В центре Казани сняли ограничение движения транспорта
В центре Казани сняли ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Напомним, сегодня из-за съемок художественного сериала «Айда!» в городе действовали ограничения на движение и парковку автомобилей. Они коснулись следующих улиц:
- Кремлевская (от Университетской до площади 1 Мая);
- Чернышевского (от Профсоюзной до Дзержинского);
- Джалиля (от Профсоюзной до Дзержинского);
- Кави Наджми (от Профсоюзной до Дзержинского);
- Астрономическая (от Профсоюзной до Кремлевской);
- Лобачевского (от Кремлевской до Дзержинского);
- Университетская (от Профсоюзной до Кремлевской);
- Профессора Нужина (от Пушкина до Кремлевской).
Ранее в городе восстановили движение транспорта по ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до ул. Астрономической.
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