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В Татарстане объявили беспилотную опасность

07:30, 19.07.2025

Соответствующее сообщение пришло в официальное приложение МЧС России

В Татарстане объявили беспилотную опасность
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане с 04.10 объявили режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение появилось в официальном приложении МЧС России.

Напомним, режим беспилотной опасности на этой неделе также объявляли 15, 17 и 18 июля. 17 июля МЧС сообщало о режиме дважды.

Галия Гарифуллина

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