В Казани восстановили движение по улице Кремлевской
В Казани восстановили движение транспорта по ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до ул. Астрономической. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
— Движение транспортных средств от ул. Астрономической по ул. Кремлевской, а также по ул. Университетской до ул. Профсоюзной и ул. профессора Нужина от ул. Кремлевской до ул. Пушкина пока ограничено, — добавили в сообщении.
Напомним, сегодня в Казани действуют ограничения на движение и парковку автомобилей из-за съемок художественного сериала «Айда!».
Они коснулись следующих улиц:
- Кремлевская (от Университетской до площади 1 Мая);
- Чернышевского (от Профсоюзной до Дзержинского);
- Джалиля (от Профсоюзной до Дзержинского);
- Кави Наджми (от Профсоюзной до Дзержинского);
- Астрономическая (от Профсоюзной до Кремлевской);
- Лобачевского (от Кремлевской до Дзержинского);
- Университетская (от Профсоюзной до Кремлевской);
- Профессора Нужина (от Пушкина до Кремлевской).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.