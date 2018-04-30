Эфиопия и Россия подготовят соглашение по атомной энергетике

Россия и Эфиопия готовятся подписать соглашение в области атомной энергетики, которое включает в себя, помимо прочего, создание в африканской стране исследовательского центра.

«В прошлом году мы подписали с Росатомом меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, специалисты из Росатома ездили в Эфиопию для дальнейшего обсуждения этого вопроса. Сейчас мы готовим к подписанию межправительственное соглашение с Росатомом. Они предложили нам ряд стипендий для обучения эфиопов в России в области атомной энергетики», — цитирует «РИА Новости» посла Эфиопии в РФ Грума Абайя Тешоме.

Ранее сообщалось, что Россия и Эфиопия договорились открыть прямое авиасообщение между двумя странами.