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В Казани восстановили движение по улице Кремлевской

15:09, 25.02.2025
В Казани восстановили движение по улице Кремлевской
Фото: Динар Фатыхов

В Казани восстановили движение транспорта по ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до ул. Астрономической. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

— Движение транспортных средств от ул. Астрономической по ул. Кремлевской, а также по ул. Университетской до ул. Профсоюзной и ул. профессора Нужина от ул. Кремлевской до ул. Пушкина пока ограничено, — добавили в сообщении.

Напомним, сегодня в Казани действуют ограничения на движение и парковку автомобилей из-за съемок художественного сериала «Айда!».

Они коснулись следующих улиц:

  • Кремлевская (от Университетской до площади 1 Мая);
  • Чернышевского (от Профсоюзной до Дзержинского);
  • Джалиля (от Профсоюзной до Дзержинского);
  • Кави Наджми (от Профсоюзной до Дзержинского);
  • Астрономическая (от Профсоюзной до Кремлевской);
  • Лобачевского (от Кремлевской до Дзержинского);
  • Университетская (от Профсоюзной до Кремлевской);
  • Профессора Нужина (от Пушкина до Кремлевской).
Галия Гарифуллина

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