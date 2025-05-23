В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт на 80-летие Победы

. Фото: Михаил Захаров

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали 25-летнего россиянина, который планировал взрыв на маршруте парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, он получил задание от украинского куратора через Тelegram, сообщает ТАСС.

По информации ЦОС, подозреваемый добровольно вступил в террористическую организацию и хотел подорвать взрывное устройство на пути следования военнослужащих. У правоохранителей есть доказательства, включая переписку с членом террористической группы.

Следственный отдел УФСБ по Калининградской области возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая содействие террористической и диверсионной деятельности. Подозреваемому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это не первый случай вербовки граждан России Украиной. Накануне в Тверской области ФСБ задержала двух подростков, которые собирались поджечь одно из зданий Минобороны в преддверии Дня Победы. По информации ведомства, несовершеннолетние получили указания от украинского куратора.



В Казани сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя, который готовил диверсию на одном из заводов. По информации ведомства, он обучался у представителя украинской стороны, изучая методы изготовления взрывчатки и основы конспирации.

Также служба задержала россиянина, который передавал информацию об объектах ПВО в Калужской области украинским спецслужбам. Злоумышленник, родившийся в 1987 году, поддерживал связь с представителем Украины с 2023 года.

