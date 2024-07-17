В Татарстан прибыли студенты-медики из трех стран для работы в больницах

В Татарстан приехали студенты-медики из трех стран для работы в больницах. Они прибыли в республику в рамках трудового сезона для участников Всероссийского студенческого медицинского отряда «Призвание».

В этом проекте приняли участие 57 человек из разных регионов России, Беларуси и Казахстана. Помимо работы в больницах, студенты будут оказывать помощь жителям отдаленных населенных пунктов. Студенты также поучаствуют в проведении профилактических и оздоровительных мероприятий для жителей республики, сообщает пресс-служба Минмола Татарстана.

Напомним, в Татарстане медиков будут обучать применению речевых скриптов при работе с пациентами. Эта методика поможет врачам настроить диалог с ними: разговаривать о терапии, отвечать на вопросы о прогнозах тяжелых заболеваний и общаться с агрессивно настроенными пациентами.