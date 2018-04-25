Минниханов в Казани обсудил сотрудничество с представителями британских компаний

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с членами делегации российско-британской торговой палаты. Встреча прошла в в доме правительства РТ.

Минниханов отметил, что, несмотря на политическую обстановку, необходимо сохранить сложившиеся ранее отношения.

«Мы можем быть полезными друг другу, — сказал Минниханов. — Сегодня отмечен и рост товарооборота. Для бизнеса вашей страны также важен выход на большой и емкий рынок, каким является рынок России».

По словам Рустама Минниханова, есть перспективы сотрудничества в промышленности и торговле, в сфере технологий и в других направлениях, сообщает пресс-служба президента РТ.

Отметим, что в состав британской делегации входят представители Geomec Engineering (поставщики услуг по нагнетательным скважинам для операторов нефтегазового бизнеса), Macknight (производство изделий из копченого лосося), Air Charter Service (частная грузопассажирская чартерная авиакомпания), Axios Systems (разработка решений по управлению IT-услугами).

