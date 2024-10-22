На саммите БРИКС аналитик рассказал, почему Турция заинтересована в объединении

Фото: Динар Фатыхов

Турция заинтересована в расширении связей с БРИКС, потому что это поможет ей улучшить отношения с рядом стран, в первую очередь — Китаем и Индией. Такое мнение на саммите БРИКС озвучил «Реальному времени» политический аналитик, главный редактор турецкого телеканала TRT WORLD Юсуф Эрим.



— Главный вопрос сейчас — станет ли Турция членом БРИКС или стратегическим партнером. Это будет решением объединения. Турция однозначно заинтересована в нем и точно видит, что у него есть будущее. Когда ты смотришь на БРИКС, видишь, что это, в принципе, восточная версия G7. Я думаю, Турция тоже важна для БРИКС. Если она присоединится, то это будет первым случаем, когда в БРИКС вошла страна-член НАТО, G20. Это изменит имидж объединения: оно станет не только восточным альянсом, но и союзом, который может привлекать западные страны, — сказал он.



По его словам, у объединения большие перспективы:



— БРИКС — не сегодня, но через пять лет — станет очень важной экономической альтернативой, особенно если создаст свою валюту и свою систему денежных переводов наподобие SWIFT.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Российско-турецкие отношения уже активно развиваются, подчеркнул спикер. К примеру, Россия строит в Турции атомную электростанцию «Аккую», продает ей ПВО.

— Не думаю, что БРИКС улучшит российско-турецкие отношения, потому что они уже очень хорошие. На мой взгляд, Турция больше может наладить отношения с Китаем и Индией, — считает Юсуф Эрим.

Отношения Турции и Китая пока неопределенные, указал эксперт. Пока непонятно, что ждет две страны: партнерство, соперничество или даже конфронтация.

Он добавил, что интерес Анкары к БРИКС обусловлен в том числе двойными стандартами Запада:

— Западные страны могут делать что считают нужным, но когда Турция поступает так же, они говорят: «Стой, подожди, нам надо подумать об этом».

Напомним, в начале сентября сообщалось, что Турция официально подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетит на саммит в Казань 23 октября. В этот же день пройдет встреча между ним и главой России Владимиром Путиным.

Галия Гарифуллина