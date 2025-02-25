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В центре Казани сняли ограничение движения транспорта

17:37, 25.02.2025
В центре Казани сняли ограничение движения транспорта
Фото: Динар Фатыхов

В центре Казани сняли ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Напомним, сегодня из-за съемок художественного сериала «Айда!» в городе действовали ограничения на движение и парковку автомобилей. Они коснулись следующих улиц:

  • Кремлевская (от Университетской до площади 1 Мая);
  • Чернышевского (от Профсоюзной до Дзержинского);
  • Джалиля (от Профсоюзной до Дзержинского);
  • Кави Наджми (от Профсоюзной до Дзержинского);
  • Астрономическая (от Профсоюзной до Кремлевской);
  • Лобачевского (от Кремлевской до Дзержинского);
  • Университетская (от Профсоюзной до Кремлевской);
  • Профессора Нужина (от Пушкина до Кремлевской).

Ранее в городе восстановили движение транспорта по ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до ул. Астрономической.

Галия Гарифуллина

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