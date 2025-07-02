Новости общества

23:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В апреле реальные зарплаты россиян выросли на 3,8%

19:38, 02.07.2025

Среднемесячная зарплата в стране составила 97,3 тыс. рублей

В апреле реальные зарплаты россиян выросли на 3,8%
Фото: Артем Дергунов

В апреле реальные зарплаты россиян увеличились на 3,8% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций составила 97,3 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом 2024 года доходы граждан России, таким образом, выросли на 14,3%.

Ранее сообщалось, что уровень бедности в России в первом квартале 2025 года снизился и составил 8,1% от общего числа населения.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также