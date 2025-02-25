В Казани восстановили движение по улице Кремлевской

Фото: Динар Фатыхов

В Казани восстановили движение транспорта по ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до ул. Астрономической. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

— Движение транспортных средств от ул. Астрономической по ул. Кремлевской, а также по ул. Университетской до ул. Профсоюзной и ул. профессора Нужина от ул. Кремлевской до ул. Пушкина пока ограничено, — добавили в сообщении.

Напомним, сегодня в Казани действуют ограничения на движение и парковку автомобилей из-за съемок художественного сериала «Айда!».



Они коснулись следующих улиц:

Кремлевская (от Университетской до площади 1 Мая);

Чернышевского (от Профсоюзной до Дзержинского);

Джалиля (от Профсоюзной до Дзержинского);

Кави Наджми (от Профсоюзной до Дзержинского);

Астрономическая (от Профсоюзной до Кремлевской);

Лобачевского (от Кремлевской до Дзержинского);

Университетская (от Профсоюзной до Кремлевской);

Профессора Нужина (от Пушкина до Кремлевской).

Галия Гарифуллина