Аналитики назвали доходность от сдачи комнаты в аренду в Казани

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Казань занимает не самое выгодное место на рынке аренды комнат в России. В то время как лучший город для инвестиций в аренду — Череповец с доходностью 20,4% годовых и сроком окупаемости 4,9 года, в столице Татарстана эти показатели составляют 8,2% и 12,3 года соответственно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Мира квартир».

Наиболее доходные города для покупки недвижимости под сдачу в аренду — это те, где средняя покупная цена объектов не превышает одного миллиона рублей. В числе лидеров также Нижний Тагил и Мурманск с доходностью 19,3% и 16,6% соответственно.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Аналитики отмечают, что в среднем по крупным российским городам доходность сдачи комнат в аренду составляет 10,4% годовых с окупаемостью за 9,6 года. Для сравнения, три года назад доходность была ниже — всего 8,3% годовых. Это связано с тем, что арендные ставки на жилье выросли на 51%, в то время как цены на недвижимость увеличились лишь на 21%.

Санкт-Петербург стал лидером по доходности от краткосрочной аренды среди крупных российских городов, когда посуточная сдача квартиры приносит за год в 2,6 раза больше, чем долгосрочная аренда. Также в рейтинге выгодных для посуточной аренды городов оказались Калининград (86%) и Казань (79%).



Рената Валеева