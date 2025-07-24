Движение трамваев в Казани приостановлено из-за подтопления

Движение трамваев маршрутов №1, 2, 3 и 5а от железнодорожного вокзала Казань-1 в сторону центра города временно прекращено

Фото: Динар Фатыхов

В связи с обильными осадками и последовавшим за ними подтоплением проезжей части приостановлено движение трамваев по нескольким маршрутам в Казани. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Согласно сообщению, движение трамваев маршрутов №1, 2, 3 и 5а от железнодорожного вокзала Казань-1 в сторону центра города временно прекращено.

В то же время трамваи №7 продолжают курсировать в штатном режиме.

— Уважаемые пассажиры! В связи с подтоплением проезжей части из-за обильных осадков приостановлено движение трамваев №1, 2, 3, 5а от ж/д вокзала Казань-1 в сторону центра. Трамваи №7 продолжают курсировать в штатном режиме. Просим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут, — говорится в официальном заявлении МУП «Метроэлектротранс».

Накануне в Казани из-за сильного ливня образовались 10-балльные пробки. Дожди привели к значительному скоплению воды, что вынудило временно остановить движение трамваев на маршрутах №5, 5а и 7.

Рената Валеева