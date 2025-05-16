В Бавлах остановили работу кафе «Вкус Востока» из-за нарушений санитарных норм

Деятельность кафе «Вкус Востока» приостановлена судом на 40 суток. Решение принято на основании материалов, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Татарстану. Об этом сообщили в пресс-службе.

Причиной приостановки стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.



В отношении ИП Карабаева Ф.М. были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Кафе было опечатано.

Бугульминский городской суд поддержал позицию Управления и вынес решение о приостановке деятельности кафе сроком на 40 суток. В течение этого времени владелец обязан устранить все выявленные нарушения.

Деятельность кафе «Шаурмен» в Набережных Челнах также приостановлена судом на 90 суток.



Рената Валеева