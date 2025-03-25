Президент России присвоил двум работникам из Татарстана госнаграды
Президент России Владимир Путин наградил токаря Вадима Гисматулина из Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.
Награда была вручена за его многолетнюю добросовестную работу и достижения в профессии.
— За достигнутые трудовые успехи многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени токаря сервисного локомотивного депо «Бугульма» Куйбышевского управления сервиса, — говорится в указе.
Кроме того, Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Татьяне Шигабутдиновой, замглавврача по акушерству и гинекологии казанской больницы №7 им. М.Н. Садыкова.
Также глава государства присвоил звание народного артиста страны нескольким актерам. Среди награжденных — Анна Михалкова, Александр Олешко и Максим Аверин.
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