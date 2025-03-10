Прокуратура Татарстана выявила нарушения на ледовых переправах через Волгу

Фото: Михаил Захаров

Татарская транспортная прокуратура провела проверку ледовых переправ через реку Волгу в Казани и Зеленодольске. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения законодательства, касающиеся охраны жизни людей и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцы переправ не соблюдали необходимые требования, что могло привести к аварийным ситуациям и угрожало здоровью граждан. В связи с этим прокурор направил представления владельцам переправ с требованием устранить выявленные нарушения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня, 10 марта, в 23.00 завершает свою работу сезонная ледовая переправа между Казанью и Верхним Услоном, а также переправа Аракчино — Верхний Услон и переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые завершат свою работу 11 марта.



Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Татарстану напомнили, что выезд автотранспорта на лед вне ледовых переправ строго запрещен. За выход на лед с толщиной менее 7 см и выезд на автотранспорте вне ледовых переправ предусмотрены штрафы: