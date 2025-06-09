В Татарстане 75 организаций помогут мигрантам выучить русский язык

Министерство просвещения России опубликовало список образовательных организаций, которые будут обучать русскому языку детей мигрантов, не сдавших языковое тестирование перед поступлением в школу.

В Татарстане в этот перечень вошли 75 организаций, восемь из которых расположены в Казани. Полный список доступен на сайте ведомства.



Однако, как отмечается в документе Минпросвещения, в 18 регионах России пока отсутствуют программы обучения русскому языку для детей иностранных граждан, не прошедших тестирование. Среди них такие регионы, как Запорожская область, Брянская область, Ульяновская область, Республика Крым и другие.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который ограничивает максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка двумя годами.

Рената Валеева