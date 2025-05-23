В Казани изменится движение троллейбуса №1
25 мая 2025 года, в субботу, движение троллейбусного маршрута №1 будет временно закрыто на участке от улицы Краснококшайской до улицы Деловой. Об этом МУП сообщает в своем телеграм-канале.
Ограничения связаны с монтажом наземного пешеходного моста и будут действовать с 05.30 до завершения работ.
Об открытии движения будет сообщено дополнительно. Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок.
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