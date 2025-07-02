Сбер открывает возможность платить улыбкой с 14 лет

Теперь подросткам доступен инновационный сервис оплаты, для которого не нужна ни карта, ни даже смартфон

До конца этой недели Сбер запустит возможность оплаты по биометрии для всех жителей России старше 14 лет. Потенциально услугой могут воспользоваться более 6,5 млн россиян с 14 до 17 лет. Об этом в рамках Финансового конгресса Банка России — 2025 сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Согласно нашим исследованиям, более 50% всех пользователей сервисов оплаты младше 18 лет ежедневно используют бесконтактные способы, в том числе и платежные стикеры, которые можно наклеивать на телефон. Теперь подросткам доступен инновационный сервис оплаты, для которого не нужна ни карта, ни даже смартфон. Это экономит время и делает процесс покупок быстрее и проще, что отвечает запросам молодежной аудитории. Подросткам не придется беспокоиться о забытых паролях или потерянных картах. Кроме того, использование уникальной биометрии лица минимизирует риск мошенничества

и кражи личных данных.

Оплата по биометрии доступна не только клиентам Сбера, но и других банков с помощью идентификации по Сбер ID.

Сегодня основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%), клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%), а также возрастные категории 22—24 года и старше 65 лет (по 5%).

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