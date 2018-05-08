Минстрой после поручения Путина начал работу по снижению ипотечной ставки до 7-8%

Министерство строительства по поручению президента России работает над снижением ипотечной ставки до 7-8% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Президентом страны поставлена задача выйти на показатель ипотечной ставки в 7-8%, Минстрой России работает над выполнением поставленной задачи» — заявили RNS в пресс-службе.

Напомним, что 7 мая президент России Владимир Путин издал указы «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Несколько из них касаются строительства жилья.

Напомним, что в марте средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам обновила очередной максимум, достигнув 9,64%.