Администрация президента США Дональда Трампа сняла заморозку федеральной помощи
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить заморозку федеральной помощи. Об этом сообщили в РИА «Новости».
- Это решение было принято на фоне ряда судебных исков.
Напомним, что Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проведения проверки соответствия предоставления помощи политическим целям новой администрации. Трамп подчеркнул, что иностранная помощь будет предоставляться только в соответствии с внешней политикой США.
Белый Дом опроверг сообщения о том, что была отменена заморозка федерального финансирования. Введенный президентом запрет остается в силе.
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