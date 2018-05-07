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Ученые не нашли потайных комнат в гробнице Тутанхамона

01:33, 07.05.2018
Ученые не нашли потайных комнат в гробнице Тутанхамона
Фото: pixabay.com

Никаких скрытых внутренних или прилегающих комнат в гробнице фараона Тутанхамона, которая находится в окрестностях Луксора, не найдено. Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта после нового геофизического исследования.

Как передает RT со ссылкой на Associated Press, это исследование стало третьим и проводилось итальянскими учеными.

Ранее в Египте нашли две гробницы возрастом около трех с половиной тысяч лет.

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