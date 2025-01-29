Администрация президента США Дональда Трампа сняла заморозку федеральной помощи

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить заморозку федеральной помощи. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Это решение было принято на фоне ряда судебных исков.

Напомним, что Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проведения проверки соответствия предоставления помощи политическим целям новой администрации. Трамп подчеркнул, что иностранная помощь будет предоставляться только в соответствии с внешней политикой США.



Белый Дом опроверг сообщения о том, что была отменена заморозка федерального финансирования. Введенный президентом запрет остается в силе.

Анастасия Фартыгина