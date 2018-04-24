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Посол США рассказал о желании Трампа наладить отношения с Россией

12:21, 24.04.2018
Посол США рассказал о желании Трампа наладить отношения с Россией
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент США Дональд Трамп заинтересован в личном взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

«Мне хотелось бы подчеркнуть, что президент Трамп неоднократно говорил, что он стремится к тому, чтобы взаимоотношения между нашими странами были более эффективными, и он хочет лично взаимодействовать с президентом Путиным», — приводит слова Хантсмана «Интерфакс».

Американский посол заверил, что беседовал с Трампом о налаживании дипотношений с РФ при встрече и по телефону, начиная с первого дня.

По словам Хантсмана, американский лидер хотел бы сделать отношения с Россией более предсказуемыми, стабильными и крепкими.

Ранее Хантсман сообщил о том, что Вашингтон будет готов вернуться к рассмотрению вопроса о проведении переговоров по кибербезопасности в случае отсутствия вмешательства Москвы в ноябрьские выборы в Конгресс.

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