В Татарстане сегодня ожидаются дожди и до +19

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В Татарстане сегодня, 28 апреля, ожидается облачная погода, но с прояснениями. Утром и днем повсеместно дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозой.

Ветер ночью юго-западный умеренный, днем северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, локально до 23 м/с, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В республике максимальные температуры воздуха днем составят от +8°С до +13°С, на юге и востоке РТ — от +14°С до 19°С.

В Казани столбик термометра покажет 8—10 градусов тепла. В Набережных Челнах — от +9°С до +12°С.

Напомним, МЧС России по Республике Татарстан предупредило о грозах, сильных дождях и сильном ветре днем 28 апреля и ночью 29 апреля.