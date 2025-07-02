В апреле реальные зарплаты россиян выросли на 3,8%
Среднемесячная зарплата в стране составила 97,3 тыс. рублей
В апреле реальные зарплаты россиян увеличились на 3,8% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций составила 97,3 тыс. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом 2024 года доходы граждан России, таким образом, выросли на 14,3%.
Ранее сообщалось, что уровень бедности в России в первом квартале 2025 года снизился и составил 8,1% от общего числа населения.
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