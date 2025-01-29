МЧС Татарстана назвало главные причины гибели людей на пожарах
На заседании коллегии Главного управления МЧС России по Татарстану озвучили основные причины смертельных случаев на пожарах в Татарстане.
- Наиболее частой причиной является небрежное обращение с огнем — 52% всех случаев.
Вклад в трагедии вносят нарушения правил эксплуатации электрооборудования — 32% случаев, а также неправильное использование печей — 7,8%.
Напомним, что сегодня начальник Главного управления МЧС региона Ирек Кадамов представил итоги работы за прошлый год. Он сообщил о 4,2 тыс. зарегистрированных пожаров в 2024 году, которые унесли жизни 115 человек и привели к травмам у 202.
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