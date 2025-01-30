Для больниц Татарстана закупят 114 единиц медоборудования в рамках нацпроекта

Фото: Динар Фатыхов

В рамках нацпроекта «Демография», программы модернизации первичного звена здравоохранения, Татарстан планирует закупить 114 единиц современного медицинского оборудования в 2025 году. Финансирование проекта осуществляется из федерального и республиканского бюджетов, сообщает Минздрав Татарстана.

На текущий момент уже заключены два контракта на поставку первой партии оборудования — 11 единиц. До конца года в районные поликлиники поступят установка для флюорографии, три маммографа, три рентгеновских аппарата, 13 аппаратов УЗИ, две эндоскопические стойки и 83 ручных дыхательных аппарата (мешок Амбу).

Оборудование предназначено для оснащения центральных районных больниц в городах Агрыз, Азнакаево, Лениногорск, Сабы, Кукмор, Заинск, Новошешминск и других населенных пунктах республики.

Напомним, 22 января в поселке Борисоглебское открылась новая врачебная амбулатория с кабинетом педиатра. Она построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Центр общей врачебной практики и педиатрии сможет принимать до 100 пациентов в сутки из Борисоглебского и соседних поселков.

Рената Валеева