Новости общества

22:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Администрация президента США Дональда Трампа сняла заморозку федеральной помощи

21:23, 29.01.2025
Администрация президента США Дональда Трампа сняла заморозку федеральной помощи
Фото: Реальное время

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить заморозку федеральной помощи. Об этом сообщили в РИА «Новости».

  • Это решение было принято на фоне ряда судебных исков.

Напомним, что Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проведения проверки соответствия предоставления помощи политическим целям новой администрации. Трамп подчеркнул, что иностранная помощь будет предоставляться только в соответствии с внешней политикой США.

Белый Дом опроверг сообщения о том, что была отменена заморозка федерального финансирования. Введенный президентом запрет остается в силе.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также