разных одноэтажных домов.

В кризисы крупные бизнесы чаще всего обанкрочиваются, а небольшие бизнесы выстаивают, особенно когда они по-семейному друг другу помогают. Ведь во время землетрясения у небоскреба больше шансов рухнуть, чем у одноэтажного строения. Такая диверсификация помогла нам выжить даже в самые трудные времена.

Пожалуй, я увлекающийся человек. Самое интересное при создании нового бизнеса — это начальный этап (обнаружение новой ниши, аналитическая работа, изучение конкурентов, создание команды, поиски источников финансирования и так далее). Когда бизнес начинает работать, мне становится скучно



— Кто были ваши первые клиенты? Как они менялись со временем?



— Наши друзья, знакомые, сослуживцы — те, кто поверил в нас. Я им благодарен до сих пор. Потом, в основном пожилые женщины. Помню, открыли первый магазин на Островского с семенами. У нас выстраивались большие очереди, а я ходил гордый, думая: «Ого! Вот это бизнес!» А в соседнем бутике одежды почти никого не было. Я говорил: «Как вы вообще существуете?» Теперь думаю: дурак же был! У нас просто товары копеечные. Пенсионеры могли часами выбирать, в результате три копейки оставляли. А в бутик зашли, купили одежду и вышли. Еще и прибыль есть.

Я сознательно не делал ремонт. Тогда люди считали, что если магазин плохо выглядит, значит, цены там низкие. Через несколько лет все-таки решил обновить интерьер, но понимал, что потеряю с этим целевую аудиторию. Так и произошло. Хотя цены мы не подняли ни на копейку, клянусь! Зато вместо бабушек к нам пришли более основательные клиенты, при деньгах. До этого они видели очереди, разворачивались и уходили. А тут для них освободилось пространство.

— Какую общую выручку показал «Плезир» за 2018 год?

— Коммерческая тайна.

— Как на группе компаний сказывается экономический спад, который сейчас проживает страна?

— Не буду лукавить, сказывается. И довольно сильно. Естественно, на суммарной выручке. Покупательная способность людей сильно снизилась, средний чек просел. Так, в прошлом году выручка по группе компаний упала на 15 миллионов рублей. А это для нас немало.

Вообще, когда я готовлюсь к очередному кризису, прописываю несколько сценариев. Так, в кризис 2008—2009 годов у нас было четыре сценария от полного банкротства до потери лишь части активов. К счастью, сработал пятый сценарий, по которому мы вообще не потеряли ни одного бизнеса.

Что нас не убивает, то закаляет. Я уже прописал несколько сценариев существования группы компаний во время предстоящего мирового кризиса, который непременно разразится в ближайшие два года. В принципе, мы к нему готовы и морально, и финансово.

— Понятно, что у каждого направления холдинга будет свой конкурент на рынке. Если говорить о самых крупных и значимых, кого бы вы могли отметить?

— Через пару лет после того, как мы открыли «Уютную усадьбу», в Казани появился OBI. И первое, что сделал директор сети, — пришел к нам как к конкурентам — договариваться о ценовой политике. Я спросил его: «Если я завтра захочу сменить цены, как быстро вы сможете среагировать?» На что он ответил: «Это долго, мы должны будем согласовать вопрос с центром, все тщательно проанализировать». Подстраиваться я не хотел, поэтому и смысла договариваться не было. OBI — сильный конкурент, но мы заняли свою нишу. И они не могут в ней с нами соревноваться. Часто те, кто покупают растения в OBI, за консультацией по уходу приходят к нам.

Еще есть «Биосфера», появились питомники. Но у них другие объемы, а мы возим небольшими партиями.

Покупательная способность людей сильно снизилась, средний чек просел. Так, в прошлом году выручка по группе компаний упала на 15 миллионов рублей. А это для нас немало



«Недвижимость в Казани подорожала на 15%»



— Если говорить о садово-огородной тематике, насколько насыщен этот рынок сегодня?

— Рынок достаточно большой, но всегда есть куда расти. Нет предела совершенству.

— Как вы отбираете поставщиков семян? У кого закупаетесь?

— Еще когда сам занимался закупкой семян, заключил договоры с известными московскими фасовочными компаниями «Гавриш», «Аэлита», «Поиск», «Семко». До сих пор с ними работаем. У них качественные семена, клиенты их знают и доверяют. Сейчас стали немного экспериментировать — подключили японские семена, голландские сорта.

— Ряд экспертов бьют тревогу по поводу того, что сейчас очень много генно-модифицированных семян. У кого чаще всего встречаются такие семена? Вы какую-то селекцию проводите в этом смысле?

— В 2016 году вышел закон, запрещающий ввоз ГМО-семян в Россию. Если они здесь и появляются, то контрабандой. Хотя я консультировался со специалистами, и они говорят, что в принципе для человека ничего страшного в этом нет. Единственное, пока неизвестны дальние последствия. Думаю, лет через 20—30 станет понятно, как эти семена действуют на человека, и тогда, возможно, их начнут завозить.

У таких семян гораздо выше урожайность, устойчивость к болезням и насекомым. Без них человечество не сможет выращивать хороший урожай, тем более плодородной земли с каждым годом становится меньше.

— Садово-огородный бизнес довольно сезонный. На какое время приходится пик продаж?

— 6 месяцев в году (с ноября по апрель) длится убыточный период, с мая по октябрь — получаем прибыли. Мы уже привыкли к такой сезонности и часть полученной прибыли резервируем. Поначалу, когда активно занимался наукой, сезонность мне даже нравилась. Но потом я понял, что это не есть хорошо. И стал искать всесезонные бизнесы.

— Один из них — управление недвижимостью. По-вашему, что ждет коммерческую недвижимость в 2019 году? И насколько повысится стоимость жилья?

— По официальным данным, в этом году недвижимость в Казани подорожала на 15%. И этот тренд продолжится, потому что кирпич, раствор, рабочая сила дорожают всегда. Когда говорят, что недвижимость подешевела, не верьте. Значит, строители, которым нужны деньги, продают отдельные объекты по скидочной цене.

Я верю в честность нынешних директоров компаний, которые являются их сособственниками. Какой смысл воровать у самого себя? К тому же стараюсь контролировать движение денежных средств по группе компаний



«Как под гипнозом отвез 2 млн рублей наличными, без документов»

— По какой модели управления сегодня строится «Плезир»? Какую степень свободы вы предоставляете управляющим и директорам компаний?

— Я так выстроил компанию, что любой сотрудник может стать совладельцем бизнеса, выкупив долю. Причем открываю бизнес-направление только в том случае, если есть человек, который будет в дальнейшем им заниматься. Пожизненно быть управленцем я не хочу.

Сейчас у всех моих бизнесов есть директора, они же совладельцы. Пока директор наемный, от него можно ожидать чего угодно. Как только он превращается в соучредителя, начинает ценить продукт, потому что деньги вложил. Кстати, эту политику я использую везде. Будь то корпоратив или обучение, сотрудники обязательно должны внести 10—20% личных денег от стоимости.

— Вы как-то рассказывали нашему изданию, что были случаи, когда топ-менеджмент, директора фирм обворовывали вас. Как сейчас с этим обстоят дела?

— Да, за прошедшие 27 лет всякое случалось. Было около 10—12 нечистоплотных на руку руководителей, которые нанесли довольно заметный урон компании. Я даже завел в компьютере на всех нечистоплотных директоров отдельные файлы под названием «Уроки от такого-то». В этом файле перечислены собственно уроки, примерная сумма урона от человека и стоимость каждого урока. Порой уроки стоили довольно дорого. Но я ни на кого из них не держу зла и даже благодарен им, поскольку они меня научили тому, чего не надо делать.

А еще был случай, когда два директора ландшафтного направления намеренно превратили прибыльные компании в убыточные, чтобы полностью завладеть этим бизнесом. В результате длительных переговоров они все-таки стали собственниками нескольких компаний, но получив в наследство обслуживание достаточно приличных банковских кредитов.

Я верю в честность нынешних директоров компаний, которые являются их сособственниками. Какой смысл воровать у самого себя? К тому же стараюсь контролировать движение денежных средств по группе компаний.

— Людям верить не перестали?

— Нет, я всегда всем верю. Без веры очень трудно вести бизнес.

Лет 14 назад отдыхали с женой в Таиланде, где познакомились с парой. У главы семейства была сеть игровых салонов в Нижнем Новгороде, и он убедил меня, что на этом можно быстро разбогатеть. Я вернулся домой как под гипнозом. Отвез ему 2 млн рублей наличными, без документов. Подготовил два салона, хотел даже казино открыть.

На самом деле человеку просто нужно было избавиться от игровых аппаратов. Когда до меня дошло, что я делаю, дал отбой. Он, конечно, не хотел забирать продукцию. В итоге продал ему аппараты в пять раз дешевле, чем купил. И только часть. Остальные кое-как продал здесь по бросовой цене. Но самое смешное, что через неделю после того, как я все распродал, вышел закон о запрете этого вида деятельности. Потерял 40 тыс. долларов, но зато вышел из негативной ситуации. Каждый урок от него мне обошелся в тысячу долларов.

При кардинальной смене вида деятельности создается впечатление, что я начинаю проживать жизнь другого человека. Сейчас у меня ощущение, что я уже прожил три жизни



«Благодаря моим советам несколько друзей стали миллионерами»

— Наиль Галиевич, у вас довольно активная жизненная позиция. Расскажите о вашей общественной деятельности.

— Сейчас я этим уже не занимаюсь. Раньше у меня был благотворительный фонд, который существовал 6 лет. Мы платили от 25 до 30 стипендий в год по двум номинациям: самым активным студентам и круглым отличникам. Заключали договоры с вузами и перечисляли им деньги, не вмешиваясь в процесс отбора. Когда ушел из науки, свернул и благотворительный фонд. Если бы кто-то взялся за него, я бы продолжил его развитие, но самому было в тягость заниматься, слишком много бумажной волокиты.

Сейчас у меня есть пара учеников, которые занимаются бизнесом, и я выступаю в роли их наставника.

В принципе разбил свою жизнь на пять отрезков по 20 лет. Первые двадцать лет — юность и становление, вторые — аспирантура и научная деятельность, третьи — бизнес, инвестиционная деятельность, приобретение финансовой и личной свободы. Сейчас я вступил в четвертый период, который решил посвятить творчеству. Начал писать книги, сочиняю афоризмы, сочинил несколько песен, записал музыкальный диск, начал писать картины в разных стилях современного искусства.

При кардинальной смене вида деятельности создается впечатление, что я начинаю проживать жизнь другого человека. Сейчас у меня ощущение, что я уже прожил три жизни.

— Сейчас вы пишите книгу про инвестиции, до этого написали любовный роман, в процессе — советы для женщин на тему замужества. Как вы к этому пришли? Где черпаете идеи?

— Пока пишу одну книгу, в уме уже возникает другая. Интернет очень помогает. Читаю, перерабатываю информацию и описываю на свой лад. Раньше мне казалось, что книгу написать элементарно. Оказалось, диссертацию писать было легче.

Общаясь со своими дочерьми, а также с настоящими и бывшими сотрудницами своих компаний, я понял, что тема, связанная с поиском успешного мужчины для совместной жизни, очень актуальна и востребована женщинами. Много книг написано на эту тему, но написаны они женщинами, которые мало разбираются в страхах, желаниях, потребностях и ожиданиях успешных мужчин. А я, как человек, который общается с успешными мужчинами, хочу рассказать женщинам, какие ошибки нельзя допускать при общении с ними.

Но мне хочется познать разные стили и направления, поэтому решил попробовать себя в художественной литературе. Написал любовный роман с элементами эротики. Издал его за свой счет небольшим тиражом.

Что касается инвестиций, то я столько ошибок в этом плане допустил, что пора уже делиться опытом.

Хочется начать проводить полезные и востребованные тренинги для начинающих инвесторов и женщин, желающих выйти замуж за успешного мужчину. А еще я хочу провести выставку своих картин… В общем, впереди меня ждет интересная жизнь



— Тренинги вести не думали?

— Зрею. Сначала напишу книгу и уже потом буду разговаривать на эту тему. Благодаря моим советам несколько друзей стали миллионерами. Мне нравится, когда люди богатеют.

— Какую цель ставите перед собой? Новые ниши для бизнеса видите?

— Конечно! Я только что вернулся из Сербии и обнаружил там несколько перспективных направлений. Думаю, уже в этом году открою пару новых бизнесов вместе с зятем (он серб). Он-то и будет продвигать и развивать эти бизнесы.

Хочется начать проводить полезные и востребованные тренинги для начинающих инвесторов и женщин, желающих выйти замуж за успешного мужчину. А еще я хочу провести выставку своих картин… В общем, впереди меня ждет интересная жизнь, полная творческих открытий, разного рода удовольствий и наслаждений. «Плезир», одним словом.

Алина Губайдуллина, фото Рината Назметдинова