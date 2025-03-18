В Роспатенте обсудят защиту имен героев татарского фольклора от коммерческого использования
В пятницу, 21 марта, в Роспатенте состоится заседание межведомственной рабочей группы по защите прав интеллектуальной собственности, посвященное вопросу госрегистрации в качестве товарных знаков имен известных персонажей регионального фольклора. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в своем телеграм-канале.
Вопрос о судьбе таких персонажей татарской культуры, как Шурале, Алтынчеч, Су Анасы и Камыр Батыр, вызвал широкий общественный резонанс в Татарстане. Фаррахов подчеркнул, что сохранение и популяризация национального наследия является общей государственной задачей.
— История с Шурале, Алтынчеч, Су Анасы, Камыр Батыр и других мало кого оставила в Татарстане равнодушной. Уверен в том, что сохранение и популяризация национального наследия — общая государственная задача, — заявил парламентарий.
По его мнению, имена этих литературных персонажей являются национальным достоянием и олицетворяют богатство татарской культуры.
— Предоставление коммерческим компаниям исключительного права на товарные знаки недопустимо и сделает малодоступным национальное наследие регионов, — уверен Фаррахов.
Напомним, что 12 марта УФАС по Татарстану признало ООО «Национальные игрушки» нарушившим федеральный закон «О защите конкуренции», посчитав, что компания, зарегистрировав товарные знаки «Су Анасы», «Шурале» и «Камыр Батыр», стремилась получить имущественную выгоду.
Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».
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