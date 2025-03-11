Татарстан лидирует среди регионов ПФО по продолжительности жизни

Фото: Владимир Васильев

Татарстан лидирует среди регионов ПФО по фактической продолжительности жизни и входит в топ-20 по России. Об этом сообщили на итоговом медсовете Горздрава Казани.

За 11 месяцев прошлого отчетного года фактическая продолжительность жизни в Татарстане составила 74,59 года, при целевом в 75,55 года. По этому показателю республика заняла первое место по ПФО и 16-е по регионам России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Общая смертность по Татарстану составила 11,3 на 1000 населения, по Казани показатель ниже — 10,0 на 1000 населения.

Уровень младенческой смертности в Казани снизился и составил 1,9 на 1000 родившихся живыми. Показатель оказался ниже на 9,5% от прошлого года, в 2023 году смертность детей составляла 2,1%. При этом Казань — на втором месте по младенческой смертности в ПФО.

За последние десять лет показатель смертности младенцев снизился в столице Татарстана на 57,8% (с 5,2 до 1,9 на 1000 родившихся живыми).

Ранее республика заняла первое место в ПФО по числу зарегистрированных актов о рождении детей по итогам 2024 года.

Зульфат Шафигуллин